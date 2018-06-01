"Третья мировая" на ЧМ-2018?! Почему англичане боятся ехать в Россию

Английские хулиганы пообещали устроить третью мировую в России на ЧМ-2018. Фанат из группировки Smoggies Elite рассказал изданию Daily Star:



«Если люди думают, что всё это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, а после матча выпьем, покурим и поболтаем, – то этого никогда не произойдёт. Это будет как мировая война — третья, четвёртая, пятая, шестая и седьмая. Они даже не представляют, что их ждёт».

Британский фанат пригрозил российским болельщикам «третьей мировой» на ЧМ-2018

Мы спросили об этом английских фанатов, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов. Болельщики были открыты к общению, но путали российских и украинских хулиганов. За день до финала украинские фанаты избили болельщиков «Ливерпуля».

Иан (54 года):

Иан (на фото справа): Многие англичане напуганы и опасаются драк в России. В Киев мы приехали, потому что здесь всего одна игра и это финал. Из-за того, что случилось в Марселе на Евро-2016, английские фанаты решили сплотиться и ответить. На ЧМ-2018 будут большие проблемы. Не знаю, хватит ли в России полиции, чтобы контролировать ситуацию. Хуже всего, что англичане напуганы. Это позор, ведь речь про мундиаль. Я бы сам хотел поехать в Россию, но не хочу рисковать. Я вырос, когда в Англии были популярны футбольные хулиганы. Сейчас их уже нет, но у нас остался этот имидж. 99% англичан едут только за футболом. Почти всем нашим хулиганам запретили въезд на ЧМ-2018.

Фото: "Чемпионат"

Нил (50 лет), Гарри (36 лет), Шон (53 года)

Гарри (на фото в центре): Российские фанаты атаковали болельщиков «Ливерпуля» в Киеве. Обычных англичан, которые приехали семьей. Я бы не чувствовал себя в безопасности в России. Мы помним, что было в Марселе на Евро-2016, когда атаковали случайных фанатов. У России сейчас не лучший имидж. Я бы не поехал в эту страну, даже если бы вы мне заплатили. Но я и далеко не фанат мусора под названием "сборная Англии".

Фото: "Чемпионат"

Майкл (30 лет), Полла (45 лет)

- Болельщики «Ливерпуля» приезжают развлекаться. Другие английские фанаты воспринимают всё серьезнее. У многих нет в городе топ-клуба. Сборная – это их минута славы, которая возникает раз в несколько лет. Я был на чемпионатах мира в ЮАР и Германии. Насколько я понял, в этих странах вообще нет хулиганов. У России и Англии похожая ситуация – какой-то процент фанатов нацелен на драки. Если эти люди столкнутся – возникнут проблемы. Но вообще, наши и ваши СМИ преподносят эту проблему крупнее, чем она есть на самом деле.

Фото: "Чемпионат"

Клинт (38 лет)

– За день до финала Лиги чемпионов российские хулиганы напали в Киеве на болельщиков «Ливерпуля». Пришли, побили и ушли. Вот что такое Англия против России! Многие англичане боятся ехать на ЧМ-2018 из-за отношения к ним со стороны россиян. Тем более на фоне политического противостояния. Болельщики «Ливерпуля» отличаются от других английских фанатов. Мы приезжаем петь и веселиться. Фанаты «Челси» и других клубов больше склонны к дракам. Мне нечего сказать про Россию, в которой я не был. Могу сказать, что в Киеве я встретил восхитительных людей. Вон там стоит Анастасия. Мы с ней вчера выпили немного, и она вошла в мою ситуацию – позволила переночевать у себя дома. Отдала мне свою комнату, а её мама накормила ужином. Украинцы встретили нас с открытым сердцем. А как будет в России, я не знаю. Могу лишь одно сказать: среди англичан есть опасения.

Фото: "Чемпионат"

Стив (48 лет), Том (28 лет)

Стив (на фото слева): Если честно, я не болею за сборную Англии. Вы же слышали, что Барселона недолюбливает Испанию? У большинства из нас это тоже есть. Но я бы в любом случае не поехал в Россию. Сейчас не лучший период между нашими странами на политическом уровне. Мы бы не смогли себя чувствовать расслаблено. Я уже 40 лет хожу на футбол и знаю, где могут возникнуть проблемы. Мне понравилось во Франции, Киеве, Стамбуле, но в России я буду чувствовать себя небезопасно.

Фото: "Чемпионат"

Джон (32 года)

– Оглянитесь. В Киеве фанаты идут вперемешку, обнимаются, жмут руки, веселятся. Так же будет и на ЧМ-2018. Единственное, о чём стоит беспокоиться, – дерущиеся группировки, которые были на Евро-2016. Им интересен не футбол, а разборки. Давайте честно, английским фанатам иногда не хватает воспитания, они не идеальны, но если всё правильно организовано, полиция работает хорошо, то атмосфера – праздничная. Хотя я на ЧМ-2018 точно не поеду. Вы же видели мой цвет кожи. Я не хочу сталкиваться с бананами, летящими на поле. Самуэль Это’О и Кристофер Самба уехали из России из-за расизма.

Фото: "Чемпионат"

Лин (47 лет)

– Английские фанаты не дерутся. У нас нет хулиганов. Только очень маленький процент людей создаёт проблемы. Большинство любят игру. Все ждут ЧМ-2018. Киев гостеприимен и, думаю, так же будет в России. Хотя у меня не получится приехать.

Фото: "Чемпионат"

Дэн (26 лет)

– У англичан есть предубеждение о российских болельщиках, которые занимаются насилием. Я был на матче «Спартак» – «Ливерпуль» и не увидел в Москве ничего страшного в исполнении российских фанатов. В ответной игре тоже никакого насилия не припомню, только – 7:0. Я не думаю, что на ЧМ-2018 случится что-то прям ужасное. А вообще, я не самый большой поклонник нашей сборной. Я не поеду в Россию, просто потому что дорого.

Фото: "Чемпионат"