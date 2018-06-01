Алкоголь, слёзы, дяди на «Лексусе». В Москве сбит известный фанат «Спартака»

Вечером 30 июня на одной из московских улиц сбили человека на мотоцикле. Байкер получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. В другой ситуации эту историю осветили бы лишь несколько федеральных каналов – где-нибудь в обзоре дорожных происшествий.



Вот только пострадавшим оказался болельщик «Спартака» Антон Добрянский, известный в фанатской среде как «Добрый». А виновницу ДТП заподозрили в том, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения и оставлении места аварии. На другом автомобиле. В сопровождении приехавших друзей.

В Москве автомобиль сбил известного болельщика «Спартака»

Момент трагедии

Картину инцидента пытался восстановить очевидец трагедии Евгений Райсфельд:



— Авария произошла у меня на глазах. Хамовнический вал, я стою второй машиной в ряду. Передо мной через одну машину мотоциклист. Загорается зелёный свет, почему-то со встречки поехала белая Audi, которой управляла девушка. Удар был настолько сильный, что мотоциклиста подбросило вверх, и он улетел, перевернулся на спину.



Так он описал первые минуты после аварии:



— Из машины девушки выбежал пассажир. Он побежал смотреть, что произошло с мотоциклистом. Сначала в одну сторону, потом в другую. Сама девушка вышла из автомобиля и взялась за голову. Было видно, что она сильно переживала.

Свидетель рассказал, как девушка на автомобиле сбила фаната «Спартака»

Байкера доставили в больницу, где у него диагностировали травму позвоночника, черепа и многочисленные переломы. Тем временем везти в отделение девушку не планировали.



Шум вокруг событий поднял юрист и общественный деятель Тошик Гольденберг, приехавший на место ЧП, как только узнал о «странных движениях» вокруг виновницы инцидента.



— Её приехали поддерживать некие люди, — рассказывает Гольденберг, — они же предъявляли служебные удостоверения инспекторам. По слухам, это МУР (Московский уголовный розыск. — Прим. «Чемпионата».). Девушку забрали с места ДТП, увезли на другой машине, но успели освидетельствовать, то есть «продуть».



Тогда же юрист рассказал, что виновницу аварии зовут Ксения Блинова, и она имеет связи со стритрейсерами. Якобы на её счету 66 штрафов за нарушения ПДД за последние два года.



Вот аккаунт девушки в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/blinovaksenia.

Юрист: девушка, сбившая фаната «Спартака», находилась в состоянии опьянения

Был ли алкоголь?

Показания юриста на тему алкогольного опьянения девушки разнятся с показаниями других свидетелей. Вот что говорит волонтёр движения «Мото-Москва» (его участники помогают попавшим в ДТП) Константин Голохвастов, также побывавший на месте аварии:



— Те люди, которые были понятыми при продувке, сказали, что у неё были нули. Может быть, юрист сообщал о старых моментах этой девушки? Ведь у неё восемь неоплаченных штрафов. Юрист на при этой процедуре не присутствовал, поэтому я не знаю, откуда информация взялась.

Свидетель ДТП с фанатом «Спартака»: понятые сказали, что девушка не была пьяна

С этого момента у версии про алкоголь появились противники. Но факт приезда сторонних лиц на место происшествия подтверждает и волонтёр:



— Адвокаты приехали сразу. Тут же появились и друзья девушки на «Лексусе». Покачали права. Просили нас уйти с места ДТП, потому что мы показали, где было реальное место столкновения, а не где они его показали. Они же изначально пошли понятыми. В итоге их не пустили, потому что инспекторы адекватные – мы с ними уже не в первый раз работаем.



Были ли у них корочки? Не видел, общался только с адвокатом девушки, оказавшимся вполне адекватным человеком. Он поинтересовался здоровьем пострадавшего и ценой мотоцикла. Узнав, сколько это всё будет стоить, присвистнул и удалился. Cколько? Миллион двести тысяч, — рассказал Голохвастов.

Ключевой свидетель

Чтобы восполнить пробелы в этой истории, мы обратились к ещё одному свидетелю. Им стал Павел Попов, владелец видеорегистратора, с которого была сделана запись инцидента.



— Не думаю, что она это сделала специально: солнце светило в лицо – она, видимо, решила развернуться и не увидела, что там должна быть стрелка. Девчонка выскочила из машины – естественно, в шоке, в слезах. Её всю трясло: спрашивала, как он, что он. Девочку колотило. Её по-человечески тоже надо пожалеть.

— Признаки опьянения заметили?

— Она абсолютно нормальная была, не похожа на пьяную. Я, конечно, не нюхал, но вела она себя адекватно. Более того, я скорую попросил: «Может, дадите что-то девчонке? Её всю колотит». Они отвечают: «Нет, ты что! Если на освидетельствование повезут, потом покажет». Послал парня хоть бутылку воды купить.

— Говорят, у неё было много штрафов.

— У моей жены тоже 30 штрафов, не потому, что носится, как угорелая, а потому что на камеры не смотрит.

— Правда, что на место ДТП приехали люди с корочками?

— Это всё раздувают. Приехал человек на «Лексусе», в возрасте, с сединой. Спрашивает: «Где ваше видео?» Я ему: «А ты кто такой?» — «Я её сотрудник». Отвечаю: «Я вообще с вами разговаривать не буду». Потом смотрю – девушка куда-то пропала. Спрашиваю – говорит: «Да я её в машину посадил». Она просто сидела, гаишника ждала. Никто её не увозил, это бред полный. Посадили её, чтобы по проезжей части не бегала: там масло было разлито, кровь… Зачем это нужно? Юрист что-то раздувает.

— Видели, как её «продували»?

— Уже домой торопился. Там приехал инспектор, обставил всё конусами – не очень приятный дядька. И давай девчонку кошмарить… Я его отозвал в сторону: «Слушай, чего ты ребенка-то пугаешь? У тебя самого дети есть? Всякое бывает в жизни — суд разберётся, кто прав, кто виноват». Я сам написал объяснение, что видел, прилагая материалы видеорегистратора, и уехал».



Два один в пользу версии об отсутствии алкоголя.

Свидетель ДТП с фанатом «Спартака»: по-человечески девушку тоже надо пожалеть

Гольденберг. Следователь. Гольденберг

Обнаружив нестыковку, мы снова обратились к юристу и прямо сказали, что версия про алкоголь идёт вразрез с версиями двух других свидетелей. Тошик не стал отказываться от своих слов и прислал фотографию с данными о медэкспертизе. На снимке в списке штрафов заключение об опьянении и дата инцидента. Только одно «но»: на нём нет имени виновного. Гольденберг сослался на то, что не может раскрыть материалы дела. Называть фамилию и контакты следователя он тоже не смог.



Впрочем, на следователя мы вышли и без его помощи. Фёдор Макаров очень неохотно отвечал на вопросы и всё шло к стандартному «без комментариев». Но один важный момент он всё же озвучил. «Все, кто находился на месте ДТП, могут в один голос сказать, что девушка была трезва».



Счёт снова оказался не в пользу Гольденберга, и историю пришлось «дожимать». Тошик назначил личную встречу, на которой показал корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову те самые материалы. И рассказал о ещё нескольких важных эпизодах вчерашних событий.



«Приехав на место инцидента, сначала я девушку не наблюдал. Но когда мы осматривали её «Ауди», кто-то воскликнул: «О, вернулась». Тут-то я и увидел её в первый раз. А чуть позже она с молодым человеком прошла под эстакаду, где её ждал чёрный БМВ. Вдруг БМВ уехал, а девушка пропала. В этот момент мы сказали инспектору: «Она уехала». Он ответил: «Да куда она денется».



И это ещё не всё.



«На месте происшествия стояли несколько машин с красивыми номерами. Не АМР, но точно помню, что были три пятёрки. Спрашиваю: «А это кто?». Мне отвечают: «Да ты не обращай внимания». Как мне передали в толпе, в той машине был гражданский муж Блиновой. На место происшествия приехали много людей, и в один момент они показывали какие-то удостоверения. Потом кто-то из работников органов тихо сказал, то ли в шутку, то ли всерьёз: «МУР!».



Так юрист прокомментировал информацию об опьянении:



— Помню, один из людей в погонах произнёс фразу: «Ты на её глаза-то посмотри: они стеклянные». Уже сегодня, помня ту фразу, я пробил её фамилию и нашёл все эти данные по штрафам.



Тут вспомнилась фраза следователя. Напомним, она звучала так: «Все, кто находился на месте ДТП, могут в один голос сказать, что она была трезва».



Допустим, алкогольного опьянения не было. Но что насчёт наркотиков?

Реакция стороны виновницы ДТП

В защиту Ксении Блиновой выступил её друг, находившийся в машине на момент аварии. Его же можно увидеть на видеозаписи. В беседе с «Чемпионатом» он прокомментировал подозрительные моменты в этой истории.



— Употребляла ли Ксения алкоголь или другие препараты?

— Нет, мы прошли проверку на месте, было огромное количество полицейских. Стеклянные глаза? А какие глаза могут быть у девушки, когда она такое видит?



— Были ли связи со стритрейсерами? Штрафы?

— Не знаю, о каких стритрейсерах речь. Всё это полный бред. Ещё пишут о штрафах в последние два года. Какие два года, если у неё права только семь месяцев? Штрафы и правда были, но на той неделе она их оплатила.



— Ксения – мажорка?

— Обычная девушка, работает в фитнес-клубе. Если у неё автомобиль Audi, это не значит, что он прямиком из салона.



— Седовласый мужчина на «Лексусе» — кто это?

— Просто коллега. На улице было холодно, девчонка была в шоке, и её надо было куда-то посадить. Никто больше не приезжал. Остановилось много неравнодушных людей, желающих помочь. Может, их и приняли за друзей Ксении?



— Правда, что её друзья хотели стать понятыми?

— С ней были только я и её коллега. Кого они могли взять?



— Что случилось в момент аварии?

— Мы стояли на светофоре, я смотрел в навигатор на телефоне. Сильно светило солнце. Дальше всё произошло очень быстро: сработали подушки, я выбежал из машины, а вокруг появились люди. Мы ехали со скоростью 20 км/ч – максимум!



— Ксения не покидала место аварии на БМВ?

— Вы же спортивное СМИ, зачем раздуваете этот скандал? Неужели вы не верите всем тем людям, которые там были? Мы полностью открыты для следствия и не пытались скрыться. Об этом говорят многочисленные свидетели и полиция.



Собеседник явно устал: «Люди пишут комментарии, не разобравшись. Ксения сейчас просто никакая: она в жуткой депрессии, второй день ничего не ест, ей трудно общаться с людьми. Она чуть не убила человека, а сейчас ещё заговорили про алкоголь. Вы представляете, что она чувствует? При этом завтра мы собираемся в больницу к Антону».



Мужчину можно понять. Последние дни выдались для него сплошным кошмаром.



Но главный вопрос до сих пор открыт: неужели Гольденберг всё выдумал, а документы, которые он показал — подделка? Зачем ему это? Теперь на этот вопрос ответит следствие.

Что известно об Антоне Добрянском

— Антон — давнишний спартаковский болельщик, — рассказывает его знакомая Екатерина Смирнова. — Он знает всю команду и обычно живёт с ней в одном отеле. Футбол на стадионе Антон смотрит из VIP ложи. Его мнение авторитетно. Его знают все.



Вечером в день происшествия Антона ждала девушка Алёна. До ночи она не могла понять, почему он не выходит на связь. Пока знакомые не заметили в одном из мото-каналов ужасные кадры со знакомым ярким шлемом…



Когда Антона забирали с места аварии, он был в сознании, но к утру его ввели в состояние искусственной комы. У него открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа, повреждён позвоночник в области грудного отдела и травма таза. Его ждёт операция.



Друзья Добрянского намерены обратиться к генеральному прокурору, чтобы дело взяли под особый контроль. Даже если (вдруг) в какой-то момент историю пытались спустить на тормозах, теперь этого уже не получится.



Ну а «Доброго» ждёт родной стадион, ему желают здоровья болельщики. Мы присоединяемся к ним, говорим — поправляйся, Антон! И пусть в этой истории не будет корочек и взяток, а восторжествует справедливость. Главное не делать поспешных выводов, ведь за рулем белой «Ауди» тоже был живой человек. Возможно, даже трезвый.



Будьте внимательны на дорогах сами, берегите себя и окружающих. Пожалуй это главный вывод, который нужно сделать всем нам.