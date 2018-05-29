За что ненавидят Серхио Рамоса

Жаркие споры по итогам финала Лиги чемпионов постепенно сходят на нет, сменяясь более актуальными новостями. Даже мои друзья из числа болельщиков «Ливерпуля», натыкаясь в сети на гол Бэйла, уже не морщатся от неприятных воспоминаний. Но есть люди, негодование которых не иссякает.



Например, египетский адвокат Бассеб Вахба полон решимости отсудить у Серхио Рамоса € 1 млрд за намеренное, по его мнению, нанесение травмы Салаху. Именно в эту сумму Бассеб оценил «физический и психологический ущерб, который Рамос нанёс Салаху и египетскому народу». В случае выигрыша деньги пойдут в египетский благотворительный фонд. Один. Миллиард. Евро.

Египетский адвокат подал иск на € 1 млрд к Рамосу за нанесение травмы Салаху

К слову, мнения о том, был ли фол, разделились. Легендарные Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд в эфире «BT Sport» посчитали, что Рамос не нарушал правила (Стивен Джеррард промолчал). Тем не менее дурная слава за Серхио закрепилась давно, поэтому сомнений в его намерении «сломать» Салаха у большинства любителей футбола нет. Вспоминаем самые неоднозначные эпизоды в карьере испанского защитника. Кто же он, Серхио Рамос?

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Предатель

Именно так можно лаконично описать поведение защитника в матче против «Севильи». Рамоса, являющего воспитанником этого клуба, взбесило поведение отдельных болельщиков, оскорблявших самого Серхио и его мать. Несмотря на обещание не праздновать голы в ворота родного клуба, Рамос с удовольствием продемонстрировал севильским фанатам футболку с собственной фамилией. «Я капитан «Реала» и буду защищать свою команду», — объяснил он свой поступок. Не лучше ли было для этого ограничиться продуктивной игрой в обороне? Оскорблял ведь Рамоса лишь один сектор, а вот презрительно относится к Серхио теперь большинство болельщиков «Севильи».

Скандалист

В октябре прошлого года в Испании было жарко. Речь не столько о погоде, сколько о политической напряжённости в Каталонии, ратующей за выход из состава страны. Сказался конфликт и на национальной сборной: через два дня после референдума Рамос обвинил каталонца Пике в дестабилизации настроений в национальной команде: защитник «Барселоны» известен своей радикальной политической позицией. Конфликт возник на тренировке, однако к концу месяца оба игрока заявили о восстановлении нормальных отношений ради общей цели – надёжности обороны сборной. Как же прекрасно, когда два взрослых человека с разными взглядами идут на компромисс во благо национальной команды!

Симулянт

Все ли средства хороши для победы? Серхио Рамос не задаётся этим вопросом. И тот факт, что на футбольное поле направлено огромное количество камер, его совершенно не смущает. Кардифф, финал Лиги чемпионов 2017, 84-я минута. «Реал» уверенно обыгрывает «Ювентус» — 3:1, и ничто не может подпортить настроение предвкушающим ещё один трофей мадридским болельщикам. Ничто, кроме позорной симуляции собственного капитана. От малейшего контакта с Куадрадо Рамос падает, как подкошенный, и начинает корчиться, будто от страшной боли, чем убеждает арбитра показать игроку «Юве» жёлтую. Вторую в этом матче.

«Лигу чемпионов «Реал» может выигрывать каждый год, но, пока он целиком и полностью состоит из таких потешных клоунов, как Рамос, уважать этот клуб не будет никто», — сказал после того финала Дженнаро Гаттузо. Пересматривая тот эпизод, сложно не согласиться с фразой нынешнего рулевого «Милана». Кстати, после финала Лиги чемпионов этого года пользователи Интернета снова активно обвиняют Рамоса в симуляции. На этот раз, правда, соперника не удалили – Мане отделался лёгким испугом.

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Грубиян

Не секрет, что Рамос не гнушается нарушать правила, пока судья смотрит в сторону. Делает он это с конкретной целью – вывести соперника из психологического равновесия. Как и в случае с симуляциями, невидимые глазу арбитра инциденты порой фиксирует камера, что не смущает Серхио. Пока судейские комитеты не будут иметь возможности действительно жёстко наказывать симулянтов и нарушителей задним числом, высшей мерой для рамосов будут такие осуждающие видео в сети.

Впрочем, и зафиксировано грубых фолов Рамоса немало. Именно Серхио стал рекордсменом Примеры по количеству жёлтых карточек в феврале этого года, получив 163-е предупреждение. Кстати, красных карточек у защитника тоже больше всех в чемпионате Испании – аж 19. Но не внутренним чемпионатом единым! Уже в марте Серхио возглавил «топ» грубиянов и в Лиге чемпионов. Получив свою 37-ю карточку, он обогнал Пола Скоулза в рейтинге, который учитывает как предупреждения, так и удаления.

Это, безусловно, далеко не весь список «достижений» Рамоса. Серхио можно оправдывать, утверждая, что подобное поведение – следствие желания побеждать всегда и везде, а не типичные поступки мерзкого пакостника. Но можно ли считать победой то, что достигается постоянными ударами исподтишка, симуляциями и провокациями? Как-то это не по-мужски.