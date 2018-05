«Геи, мы вас выследим и зарежем». Искренне ваши, русские хулиганы

Утром 28 мая на сайте газеты Mirror вышла новость. «Русские хулиганы предупреждают геев и трансгендеров из Англии: На чемпионате мира мы вас выследим и зарежем». Приводим текст полностью, потому что дальше он вам понадобится.

Статья в Mirror

«Футбольные хулиганы из России угрожают смертью английским болельщикам-геям и трансгендерам, которые собираются на чемпионат мира. Стало известно, что они угрожали зарезать гомосексуальных болельщиков «Трёх львов», которые планируют предпринять поездку в Россию, чтобы посмотреть на игру своей команды.

Некоторые угрозы были насколько серьёзными, что организация Pride in Football (слово Pride, гордость, указывает на принадлежность к ЛГБТ-сообществу, — примечание «Чемпионата») – союз ЛГБТ-сообществ футбольных болельщиков разных клубов – сообщила о них в полицию. Группа получила сообщения, что ЛГБТ-болельщики будут выслежены и атакованы во время чемпионата мира.

Джо Уайт, активист Pride in Football, сообщил, что угрозы были восприняты со всей серьёзностью. «Есть люди, которые говорили, что если они нас найдут, то зарежут. Мы отнеслись к этим угрозам серьёзно, расследование ещё продолжается», — сказал он.



Россия – одна из самых нетерпимых стран в мире.



На прошлой неделе Федерация футбольных болельщиков Англии, совместно с Министерством иностранных дел, выпустила памятку для ЛГБТ-болельщиков, в которой советуют им, отправляясь на чемпионат мира, не проявлять свою сексуальность на публике. Многие решили, что это значит, что им нельзя будет целоваться и держаться за руки на чемпионате мира. Другие интересуются, можно ли им будет ходить с радужными флагами.



Однако Джо Уайт сказал, что несмотря на предписание «быть очень осторожным», он не собирается скрывать свою принадлежность на чемпионате мира. «Я могу притвориться и вести себя на публике не так, как обычно, но это и есть проблема, о которой мы говорим. Мы не должны чувствовать, что должны вести себя как-то не так, как мы хотим. Я и не собираюсь засовывать язык кому-то в горло, я хочу насладиться чемпионатом мира. Если это будет безопасно, мы возьмём с собой радужные флаги. Надеюсь, нас заметят на стадионах, чтобы мы смогли показать: ЛГБТ-фаны существуют, и так же, как любые другие болельщики, мы – часть футбола. Когда кто-то прячется, легко сказать, что его нет. Это наша обязанность – находить и освещать все формы неравенства. Надеюсь, тренеры и футболисты тоже заговорят об этом, если это будет безопасно».



Россия декриминализировала однополые отношения в 1993 году, но отношение к ним в обществе остаётся нетерпимым. В 2017 году в списке соблюдения толерантности к ЛГБТ-сообществу Россия заняла в Европе 48 место из 49. Но активисты надеются, что когда все взгляды прикованы к этой стране из-за чемпионата мира, им удастся разрекламировать равные права в стране, печальной известной своим отношением к ним».

Реакция на статью

Она стала довольно резонансной: набрала больше двух тысяч репостов в соцсетях, на неё ссылаются другие английские издания. Если отставить в сторону личные взгляды спикера на общественное устройство России, главной темой текста является сообщение об угрозах, которое сделал активист организации Pride in Football.



Эта организация объединяет фан-базы нескольких английских клубов, сформированные по принципу принадлежности к ЛГБТ-сообществу. В Pride in Football, в частности, входят: «Гордые канарейки» (болельщики «Норвича»), «Гордые лисы» (болельщики «Лестера»), «Гордые лилии» (болельщики «Тоттенхэма») и «Гей-ганнеры» (болельщики «Арсенала»).



Угрозы, сделанные на почве гомофобии – это очень серьёзное обвинение. Поэтому редакция «Чемпионата» решила выяснить об этом больше. Мы связались с организацией Pride in Football, чтобы узнать: как много было писем, какие угрозы в них содержатся, как стало известно, что письма отправлены из России, и как можно увидеть скриншоты этих писем.

Осторожность как девушкофобия

На письмо, отправленное на почту, указанную в контактах организации, ответа не было. Тогда корреспонденты «Чемпионата» Галина Козлова и Ирина Белкина попытались связаться с Pride in Football в соцсетях (на всякий случай предупреждаем: выбор именно этих корреспондентов не содержал дискриминации по половому признаку. Просто Галя и Ира максимально далеки от того, чтобы быть принятыми за зловещих хулиганов). Джо Уайт не ответил на запрос. Ирине Белкиной пришёл ответ от администратора Pride in Football в фейсбуке.



Для начала, администратор Pride in Football попросил подтвердить статус журналиста, «чтобы знать, с кем он общается». Ему был отправлен скан журналистского удостоверения.



Затем нас попросили прислать письмо с корпоративной почты, а не с личной. Мы повторили запрос с корпоративной почты: отправили ещё одно письмо на официальную почту организации. Попутно наш собеседник заподозрил подвох в том, что в корпоративной почте журналистов «Чемпионата» есть слово Rambler, но нет слова Championat.

Доказательства? Какие доказательства?

Наконец, ответил глава сообщества Ди Каннингем. Правда, большое письмо не содержало ни одного скриншота. По стилю написания оно больше напоминает статью, чем письмо. По содержанию – не содержит указания ни на один факт. Приводим его перевод.



«Добрый день, Ирина! Спасибо, что написала с почты «Чемпионата». Приятно знать, с кем разговариваешь. Не секрет, что несколько болельщиков, включая меня, хотят поддержать нашу сборную на чемпионате мира. Неприемлемо лишать болельщиков этого права только потому, что ФИФА решила провести турнир в стране, враждебной к ЛГБТ-сообществу. Тем более что следующий ЧМ (в Катаре) и, возможно, ещё один (в Марокко) пройдут в страха, где ЛГБТ-отношения вне закона.



Мы не планируем как-то выделяться, в конце концов, мы едем смотреть футбол. И мы отправляемся в страну, в которой многие вещи отличаются, мы должны это уважать. Но мы хотим воспользоваться возможностью, предложенной Алексеем Смертиным и федерацией футбола России и выразить солидарность мирового ЛГБТ-сообщества с его представителями. Особенно такими, как в Федерации (очевидно, имеется в виду Российская Федерация – прим. «Чемпионата), угнетёнными государственной и общественной гомофобией. Если возможно продемонстрировать флаги, не подвергнув себя и других опасности, мы это сделаем. Мы сохраним верность ЛГБТ-людям и их сочувствующим через наши социальные платформы.



Мы получили много писем с угрозами не приезжать, о которых мы сообщили ФИФА. Мы также стали мишенью ботов и троллей. Проверьте в наших лентах в твиттере. Дайте знать, если я могу быть полезен чем-то ещё. Спасибо за поддержку».

Мы дали знать. Ещё раз попросили прислать скриншоты писем с угрозами, о которых идёт речь. С тех пор активисты не отвечают ни на письма, ни в соцсетях, хотя сообщения в фейсбуке просмотрены.



Этим можно было ограничиться, но всё-таки стоило изучить ленту наших собеседников в твиттере.



За последние две недели у Джо Уайта (который сообщил об угрозах) нет ни одного негативного комментария. У Ди Каннингема (который ответил на запрос) – ни одного негативного комментария. Нет и комментариев с угрозами.

С сообществом Pride in Football всё сложнее. В его ленте новые посты появляются каждые несколько часов, некоторые из них достаточно дискусионны, чтобы в комментариях разгорелись споры. Поэтому, на всякий случай, мы выбрали все комментарии, которые можно назвать негативными, даже если в их авторах, на первый взгляд, ничто не выдаёт зловещих русских.



Итак, негативные комментарии и угрозы, которые удалось найти.



Марсин Клима (Уэллингборо, Нортхэмптон): Бессмысленная организация.

Наидул Ислам: Вы пишите про международнй день гомофобии. А вот с Рамаданом вы не поздравляете. Как мусульманину, мне это неприятно.

Снова Наидул Ислам: Что за зло вы рекламируете?

Больше Наидул Ислам комментариев не оставлял. Возможно, он не сразу обратил внимание на название сообщества, которое делало репосты, а может, решил, что просто не является его целевой аудиторией.



Но всё-таки, этот длительный и увлекательный ресёрч дал результат. Человек с ником Ivan Matreshkin оставил комментарий под постом, автор которого отметил группу Pride in Football. Вот его комментарий: «Не рекомендуем приезжать в нашу страну содомитам и их поклонникам».

Этот комментарий сообщество Pride in Football расшарило в своей собственной ленте.

Вот, собственно, и все боты и тролли, которых удалось найти. Либо речь шла об Иване Матрёшкине во множественном числе, либо стоит признать, что количество угроз несколько преувеличено. Хотя, возможно, Наидул Ислам ещё вернётся.



Ни одного скриншота в подтверждение слов про письма с угрозами. И один карикатурно-аутентичный Иван Матрёшкин за две с лишним недели – вот, что нашлось в ленте сообщества, а также в лентах двух его участников. Конечно, жаль, что этот комментарий был оставлен. Но достаточно ли этого для статьи с заголовком «Русские хулиганы угрожают зарезать английских геев»?



Редакция «Чемпионата» считает недопустимыми и осуждает любые проявления гомофобии. А перед и во время чемпионата мира по футболу они не только недопустимы, но и чреваты серьёзными осложнениями международных отношений.