Головин: со Слуцким созваниваемся практически после каждой игры

Надежда сборной России – о самом красивом мяче, Салахе и отъезде в Европу.

В серии ударов после тренировки полузащитник ЦСКА Александр Головин дважды попал в девятку. У вратарей не было шансов.

– Можете сравнить ощущения перед Евро-2016 и сейчас? – спросили у Головина.

– Чувствую, что стал намного опытнее. Во Франции чуть-чуть боялся, даже старался быстрее избавиться от мяча. Сейчас играю увереннее: не опасаюсь ошибиться, а, наоборот, заставляю ошибиться соперника.

Как полюбить эту сборную? Большое интервью с Черчесовым Он всё знает.

– У вас в этом сезона было несколько крутых голов. Какой самый любимый?

– «Арсеналу» в Лондоне.

– Но до этого вы вообще не били штрафные.

– Где-то за три или четыре матча до этого тренер назвал трёх игроков, которые будут исполнять. Но до «Арсенала» возможности пробить с удобного положения не было. В Лондоне мне сказали: будет штрафной – пробьешь. Ну я взял и пробил.

– То есть Гончаренко вас к этому подтолкнул.

– Ну, да. Хотя при Слуцком я тоже исполнял. Потом какое-то время били другие. А перед «Арсеналом», как я сказал, назначили меня.

– Сейчас над ними работаете?

– После тренировок остаемся, ставим стенку и бьем. Минут по 10-15.

– Уже понятно, кто будет отвечать за стандарты в сборной?

– Всегда знаем, что Саша Самедов может пробить. Но вообще как тренер скажет.

– За кого болели в финале Лиги чемпионов?

– За «Реал», всегда нравилась эта команда.

– Кто ключевой игрок «Мадрида»: Роналду, Бэйл?

– Модрич. Проделывает большой объем работы: помогает сзади, впереди. Много обыгрывает, вступает в единоборства. Среди центральных полузащитников у него лучшая статистика.

Бэйл спас этот финал. Но, кроме него, всё было ужасно Гол Бэйла – гениальный. Других поводов для радости нет.

– Когда увидели плачущего Салаха, о чем подумали?

– Было очень жалко его. Если бы не ушел с поля, то точно что-нибудь сотворил. Возможно, забил.

– Проекции на сборную России не было?

– Нет-нет.

«Жаль, если Салах не сыграет с нами на ЧМ. Но Рамос не виноват» Сборная России тоже смотрела финал ЛЧ и жалеет «Ливерпуль», а Дзюба уже ловит мяч лучше Кариуса.

– Что делаете в свободное время на сборе? Игнашевич вроде бы с вами катается на велосипеде.

– Да. Ещё играем в компьютер, гуляем здесь по местности. Ничего особенного.

– Когда вы у Слуцкого попали в сборную, он чувствовал свою ответственность за ваше развитие как игрока. Общаетесь ли с ним сейчас?

– Практически после каждой игры списываемся или созваниваемся. Говорит, что сделал правильно, что неправильно: позиции, ошибки. Мы очень хорошо общаемся.

– Мотивируют ли перед чемпионатом мира разговоры, что вы можете уехать в Европу?

– Вообще об этом не думаю. Все мысли – о сборной и о чемпионате мира. А дальше – как будет, так будет.

– Алан Дзагоев сказал в интервью, что каждый день повторяет: «Саша, уезжай». Он преувеличивает?

– Да это он шутит так!

Дзагоев: поэтому и говорю Головину: «Саша, уезжай» Алан Дзагоев – об очередном подвиге ЦСКА, методах Гончаренко, советах Головину и приколе с Онопко, у которого хотели взять тест на допинг.

Дзагоев: Салах – потеря для мундиаля

Дзагоев выходит к журналистом с ледяным компрессом на левой икроножной мышце.

— Что с вами? – спрашивают у него.

— Всё нормально, профилактика! – отвечает Алан, который пропустил первые тренировочные дни из-за повреждения. – Наоборот, сейчас набрал форму, хорошо себя ощущаю, дадже на 100 процентов.

— За последние сезоны получили много травм. С чем это связываете?

— Уже много раз отвечал на этот вопрос. После сезона 2016 года был перелом, плохо вошел в сезон, пропустил сборы – после этого задняя, ахиллы и все, что можно, «летело». Надеюсь на лучшее – ведь в последнее время меньше травм.

— Кстати, о травмах. Самое обсуждаемое повреждение – у Салаха в финале ЛЧ. Как вы считаете, Рамос грубил умышленно?

— Не знаю, был ли у него злой умысел. Мне кажется, что этот эпизод игровой.

Слёзы Салаха, ляпы Кариуса и шедевр Бэйла – этот финал вы точно не забудете! «Реал» снова лучший в Европе. Третий раз подряд!

— Вы что испытали, когда увидели, что главный соперник сборной России травмирован?

— Конечно, обидно, когда такие игроки пропускают большие турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с наилучшей стороны. Это потеря для мундиаля, если он не сыграет. Хотя за этой историей и его состоянием я не слежу.

— Уже есть понимание, на какой позиции вас будет использовать тренер?

— Как обычно, в центре.

— Но в сборной нет чистого опорника. Это проблема?

— Нет, не проблема. Там и я играл, и Головин, и Газинский, и Зобнин.

— При Слуцком вы выполняли функции оборонительного опорника, а при Гончаренко располагались выше. Как будет в сборной?

— И так, и так. Нет ограничений в позиции. Порой играешь сзади, а при атаке помогаешь спереди. Есть взаимозаменяемость.

— Здесь многие летают на парапланах. Не хотите попробовать?

— Нет, я против. Боюсь высоты.

— А какое самое экстремальное занятие можете себе позволить?

— Пейнтбол. А на сборах вообще без экстрима. Сериалы, фильмы, больше ничего.