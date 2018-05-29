У Рахима Стерлинга тату с оружием. За это его требуют исключить из сборной

Рахим Стерлинг – весёлый парень. Он постоянно смеётся на тренировках, широкой улыбкой отмечает забитые голы и даже после промахов грустно улыбается. Промахивается Рахим всё ещё много, но уже намного реже, чем год назад, так что повод для улыбки действительно есть. Но это не значит, его жизнь всегда была весёлой.



Стерлинг родился в Мэверли, пригороде Кингстона – жутковатом месте, которое журналист The Star назвал городом-призраком. Его мать Надин перебралась в Англию в 1999 году, когда Рахиму было пять лет. К этому моменту его отца уже не было в живых. Его застрелили в спину на улице Кингстона.

Когда Рахим немного подрос, он дал себе слово: никогда не прикасаться к оружию. Потом в его жизни появились большие деньги, потом он купил маме особняк с ванной, отделанной драгоценностями. А потом сделал татуировку на правой ноге с винтовкой M16.

Можно критиковать его художественный вкус (и точность удара), но нельзя отрицать последовательность: изображение винтовки на ноге, которой Рахим «стреляет», обыгрывает трагические события в его жизни. Это точно не глупая шутка, пропагандирующая оружие. Но, кажется, всем плевать.

Стерлинга призвали исключить из сборной Англии из-за татуировки

Ладно, не всем, только борцам против оружия. Активистка организации «Матери против оружия» потребовала исключить футболиста из сборной Англии. «Стерлингу должно быть стыдно. Тату ужасно, это просто позор. Это неуважение к молодым людям, которые погибли от оружия. Мы требуем, чтобы он удалил тату лазером или сделал другой рисунок поверх неё. Если он откажется — его следует изгнать из сборной Англии. Он должен подавать пример, а вместо этого рекламирует оружие. Это абсолютно неприемлемо».

Удалить тату лазером? Нанести сверху другой рисунок? Изгнать из сборной? Возникает вопрос, где заканчивается право на личную жизнь человека, если он ведёт публичный образ жизни (и начинается ли оно вообще). Но это слишком философский вопрос, и он мало связан с футболом, поэтому зададимся вопросом попроще: обвинение в «рекламе оружия» — это вообще при чём здесь?

Неужели обещание Стерлинга никогда в жизни не прикасаться к оружию – это реклама? Потеря отца – реклама оружия? Или, может, татуировка, намекающая, что его правая нога – это пушка? Даже в последнем случае, это скорее реклама фитнеса, но никак не американского производителя M16. Нет, всё ещё проще. Увидел то, что тебе не нравится – требуй запретить! И неважно, какая там история скрыта за татуировкой.



Рахим отреагировал, в комментариях защитил свой рисунок и сказал, что он имеет более глубокий смысл, чем кажется. За футболиста многие вступились.



Например, Гари Линекер. «Он прекрасный футболист с безупречной профессиональной этикой. Его травля просто отвратительна».

На борцов с оружием ополчились борцы с расизмом. Поэт и журналист Муса Оквонга написал, что «Стерлинга преследуют, потому что он чёрный и успешный».

Адам Пэйн, редактор английского издания Business Insider полагает, что дело в социальном расслоении. «Отношение к Стерлингу показывает: классовое разделение никуда не делось. Такое же отношение было к Уэйну Руни. Парень из рабочего класса осмеливается прыгнуть выше головы, и начинаются двойные стандарты. Полагаю, в случае Стерлинга дело ещё и в расизме».

Спор борцов с расовой дискриминацией с борцами с оружием при поддержке борцов с социальным расслоением обещает быть громким. Главное – чтобы это не помешало Стерлингу просто играть в футбол. Ради здравого смысла.