Черчесов зовёт Путина на тренировки сборной. Не ожидали?

В самом начале пресс-конференции один из австрийских журналистов обратился к главному тренеру Франко Фода.

— Вам предстоит три игры с топ-соперниками – Россией, Германией, Бразилией…

В этот момент за наш футбол стало приятно. Примерно так же, как австрийским журналистам, которые слушали Черчесова на немецком.

— Каково вам вернуться в Инсбрук? – спрашивали.

— Я чувствую себя как дома, — говорил Черчесов по-немецки, а нам его переводили. — Шесть лет провёл здесь в Инсбруке в качестве игрока, а затем главного тренера. Зашёл в раздевалку — побывал, где раньше сидел. И в тренерскую кабину тоже. В общем, чувствую себя хорошо, замечательно.

— Каковы сильные стороны сборной России?

— Пусть говорит тренер сборной Австрии. Я же отмечу, что у соперника новый тренер, они пробуют новую тактику — систему в три центральных защитника.

— Сборная Австрии ещё не проигрывала в Инсбруке. Что будет означать поражение для вас? – вопрос Черчесову.

— Мы не рассуждаем – что будет «если». Мы будем по-максимуму выкладываться, чтобы выиграть. А первый раз — он когда-то бывает, так что мы постараемся выиграть в не самом лёгком матче.

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— Мирослав Ромащенко ездил на матч Саудовской Аравии с Италией. Каковы ваши и его впечатления?

— Я смотрел игру, Мирослав ездил туда и только в 4 утра вернулся. Своих соперников изучаем, они играют в другой футбол, появляются новые футболисты. Видно, что все команды в нашей группе очень техничны. Проходимых соперников нет, и вы в этом по матчу с Италией убеждаетесь.

— Вы определились с костяком команды на ЧМ или будете экспериментировать и смотреть на команду завтра?

— Костяк есть, но и игра даст пищу. В том числе, нам важно, как игрок в чемпионате себя проявлял, как сейчас себя чувствует. Мы будем выбирать не фамилии, а футболистов, кто действительно готов к чемпионату мира.

— Но у тех же аравийцев на матче с Италией было 29 человек в заявке. У вас сколько будет?

— Можно заявлять только 23 футболиста на матч. Если можно будет всех, мы включим всех. Но мы должны понимать, что дальше кто-то может получить травму, всякое бывает. А так – повторю, сколько игроков разрешат включить в заявку, столько и включим.

— Как в сборной России чувствует себя Артём Дзюба?

— Он тренируется с нами, уже полегче двигается, потому что выпал, но отлично выполнял подобранные индивидуальные задания. Артём чувствует себя в команде хорошо и комфортно.

— В субботу состоялся финал ЛЧ. Какие интересные моменты вы для себя вынесли?

— Эта игра показала, что одним повезло, а другим нет. «Реал» не всегда был лучшей командой, но они обыгрывали на классе своих соперников. «Ливерпуль» играл со «Спартаком», я смотрел их матчи — мне нравилось, как они быстро играют. Но опытному «Реалу» подфартило.

— Салах в том матче получил травму. Если он не сумеет набрать форму, то будете ли вы перестраивать тактику?

— Игра состоится 19 числа, у нас до этого времени три игры. Я переживал за Салаха, потому что болел за «Ливерпуль». Хочется, чтобы у него всё было нормально, чтобы он сыграл на чемпионате мира. Но, конечно, он делает результат. И если мы вдруг узнаем, что он не восстановится, то учитывать это будем не только мы, но и все сборные.

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— Чего вы ждёте от чемпионата мира и какие цели у вашей сборной?

— В плане организации всё в порядке. Логистика, инфраструктура, аэропорты. Приезжайте – и сами всё увидите. От хозяев, конечно, ждут максимальных результатах, но хочу напомнить, что Россия не разу в истории не выходила из своей группы. Есть чёткая задача, на которой мы концентрируемся. То есть, выходим из группы – и шагаем дальше.

— Вы разговаривали с Путиным об этом чемпионате мира?

— Я впервые с ним контактировал в 2002 году, когда он приехал к нам на тренировку, пожелал успеха, он присутствовал на Кубок Конфедераций, надеюсь, посетит матч открытия чемпионата мира. Так что в любой момент приглашаем его на тренировку. Ждём его.

— Если проиграем Австрии, то страна скажет: «Всё пропало». Что с этим делать. Как объяснить, что ещё экспериментируем?

— У нас за плечами 12 дней хороших тренировок. Да, приходилось когда-то экспериментировать. Но мы должны сыграть так, чтобы болельщик оценил нас и понимал, как мы будем играть. Болельщик во всех странах требовательный и одинаковый.

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Франко Фода: Черчесов – очень хороший

Главный тренер сборной Австрии делал комплименты коллеге.

— Желаю сыграть на чемпионате мира как можно лучше, — говорил он.

— Вы помните, как с ним играли?

— Конечно. Как игроки и тренеры не раз выступали вместе. Я был в «Штурме», он в «Тироле». Однажды мы проиграли 0:3 – заслуженно обидно. Затем был матч в Кубке, который перешёл в серию одиннадцатиметровых. Я свой удар реализовал, но Черчесов отразил последний пенальти. Наш игрок хотел его перекинуть, но Станислав остался на месте, и мы вылетели. Он очень сильный и опытный вратарь. Очень хороший человек.

— Что вы думаете о сборной России?

— Россия готовится к домашнему чемпионату мира, и завтра у игроков будет шанс доказать, что они достойны попасть в итоговую заявку на ЧМ. Вообще у команды Черчесова несколько хороших игроков, они быстро переходят из обороны в атаку, хорошо прессингуют. Хочу отметить следующих футболистов: Смолова, Дзагоева, Головина, Ерохина, Самедова, который играет на правой бровке.

— Вы знаете, как будет играть сборная России?

— Россия несколько матчей играла по схеме 3-4-3 или 5-3-2, сейчас, возможно, будет что-то новое. Но мы ко всему готовы, можем перестраиваться. Уверены, завтра будет отличная игра.

— Вам важен результат или развитие команды – ведь вы играете с топ-командами. Сначала с Россией, а потом с Германией.

— Сейчас мысли только о России. Мы можем выступать против топовых команды и должны показать класс и в обороне, и в атаке. Мы никого не боимся и постараемся выиграть.

— Давид Алаба пропустил две тренировки. Он выйдет против России?

— Не знаю, он сказал, что ему намного лучше. Но решение мы примем перед матчем. Давид сам скажет: играть или нет.

— Насколько вообще готова сборная Австрии?

— Мы тренировались с 18 игроками, потому что недавно был тур в австрийской лиге. Но мы акцентировали внимание на упражнениях с мячом, поэтому сложно было работать над тактикой. Мы особое внимание уделим контрпрессингу в схеме с 3 и 4 защитниками. Приятно, что мои футболисты универсальны. Надеемся, игра будет интересной.