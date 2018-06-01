Как обманывают в "Тосно". Обладатели Кубка три месяца сидят без зарплаты

— Начнём сначала. Когда начались долги в «Тосно»?

— Ещё в первом круге. В последней игре первого круга Борис Пайкин (президент федерации футбола Ленинградской области. – Прим. "Чемпионата") пообещал погасить все долги до Нового года, но мы не получили ни рубля, всё осталось на уровне слов.С этими проблемами поехали на сбор, где тоже слышали только обещания. К сожалению, нам пришлось провести этот сбор не так, как планировал тренерский штаб. Если бы этих проблем не было, уверен, остались бы в Премьер-Лиге.

— Что за проблемы были на сборе?

— Несколько дней не тренировались, чтобы нам отдали долги. Нам говорили, что на днях всё вернут, кормили «завтраками» — а в итоге мы остались ни с чем. Вячеслав Матюшенко (генеральный директор «Тосно». — Прим. «Чемпионата») клялся, что клуб не закроется. А если такое и случится, все долги отдадут. В итоге ничего не вернули и, видимо, не вернут. Клубы по сто лет существуют и ничего не завоёвывают, а мы выиграли Кубок для команды, которой пять лет, но уже три месяца играем без зарплаты, а без премиальных – почти весь сезон.

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— Даже успехи в Кубке России не помогли?

— Когда выиграли у «Спартака», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждал, что все долги закроют, чтобы команда осталась в Премьер-Лиге. Нас уверяли: «Выиграете Кубок – будем играть в Лиге Европы». Но не было сделано ничего, чтобы команда была успешной. Этого хотели только игроки и тренерский штаб. Теперь руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжила существование. Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала обещали закрыть все долги до финала Кубка, потом — до 15 мая. Уже начинается лето, а ситуация не изменилась.

— То, что по ходу сезона кормили «завтраками», успокаивало или напрягало?

— Мы выходили и бились из любви к футболу и для тех, кто нас поддерживал. Мы делали своё дело, а вот руководство – нет. Конечно, надеялись на удачный исход, потому что губернатор говорил, что всё будет нормально. Оказалось, то были только слова.

— Сейчас обещания прекратились?

— Ходят слухи, что клуб закроется, и нам вообще ничего не отдадут, а у руководства всё хорошо. Ничего святого у них нет, если они так оставляют нас, заработавших деньги кровью и потом. Лучше вообще ничего не говорить, чем врать. Если дал слово мужчины, то надо отвечать за него. К сожалению, в руководстве «Тосно» этого нет. Пайкина во втором круге мы вообще не видели — ни разу не появился.Теперь и губернатор отказался помогать. Зачем предлагать помощь и не держать слово? Санкт-Петербург – город богатый, для них эти долги – копейки. Но, к сожалению, это никому не надо было.

— Галиулин утверждал, что игрокам предлагали отказаться от 20-30% долга, чтобы получить остальное. Вам поступало такое предложение?

— Лично мне никто не звонил, но знаю, что некоторым пацанам такое предлагали. Со мной руководство вообще напрямую не общалось.

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— Сейчас эта ситуация давит?

— У меня, как и у многих других, семья, которую надо кормить. Считаю, что деньги, которые заработал, я должен получить. Не понимаю, почему ничего не делается. Думаю, эта проблема решаема, если захотеть. Именно поэтому собираемся написать письмо Владимиру Путину. Надеемся, что он сможет повлиять на ситуацию. Также собираемся писать в КДК, но какой толк, если команды не будет? Пацаны сидят, не знают, что делать. Они месяцами не получают зарплату.

— Вы уже сталкивались с подобным?

— Были сложности в «Торпедо», но тогда всё до копейки отдали. Сейчас хотят просто закрыть команду, поэтому не скажу, что у меня был такой неприятный опыт.

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— Не сожалеете, что вообще пошли в аренду в «Тосно»?

— Зачем сожалеть? Мы выиграли Кубок, имели шанс остаться в РФПЛ. У нас была хорошая команда, прекрасный коллектив, было приятно работать с нашими тренерами. Про время в «Тосно» могу сказать только положительное — если бы не одно "но"…