Абрамович получил израильский паспорт. Зачем?

В понедельник, 28 мая, российский миллиардер Роман Абрамович был замечен в аэропорту Тель-Авива. Посетив Израиль, Абрамович получил местный паспорт, оформил медицинскую страховку и завёл счёт в банке. Судя по всему, бывший губернатор Чукотки стал репатриантом.

Израиль очень трепетно относится к возвращению в страну этнических евреев. Для этого по всему миру существует сеть организаций, в которых их приобщают к родной культуре и даже устраивают бесплатные поездки в страну. Также евреи и их ближайшие кровные родственники могут получить гражданство Израиля. Этим правом и воспользовался Абрамович, в роду которого евреи есть.

Самый русский клуб Европы. Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» Вторая попытка российского тренера в Европе начнётся уже летом.

Зачем ему это?

Вот уже много месяцев в Европе бурлит скандал, связанный с «делом Скрипаля». Для тех, кто не в теме, уточним: Россию обвинили в отравлении своих граждан, переехавших в Британию. Не будем углубляться в политику: Гугл есть у всех.

По этому же делу на нашу страну идут наезды по всем фронтам. Нас, любителей футбола, это касалось бы в меньшей степени, если бы истерика не перекинулась и на игру. Сначала политический скандал коснулся ЧМ: в Европе массово призывали бойкотировать турнир. К счастью, абсурд миновал, и к бойкоту присоединились лишь несколько стран, и те на дипломатическом уровне: обычный болельщик этого даже не заметит.

Но дальше больше: в Британии, где произошло отравление, решили пересмотреть отношение к бизнесменам из России. Конкретных решений пока нет, но новая установка уже сейчас коснулась Романа Абрамовича. Человеку, десятки лет инвестировавшему в местную экономику, попросту не продлили истёкшую британскую визу. Речи об отказе пока не идёт, но в этот раз документы рассматривают куда дольше обычного.

Как завоевать Англию и заставить себя уважать. Метод Абрамовича Российскому бизнесмену сегодня исполняется 50 лет. Последние 13 он занят тем, что меняет английский клубный футбол.

В итоге миллиардер лишился возможности посещать страну, в которой у него масса недвижимости и одно из главных дел жизни — лондонский «Челси». Из-за отсутствия визы Абрамович уже пропустил финал Кубка Англии, в котором его клуб обыграл «Ман Юнайтед» и взял трофей.

Ну а при чём здесь Израиль?

Логичный вопрос: почему бы тогда не вернуться в Россию? Очевидно, в Израиле Абрамович жить не собирается, да и местный «Челси» уж точно создать не получится. Дело в том, что израильское гражданство — одно из самых привлекательных в плане открытости миру. Паспорт этой страны позволяет беспрепятственно посещать более сотни стран, и для этого не потребуется даже виза.

Нет, особняк в Тель-Авиве он, конечно, приобрёл, и какое-то время Роману придётся проживать в стране. Насколько часто — тоже примерно понятно: израильские репатрианты могут проживать в Великобритании 90 дней из 180. К слову, Абрамович покинул Израиль в тот же день, когда оформил все необходимые документы. От российского гражданства отказываться не придётся: наше законодательство допускает наличие нескольких паспортов.

Что дальше?

В Лондоне тем временем продолжают расследовать источник происхождения средств Абрамовича. Опасаются, что это было как-то связано с нарушением прав человека в России. Идея, безусловно, похвальная, исполнение – странное. Если в прошлом миллиардера найдут «скелеты», есть вероятность, что с «Челси» россиянину придётся расстаться. Правда, предпосылок к этому пока нет.



На «Челси» спрос точно будет. Это раньше синие были середняками, а сейчас это клуб «аристократов». Ну, подумаешь, в лиге прибавится ещё один шейх. На Ближнем Востоке-то с правами человека – полный порядок.



Россия испытывает проблемы с правами человека, и до статуса прогрессивных государств нам предстоит долгий пусть. Хочется верить, что мы его осилим. Но принцип «один за всех» — это вроде бы не про демократию. При этом в публичном поле британские власти выглядят, как в старом меме «нет времени объяснять».



Чем закончится история — непонятно. Представители Абрамовича пока отмалчиваются. По факту выходит, что русские олигархи по сей день могут быть частью британского мира. Надо только притвориться нерусскими. Хотя бы формально.