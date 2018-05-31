«Когда узнал, что Зидан покинул «Реал». Реакция соцсетей на уход Зизу

Не прошло и недели с момента, когда мадридский «Реал» под руководством Зидана завоевал кубок Лиги чемпионов. Сегодня Зинедин объявил о решении покинуть пост главного тренера мадридцев.
Сказать, что для болельщиков это стало шоком – ничего не сказать. О том, как в социальных сетях люди отреагировали на такое решение француза — в нашем материале.
Один из пользователей «Твиттера» так представил себе уход Зизу. Вместе с собой Задан забирает коробку с завоёванными трофеями.
Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, два раза — обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира (тоже дважды). В общей сложности «Королевский клуб» завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.
Сердца болельщиков разбиты.
Кто-то, наоборот, разозлён такой новостью:
Для этого человека период тренерства Зидана в «Реале» стал одним из самых счастливых моментов в жизни:
Новый тренер для «Реала»
Некоторые считают, что есть только один человек, способный заменить Зидана на посту главного тренера «Реала». И это – Арсен Венгер.
Тут Арсен уже стартует с кровати и бежит подписывать контракт:
Вот и Сэм Эллардайс начал суетиться.
Тем временем петербургский «Зенит» подоспел с заявлением:
«В шоке от ухода Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Семака ещё во вторник. Так что руки прочь, «Реал»!»
Пожелания Зизу на прощание
Зидана сравнили с героем «Звёздного Пути» мистером Споком. Полагаем, Зинедину пожелали жить долго и процветать. Именно это обозначает знак, составленный из пальцев.
Зидан – один из редких специалистов, которые достигли больших высот и в качестве игрока, и в качестве тренера.
«Удачи, легенда!»
«Спасибо большое, ты поднял наш клуб на высоту».