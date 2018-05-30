В четыре защитника. Как сборная России проиграла австрийцам

Австрия идёт на Россию

На десятый день сбора в Австрии и за сутки до возвращения домой сборная России сыграла свой первый товарищеский матч в рамках финального этапа подготовки к ЧМ-2018. Точнее, контрольный или тестовый матч, как любит подчёркивать главный тренер Станислав Черчесов. Наш сегодняшний соперник неудачно завершил отборочный цикл к чемпионату мира, заняв лишь четвёртое место в группе с Сербией, Ирландией, Уэльсом, Грузией и Молдавией, однако этот результат не отбил охоту у местных болельщиков поддерживать национальную команду. Все билеты на вмещающий 30 тысяч зрителей стадион «Тиволи-Ной» в Инсбруке были проданы. Респект Австрии!

Разумеется, нельзя судить о готовности сборной России по таким матчам, как бы они ни назывались. Скорее нас интересовало состояние отдельных игроков, какие-то тактические детали. Мы ждали, что Черчесов на что-то намекнёт своими решениями по составу, ведь окончательную заявку он должен назвать до следующего спарринга с Турцией, который состоится 5 июня в Москве.

Черчесов выбрал пятёрку лишних?

Первая важная информация – отсутствие в заявке на матч с австрийцами голкипера Сослана Джанаева («Рубин»), защитника Романа Нойштедтера («Фенербахче»), полузащитников Александра Ерохина («Зенит») и Александра Ташаева («Динамо»), а также нападающего Фёдора Чалова (ЦСКА). Как раз пятерых игроков и должен будет отсеять Черчесов при формировании окончательного состава сборной России на ЧМ-2018. Наверняка многие из вас подумали: вот они – «лишние люди». Тем более никаких сюрпризов в этом списке нет, быть может, за исключением фамилии Ерохина. Но полузащитник «Зенита», завершивший сезон покером в ворота «СКА-Хабаровск», несколько дней тренировался по индивидуальной программе из-за ушиба стопы. Возможно, только поэтому и остался вне игры.

Чем Гранат лучше Нойштедтера?

В Инсбруке Черчесов решил проверить тактическую схему с четырьмя защитниками, которой, по его словам, уделял 60% тактических занятий. В центре обороны вышла пара Игнашевич – Гранат, а над ними в средней линии действовал подвижный треугольник Зобнин – Кузяев – Головин. Крепкая ось с одной спорной фигурой. Речь об игроке «Рубина». В чём Гранат превосходит того же Нойштедтера или любого другого центрального защитника сборной России – не понять. Вот и гол Алессандро Шопфа на 28-й минуте при равной в целом игре без моментов родился в результате того, что Владимир сперва проиграл единоборство Марко Арнаутовичу, а потом позволил ему убежать и спокойно выкатить мяч под удар. Более того, перед перерывом Гранат едва не заработал удаление за захват Арнаутовича руками. В официальной игре судья точно показал бы красную карточку, но в тестовой простил – вытащил из кармана жёлтую. Зато Игнашевич справлялся на опыте: подстраховывал, снимал «второй этаж», начинал атаку длинной передачей.

Незаметный Смолов

В атаке у сборной России в первом тайме мало что связалось. Наша команда нанесла всего пару ударов, и оба раза мяч пролетел мимо цели. Несколько «стандартов» в исполнении Александра Самедова были потенциально опасными, но защитники австрийцев читали все подачи полузащитника «Спартака». Потерялся впереди Фёдор Смолов. Мяч почти не доходил до лучшего российского бомбардира последних лет. Не исключено, что и Смолов пока далёк от лучших кондиций из-за повреждения, которое он получил в ходе сбора после столкновения с Гранатом. Фёдор имел один хороший шанс забить в первом тайме, когда удачно открылся в штрафной хозяев под передачу Марио Фернандеса, тем не менее, нападающий «Краснодара» пробил выше.



Сборной России отрезками удавался симпатичный прессинг. Если бы к этому добавились какие-то сложные комбинации или яркие индивидуальные действия – обыгрыши, тонкие проникающие передачи, австрийцам стало бы туго. А забросами и простыми ходами тяжело удивить даже пролетевшего мимо ЧМ-2018 соперника.

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Дзюба вернулся без гола

Пример такой коллективной мысли, которая нужна была сборной России, мы увидели во втором тайме в эпизоде на 53-й минуте. Большим количеством передач гости разорвали оборону австрийцев: Фёдор Кудряшов чуть-чуть не успел на кросс Самедова. Пример индивидуальных действий – открывание и своевременная передача Александра Головина на 59-й минуте, когда Смолов упустил свой второй шанс. Это было хорошо, но мало.



В последние 20 минут сборная России играла с Дзюбой на острие вместо Смолова. Состоялось ещё одно возвращение помимо Игнашевича! До этого Артём лишь однажды появился при Черчесове, сделав дубль в ворота Коста-Рики. Теперь Дзюба не забил. Не сказать даже чтобы наша команда как-то перестроила игру у чужой штрафной с учётом габаритов центрфорварда.



Поражение в Инсбруке не добавляет оптимизма. Будем верить, что сборная России пока скрывает своё лицо, а откроет его на ЧМ-2018 и тогда поразит своей красотой. Что нам ещё остаётся?

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