Всё, что нужно знать, о новом главном тренере «Зенита» Сергее Семаке

Капитан с 19 лет

Сергей Семак уже в 19 лет получил капитанскую повязку – редчайший случай! Это решение принял лично главный тренер ЦСКА Александр Тарханов. Семак вспоминал свой разговор с Тархановым: «Александр Федорович как-то сказал: «Я поговорил с ребятами, все хотят, чтобы ты стал капитаном». Команда и так была довольно молодая, поэтому ничего удивительного в моем назначении не было. К тому же было не так уж и важно, кто капитан – команда была очень дружная».



Ещё одна важная капитанская история Семака случилась в сборной России. Гус Хиддинк взял 32-летнего полузащитника на Евро-2008 и отдал ему повязку, несмотря на то, что Семак вообще не был задействован в отборочном цикле. Решение Хиддинка принесло удачу сборной России, которая добралась с новым капитаном до полуфинала.

Семак – отличный выбор для «Зенита». Есть только два «но» Материал для всех, кто считает, что Сергей Семак построил команду-«автобус».

Рекордсмен ЦСКА… до Акинфеева

Уроженец Луганской области десять лет карьеры отдал ЦСКА. Сыграл за красно-синих 282 матча в чемпионате России. До августа 2014 года именно Семак был обладателем рекорда по количеству игр за красно-синих, но потом его достижение превзошёл голкипер Игорь Акинфеев. Болельщики армейцев посвятили полузащитнику кричалку: «Эй, Семак, давай забей!». Кстати, до апреля 2017-го Семак владел и рекордом по общему количеству матчей в РФПЛ: он сыграл за «Асмарал». ЦСКА, «Москву», «Рубин» и «Зенит» 456 раз. Его обошёл ещё один армеец – Сергей Игнашевич.

Уникальный чемпион

Семак – первый футболист, становившийся чемпионом России в составе трёх команд. С ЦСКА он выиграл золотые медали в 2003 году, с «Рубином» в 2008-м и 2009-м, а с «Зенитом» в 2010-м и 2012-м. К пяти чемпионским титулам в качестве игрока Сергей Богданович добавил ещё один в роли тренера. Семак входил в тренерский штаб Андре Виллаш-Боаша, который взял последнее на сегодняшний день золото для Петербурга в 2015-м.

Забивал крутые голы в Лиге чемпионов

В составе ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Семак сыграл 28 матчей в Лиге чемпионов и забил пять мячей. Самый крутой его гол – в ворота «Бенфики» в 1/8 финала ЛЧ на «Петровском». В игре высочайшего напряжения полузащитник принял нестандартное решение, пробив в касание пяткой. Фантастический гол! Важную роль в карьере Семака сыграл и хет-трик на «Парк де Пренс» в ворота «ПСЖ» в 2004 году. После этого французский клуб купил российского игрока, заплатив 2,5 млн евро (по данным Transfermarkt).



Видео гола Сергея Семака «Бенфике»

Сохранил «Уфу» на уровне Гончаренко

За полтора года работы в «Уфе» Семак доказал, что способен эффективно работать главным тренером на уровне Премьер-Лиги. Он принял команду после Виктора Гончаренко, при котором уфимцы за 17 матчей в РФПЛ набирали в среднем 1,47 очка. У Семака почти такой же результат: 1,42 очка за 43 матча. И это на фоне потерь ключевых футболистов – Андрея Лунёва, Виктора Васина, Александра Зинченко! Зато с турнирной точки зрения «Уфа» даже прогрессировала. Гончаренко оставил уфимцев на восьмом месте, когда ушёл в ЦСКА по окончании первой части сезона-2016/17, а Семак поднял команду на шестое место и вывел её в Лигу Европы.

«Идеальный тренер» для Спаллетти

У Семака очень хорошие отношения с Лучано Спаллетти. Сергей Богданович играл под руководством итальянца и начинал тренерскую карьеру в его штабе. Семак признавался, что восхищается работой Спаллетти, и ездил к нему на стажировку, когда Лучано возглавил «Рому». Между тем, итальянец ещё пять лет назад предсказал полузащитнику его будущее как тренера. Правда, не в «Зените», а в сборной России.

«Если бы меня попросили сделать прогноз на будущее, то я бы выбрал для сборной России тренера, который может придать импульс, новые идеи и стимул становлению футбола в стране, – рассуждал Спаллетти. – Человека, который сердцем был бы очень близок этой стране и переживал за ее будущее. Человека, который собрал бы в себе необходимое количество разных качеств. Такой человек был бы для меня идеален. И я его очень хорошо знаю. Это Семак. Сергей – человек с большим характером, у которого никогда не было проблем в отношениях с игроками. Но если бы ему нужно было кого-то оставить за пределами поля, даже из тех, с кем он играл, он бы сделал это. Семак – человек с огромными достоинствами и количеством свежих идей. Полагаю, он идеальный кандидат. Я говорю вам об этом просто потому, что хочу сыграть на опережение. В жизни так бывает, что для того, чтобы добиться чего-то, нужно предвидеть ситуацию заранее».

Автор шутки сезона про «Спартак»

Семак старается избегать громких фраз и его интервью редко вызывают большой резонанс. Но когда Сергей Богданович раскрывается, понимаешь, что это глубокий и интересный человек. Обладающий помимо всего прочего хорошим чувством юмора. Выступая за «Зенит», Семак удачно пошутил над принципиальным соперником петербургской команды «Спартаком». Красно-белые буксовали на старте сезона-2011/12 и оказались на 16 месте после пяти туров. «Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте и сохранил её. Многим болельщикам именно эта страничка понравилась. Многие из моих друзей поступили аналогично, повесили у себя в кабинете, в офисе», – рассказал с улыбкой Семак. Поклонники «Зенита» оценили иронию будущего главного тренера.

Любил точные науки

Семак – способный ученик. Его тренерский путь только подтверждает это. Но всё идёт из детства. Семак окончил школу с золотой медалью – редкая история для футболиста. По словам самого Сергея Богдановича, он любил точные науки: «Ничего сложного для меня не было, – вспоминал свои школьные годы Семак. – Мне просто повезло: я из той категории людей, которым учеба дается легко. Очень нравились точные науки – любимыми предметами были алгебра и геометрия. Видимо, всё потому, что у нас был отличный учитель по математике. Но я увлекался в меру – на физико-математический факультет всё-таки не стал поступать». Футбол ведь тоже в какой-то степени точная наука.

Был лицом футбольного симулятора

Любители футбольных симуляторов, возможно, помнят, что лицом игры FIFA 11 в России был именно Семак. Многодетный отец (кто-то ещё не в курсе, что у Сергея Богдановича восемь детей?) рассказывал на презентации, что играет в виртуальный футбол вместе с сыновьями. Как правило, Семак выбирал «Манчестер Юнайтед» или «Ноттингем Форест». За «лесников» из Ноттингема он сам болел в детстве.

Занимается благотворительностью

Семак вовлечён в добрые дела: входит в попечительский совет благотворительного фонда «Великий пастырь Иоанн Кронштадтский», помогает детским домам. По словам Сергея Богдановича, у него налажен хороший контакт с деревнями SOS под Петербургом: «Я приезжал к ним в гости. Душа всегда откликается на такие приглашения. Рассказываю детям про футбол. Им же интересно увидеть тренера, футболиста, пообщаться… Финансовая помощь? Если просят, не остаюсь в стороне. Есть дома, которым не хватает средств. Хотя в целом проблема в другом – не хватает не денег, а родителей и внимания».

«Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу — каждый из них по-своему гениален» Почему Сергею Семаку нравится, когда забивают крайние защитники?

В материале использованы цитаты Сергея Семака из интервью для Sports.ru.