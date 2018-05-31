«Когда узнал, что Зидан покинул «Реал». Реакция соцсетей на уход Зизу

Не прошло и недели с момента, когда мадридский «Реал» под руководством Зидана завоевал кубок Лиги чемпионов. Сегодня Зинедин объявил о решении покинуть пост главного тренера мадридцев.

Зидан: «Реал» должен продолжать выигрывать, и ему нужны изменения

Сказать, что для болельщиков это стало шоком – ничего не сказать. О том, как в социальных сетях люди отреагировали на такое решение француза — в нашем материале.

Один из пользователей «Твиттера» так представил себе уход Зизу. Вместе с собой Задан забирает коробку с завоёванными трофеями.

«Как игрок я был немного круче, чем Клопп». Зидан шутит перед финалом Зинедин Зидан и его игроки заряжены на финал Лиги чемпионов не меньше, чем мерсисайдцы. И шутки у тренера «Реала» тоже припасены.

Под руководством Зидана «Реал» стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, два раза — обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира (тоже дважды). В общей сложности «Королевский клуб» завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.



Сердца болельщиков разбиты.

Кто-то, наоборот, разозлён такой новостью:

Для этого человека период тренерства Зидана в «Реале» стал одним из самых счастливых моментов в жизни:

Зидан ушёл из «Реала». Как так? Победа в Лиге чемпионов не перевесила провал в чемпионате.

Новый тренер для «Реала»

Некоторые считают, что есть только один человек, способный заменить Зидана на посту главного тренера «Реала». И это – Арсен Венгер.

Тут Арсен уже стартует с кровати и бежит подписывать контракт:

Вот и Сэм Эллардайс начал суетиться.

Тем временем петербургский «Зенит» подоспел с заявлением:

«В шоке от ухода Зидана из «Реала». К счастью, мы успели подписать Семака ещё во вторник. Так что руки прочь, «Реал»!»

Пожелания Зизу на прощание

Зидана сравнили с героем «Звёздного Пути» мистером Споком. Полагаем, Зинедину пожелали жить долго и процветать. Именно это обозначает знак, составленный из пальцев.

Зидан – один из редких специалистов, которые достигли больших высот и в качестве игрока, и в качестве тренера.

«Удачи, легенда!»

«Спасибо большое, ты поднял наш клуб на высоту».