Красота дня. Жена Сергея Семака раскрыла тайну века!

Вы не сможете оторваться от её постов в "инстаграме"! И речь не только о фотографиях.

Супруга Сергея Семака Анна в своём "инстаграме" фактически подтвердила, что её муж возглавит в ближайшее время "Зенит".

В комментариях к посту Анну и Сергея поздравляют с возвращением в Петербург и желают новому главному тренеру "Зенита" успехов.

Каждый пост Анны Семак в соцсетях — отдельное произведение.

Нам не надо даже ничего выдумывать, Анна прекрасно рассказывает о своей жизни и многочисленной семье.

И иногда, совсем редко — о работе мужа.

Семья Семаков воспитывает шестерых детей. Старшая дочь Анны и старший сын Сергея – оба от первых браков – уже учатся в высших учебных заведениях и живут отдельно.

В июле 2016 года супруги удочерили девочку Таню с ограниченными возможностями.

Дальше просто читайте посты Анны Семак.