Зидан сделал в «Реале» что-то уникальное. Так бывает раз в жизни

Вернёмся в 2016 год. Четвёртого января Рафа Бенитес был уволен, в тот же день его место занял Зинедин Зидан. Тогда всех волновало, что он из себя представляет как тренер, хотя, проблемы «Реала» были не тактические. Расколотая раздевалка, недовольство капитанов, угрюмый Роналду: «Реал» под настроение играл превосходно, но значительную часть времени настроения не было, и команда ходила по полю пешком. Бэйл и Роналду игнорировали голы друг друга. Каземиро тогда уже был, но играл мало, и ходили слухи, что это чуть ли не указание Переса. Нет, дело было не в игре.

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Через полгода после того, как Зидан стал тренером «Реала», вопросов о том, что он, собственно, за тренер, не стало меньше. Да, заиграл в основе Каземиро. Да, команда стала чуть больше времени уделять позиционной защите. Но главные изменения касались не тактики и замен, а отношения к игре. Зидан скромно говорил о себе и делал комплименты команде. Даже после неудачных матчей. Даже после домашнего поражения от «Атлетико», когда он сделал всего две замены. «Почему я не сделал трех замен? Потому что команда играла хорошо, и я просто не знал, кого еще заменить». Тогда этого еще никто не знал, но в этой фразе — ключ к пониманию того, что за тренер Зидан.

Тренер, для которого вопросы игрового стиля, концепции и даже качества игры — не главные. Это проявилось еще острее в следующем сезоне. Удивительный пример, который мне никогда не надоедает: «Реал» заработал в Примере больше 20 очков благодаря голам, забитым после 80-й минуты. Беспрецедентно высокий показатель вытащенных игр, который и принес команде чемпионство. В этом бессмысленно искать сложный тактический ход. «Парни, усыпите их, а в последние 10 минут порвите!» — нет, вряд ли.

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Просто «Реал» остался командой, которая не подавляет соперников качеством игры и иногда даже выключается — но при этом стал командой, которая готова зубами вцепиться в результат, если что-то идет не так. По количеству голов на контратаках «Реал» в какой-то момент сезона опередил «Атлетико» — для этого не понадобилась революция в составе. Хватило революции в головах.

Каземиро, Иско, Асенсио, Начо, Васкес – если бы не Зидан, никому бы не пришло в голову делать на них ставку сознательно. Но Каземиро стал незаменимым, Начо сыграл больше всего минут в чемпионате, Асенсио и Васкес стали суперджокерами, а Иско стал главным элементом тактической революции, о которой ниже. Рамос, Роналду, Модрич – это понятные, очевидные герои. У Зидана героем мог почувствовать себя любой.

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Наконец, мы добрались до последнего сезона в «Реале» — того, из-за которого работу Зидана можно назвать уникальной. В первые месяцы команда попала в идеальный шторм: все, что могло случиться, случилось. Дисквалифицирован Роналду, мазал Бензема, пропали голы на последних минутах. Все это на фоне короткой обоймы: да, за два с половиной сезона с Зиданом «Реал» не купил в основу ни одного игрока дороже 30 млн евро. В общем, в начале сезона всё было очень плохо. Тогда начались тактические эксперименты.

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Они не сразу дали результат. Но именно они сделали «Реал» настолько неуязвимым, что после проигранного матча «Ювентусу» можно было сказать: это не одна команда, а сразу две. Такая тактическая гибкость и вообще редко встречается, а когда речь идёт о составе с максимальной концентрацией эгоцентричных суперзвёзд – это просто невероятно.

Ключом к поиску баланса стал Иско. Десятка в 4-4-2-ромб, страховщик для Крооса, центральный полузащитник в 4-3-3: испанец попробовал себя в нескольких ролях по ходу сезона, а «Реал» был сразу несколькими командами по ходу одного и того же матча. Как хорош Зидан-тактик? Переход от 4-3-3 с Каземиро на 4-4-2 с Асенсио и Васкесом даёт исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Выдающаяся работа помогла замаскировать, что клубу нужны перемены. Это слова самого Зидана, но правда – мы знали это и раньше. И говорили о необходимости перемён ещё зимой – отмечая при этом, что вины тренера в этом нет.

Почему «Реалу» не нужно увольнять Зидана. Пока что «Реал» в кризисе, но это нормально.

Марсело, Рамос, Бензема, Варан, Роналду – эти парни играли в Лиге чемпионов ещё с Моуринью. Половина стартового состава, между прочим. Весь остальной костяк достался по наследству со времён Анчелотти. Перемены необходимы. Команда не меняется уже годами, но выигрывает – так просто не бывает.

Но так случилось.

По ходу Лиги чемпионов, обсуждая «Реал» мы были вынуждены часто произносить слово «удача». Потому что тактикой можно объяснить не всё, а «Реал» — меньше всего. «Качество игры важнее результата», уверен Хосеп Гвардиола: если есть качество, будет результат. И наоборот. «Нет», — как бы отвечает Зидан. Не качество игры выбило «Баварию» и не качество игры принесло победу над «Ливерпулем».

Стечение обстоятельств не нужно принижать: им ещё нужно уметь воспользоваться. «Реал» сумел, причём на космическом уровне. Во многом, благодаря тактической гибкости, провоцировал соперников по Плей-офф Лиги чемпионов на ошибки и не простил им ни одной. Наказал Эмери за смелость в последние 10 минут в Мадриде. Наказал «Ювентус» за те же недостатки, которые присущи самому «Реалу». «Баварию» за неумение распорядиться преимуществом. «Ливерпуль» даже не пришлось наказывать – сами, сами.

На последней пресс-конференции Зидан дал понять, что понимает всё это лучше всех. Одна его фраза очень любопытна: «Команда должна продолжать побеждать. Со мной это было бы трудно в следующем году». Зидан выиграл три Лиги чемпионов за три сезона, но остался самокритичен. И он прав: перемены давно нужны. Победа над «Ливерпулем» была лучшим способом это скрыть, но ему нечего скрывать. «Всё проще, чем вы думаете. Я думаю о том, что лучше для клуба. Сейчас правильный момент, чтобы остановиться. Лучше, чем начать ещё один сезон и закончить его неудачно». Оцените эти слова.

Сейчас все говорят, как красиво уходит Зидан – с девятью трофеями и прямо в историю. Это правда, но давайте отдадим ему должное: он уходит не только красиво, но и рационально, с аргументами. Это даже важнее.