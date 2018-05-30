Первое интервью Семака в «Зените» — о болельщиках, Денисове и Данни

О назначении Сергея Семака главным тренером «Зенита» стало известно ещё несколько дней назад. Заранее была запланирована встреча нового наставника сине-бело-голубых с болельщиками на базе клуба в Удельном парке. В день подписания контракта её, правда, перенесли на Петровский стадион. Из-за этого журналистам пришлось полдня носиться по городу, судорожно пытаясь поймать Сергея Богдановича. На закрытую встречу с фанатами пробраться не удалось, зато получилось поговорить с Семаком после неё. Пообщавшись с фанатами, он уделил несколько минут и журналистам.

— Сергей Богданович, поздравляем с назначением. Как прошла встреча с болельщиками?

— Изначально встреча с фанатами планировалась на базе в Удельном парке, потом её перенесли на стадион «Петровский». Ребята попросили, на пять минут подъехал, никаких проблем.

— Как приняли болельщики?

— Если они пришли на встречу, значит, нормально восприняли моё назначение. Приятно их внимание. Но прекрасно понимаю, что я в самом начале пути. Впереди много работы.

— О чем шёл разговор?

— Никаких секретов нет, о чём говорили. Общие фразы, что бы хотели видеть болельщики, не касались глубокого тактического понимания футбола.



– Легко согласились на предложение «Зенита»?

– Легко не бывает, любое решение даётся сложно. Конечно, для меня это шаг вперёд в работе. Риск присутствует всегда, он никогда не бывает маленьким, что касается работы главного тренера. Есть много дополнительных сложностей. Если берёшься за какое-то дело, надо стараться делать его на максимуме.

— Есть понимание, кто войдёт в ваш тренерский штаб?

— Пока преждевременно говорить об этом. Много информации в прессе не соответствовало действительности. Назначение прошло очень быстро, с элементом неожиданности. В ближайшее время решим по поводу тренерского штаба, сборов и всего остального.

«Семака сейчас все обнимают и целуют. Он вернулся домой» Президент "Зенита" Сергей Фурсенко — о назначении Сергея Семака главным тренером.

— Александр Низелик в ходит в список рассматриваемых кандидатов?

– Естественно, он входит.



— А Александр Кержаков?

— Нет. С Сашей я не разговаривал на этот счёт и от руководителей не слышал ничего об этом.



— Впервые вы приехали на переговоры в Петербург около двух недель назад. Что произошло за это время?

— Вы прекрасно знаете, что была озвучена позиция руководства «Зенита» о том, что я являюсь одним из кандидатов на пост главного тренера клуба. Потом была встреча, но она не носила никакой конкретики. Вчера вечером всё пошло уже в другом русле.

— В «Зенит» из аренды вернутся многие игроки, в том числе Артём Дзюба и Олег Шатов. Есть понимание по их будущему?

— Очень скоро вы всё узнаете. Всей информацией по игрокам я обладаю: кто и где находится. У «Зенита» много игроков было в аренде. Совсем скоро вы узнаете, кто из них поедет на сборы, кто – нет.



— Когда планируете провести первую тренировку?

— Как и было запланировано: 15 июня — медосмотр, а 17-го – вылет на первый сбор.



— Ходят разговоры, что Денисов вернётся в «Зенит». Это правда?

— По поводу возможных трансферов ничего не могу сказать. Нужно время поработать, всё как следует взвесить. Игорь Денисов — топ-футболист, его игра нравится любому тренеру.

Семак вернулся в «Зенит». Следующий – Денисов Это лето идеально подходит для переезда полузащитника в Санкт-Петербург.

— Какие цели были поставлены руководством с точки зрения результата — Лига чемпионов и первое место или построение новой команды?

— Задачи озвучат перед сезоном. Конечно, наша команда должна бороться за чемпионство и постоянно играть в Лиге чемпионов.



— По спортивному департаменту был разговор? Останется ли Вячеслав Малафеев и Оресте Чинквини? Появится ли новый спортивный директор?

— По всему был разговор, но нужно время, чтобы все проанализировать, прежде чем принимать решения.



— Мы понимаем, что по игрокам вы сейчас ничего не скажете, но есть один игрок, который…

— Месси? — с улыбкой спросил Семак.



— Нет, Данни сказал, что готов вернуться в «Зенит» и посвятить ему ещё несколько лет. Рассматриваете ли его кандидатуру?

— Мы рассматриваем всех качественных игроков, которые могут усилить «Зенит».