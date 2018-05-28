Головин: со Слуцким созваниваемся практически после каждой игры

В серии ударов после тренировки полузащитник ЦСКА Александр Головин дважды попал в девятку. У вратарей не было шансов.
– Можете сравнить ощущения перед Евро-2016 и сейчас? – спросили у Головина.
– Чувствую, что стал намного опытнее. Во Франции чуть-чуть боялся, даже старался быстрее избавиться от мяча. Сейчас играю увереннее: не опасаюсь ошибиться, а, наоборот, заставляю ошибиться соперника.
– У вас в этом сезона было несколько крутых голов. Какой самый любимый?
– «Арсеналу» в Лондоне.
– Но до этого вы вообще не били штрафные.
– Где-то за три или четыре матча до этого тренер назвал трёх игроков, которые будут исполнять. Но до «Арсенала» возможности пробить с удобного положения не было. В Лондоне мне сказали: будет штрафной – пробьешь. Ну я взял и пробил.
– То есть Гончаренко вас к этому подтолкнул.
– Ну, да. Хотя при Слуцком я тоже исполнял. Потом какое-то время били другие. А перед «Арсеналом», как я сказал, назначили меня.
– Сейчас над ними работаете?
– После тренировок остаемся, ставим стенку и бьем. Минут по 10-15.
– Уже понятно, кто будет отвечать за стандарты в сборной?
– Всегда знаем, что Саша Самедов может пробить. Но вообще как тренер скажет.
– За кого болели в финале Лиги чемпионов?
– За «Реал», всегда нравилась эта команда.
– Кто ключевой игрок «Мадрида»: Роналду, Бэйл?
– Модрич. Проделывает большой объем работы: помогает сзади, впереди. Много обыгрывает, вступает в единоборства. Среди центральных полузащитников у него лучшая статистика.
– Когда увидели плачущего Салаха, о чем подумали?
– Было очень жалко его. Если бы не ушел с поля, то точно что-нибудь сотворил. Возможно, забил.
– Проекции на сборную России не было?
– Нет-нет.
– Что делаете в свободное время на сборе? Игнашевич вроде бы с вами катается на велосипеде.
– Да. Ещё играем в компьютер, гуляем здесь по местности. Ничего особенного.
– Когда вы у Слуцкого попали в сборную, он чувствовал свою ответственность за ваше развитие как игрока. Общаетесь ли с ним сейчас?
– Практически после каждой игры списываемся или созваниваемся. Говорит, что сделал правильно, что неправильно: позиции, ошибки. Мы очень хорошо общаемся.
– Мотивируют ли перед чемпионатом мира разговоры, что вы можете уехать в Европу?
– Вообще об этом не думаю. Все мысли – о сборной и о чемпионате мира. А дальше – как будет, так будет.
– Алан Дзагоев сказал в интервью, что каждый день повторяет: «Саша, уезжай». Он преувеличивает?
– Да это он шутит так!
Дзагоев: Салах – потеря для мундиаля
Дзагоев выходит к журналистом с ледяным компрессом на левой икроножной мышце.
— Что с вами? – спрашивают у него.
— Всё нормально, профилактика! – отвечает Алан, который пропустил первые тренировочные дни из-за повреждения. – Наоборот, сейчас набрал форму, хорошо себя ощущаю, дадже на 100 процентов.
— За последние сезоны получили много травм. С чем это связываете?
— Уже много раз отвечал на этот вопрос. После сезона 2016 года был перелом, плохо вошел в сезон, пропустил сборы – после этого задняя, ахиллы и все, что можно, «летело». Надеюсь на лучшее – ведь в последнее время меньше травм.
— Кстати, о травмах. Самое обсуждаемое повреждение – у Салаха в финале ЛЧ. Как вы считаете, Рамос грубил умышленно?
— Не знаю, был ли у него злой умысел. Мне кажется, что этот эпизод игровой.
— Вы что испытали, когда увидели, что главный соперник сборной России травмирован?
— Конечно, обидно, когда такие игроки пропускают большие турниры. Хочется, чтобы все проявляли себя с наилучшей стороны. Это потеря для мундиаля, если он не сыграет. Хотя за этой историей и его состоянием я не слежу.
— Уже есть понимание, на какой позиции вас будет использовать тренер?
— Как обычно, в центре.
— Но в сборной нет чистого опорника. Это проблема?
— Нет, не проблема. Там и я играл, и Головин, и Газинский, и Зобнин.
— При Слуцком вы выполняли функции оборонительного опорника, а при Гончаренко располагались выше. Как будет в сборной?
— И так, и так. Нет ограничений в позиции. Порой играешь сзади, а при атаке помогаешь спереди. Есть взаимозаменяемость.
— Здесь многие летают на парапланах. Не хотите попробовать?
— Нет, я против. Боюсь высоты.
— А какое самое экстремальное занятие можете себе позволить?
— Пейнтбол. А на сборах вообще без экстрима. Сериалы, фильмы, больше ничего.