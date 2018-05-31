Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
A
Россия
Саудовская Аравия
Египет
Уругвай
B
Португалия
Испания
Марокко
Иран
C
Франция
Австралия
Перу
Дания
D
Аргентина
Исландия
Хорватия
Нигерия
E
Бразилия
Швейцария
Коста-Рика
Сербия
F
Германия
Мексика
Швеция
Южная Корея
G
Бельгия
Панама
Тунис
Англия
H
Польша
Сенегал
Колумбия
Япония
Матч-центр:
Главная / Футбол /

Зидан ушёл из «Реала». Видео, обзор соцсетей

Сэм Эллардайс
Ирина Белкина
Фото: twitter.com/SportsJOE_FC
«Когда узнал, что Зидан покинул «Реал». Реакция соцсетей на уход Зизу
Кто-то плачет, кто-то злится. Уход Зидана тронул сердца.
Футбол / Испания

Не прошло и недели с момента, когда мадридский «Реал» под руководством Зидана завоевал кубок Лиги чемпионов. Сегодня Зинедин объявил о решении покинуть пост главного тренера мадридцев.

Зидан: «Реал» должен продолжать выигрывать, и ему нужны изменения

Сказать, что для болельщиков это стало шоком – ничего не сказать. О том, как в социальных сетях люди отреагировали на такое решение француза — в нашем материале.

Один из пользователей «Твиттера» так представил себе уход Зизу. Вместе с собой Задан забирает коробку с завоёванными трофеями.

«Как игрок я был немного круче, чем Клопп». Зидан шутит перед финалом
Зинедин Зидан и его игроки заряжены на финал Лиги чемпионов не меньше, чем мерсисайдцы. И шутки у тренера «Реала» тоже припасены.

Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, два раза — обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира (тоже дважды). В общей сложности «Королевский клуб» завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.

Сердца болельщиков разбиты.

Кто-то, наоборот, разозлён такой новостью:

Для этого человека период тренерства Зидана в «Реале» стал одним из самых счастливых моментов в жизни:

Зидан ушёл из «Реала». Как так?
Победа в Лиге чемпионов не перевесила провал в чемпионате.

Новый тренер для «Реала»

Некоторые считают, что есть только один человек, способный заменить Зидана на посту главного тренера «Реала». И это – Арсен Венгер.

Тут Арсен уже стартует с кровати и бежит подписывать контракт:

Вот и Сэм Эллардайс начал суетиться.

Тем временем петербургский «Зенит» подоспел с заявлением:
«В шоке от ухода Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Семака ещё во вторник. Так что руки прочь, «Реал»!»

Пожелания Зизу на прощание

Зидана сравнили с героем «Звёздного Пути» мистером Споком. Полагаем, Зинедину пожелали жить долго и процветать. Именно это обозначает знак, составленный из пальцев.

Зидан – один из редких специалистов, которые достигли больших высот и в качестве игрока, и в качестве тренера.

«Удачи, легенда!»

«Спасибо большое, ты поднял наш клуб на высоту».

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент