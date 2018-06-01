Почеттино – лучший выбор вместо Зидана. Это топ-тренер уже сейчас

Ставит очень качественный футбол

Почеттино хватило всего двух недель в АПЛ, чтобы заслужить похвалу от сэра Алекса Фергюсона: «Во втором тайме «Саутгемптон» выдал на «Олд Траффорд» лучший перфоманс в сезоне. Они придавили нас и не давали принимать мяч». «Манчестер Юнайтед» выиграл матч у команды Почеттино, но игра с «Саутгемптоном» Почеттино стала одной из сложнейших в сезоне. Ещё раньше «Эспаньол» Почеттино высоко оценивал Пеп Гвардиола. «Тоттенхэм» хвалят много, но самая мощная похвала за последнее время – от тактического гика Юлиана Нагельсманна, повёрнутого на качестве футбола. Нагельсманн назвал ответную игру «Тоттенхэма» против «Ювентуса» лучшей в сезоне, особенно в первом тайме, а Почеттино выделил в списке из трёх примеров для себя. Ещё двое в списке Нагельсманна – Гвардиола и Круифф.

Ответка «Тоттенхэма» с «Ювентусом» – один из лучших способов объяснить качество футбола по Почеттино. Команда использовала качественный удушающий прессинг до вратаря (коронка всех команд Поча), возвращала себе мяч и взламывала блок «Ювентуса» сильной доводкой мяча до штрафной. Доводку мяча и высокую скорость атак Почеттино считает важнейшими деталями командной игры, и в 1/8 финала Лиги чемпионов всё это было. «Тоттенхэм» растягивал опорную зону соперника, доставлял мяч на фланги и разбивал центр передачами оттуда в центр на Алли, Эриксена, Кейна и Сона. И это при том, что Мусса Дембеле сбавил по сравнению с первым матчем – в хорошие дни это ещё один генерирующий идеи «Тоттенхэма» мозг.

Прогресс «Тоттенхэма» по ходу работы с Почеттино объясняет, насколько мощный футбол можно получить, если дать аргентинцу время. В первый сезон тактические идеи тренера не были впитаны – только постепенно ТТХ отладил позиционную атаку, сделал прессинг агрессивнее, сильнее акцентировал свой футбол на центре поля. Прогресс «Тоттенхэма» был заметен сезон за сезоном – это видно даже без трофеев и выигранных серий плей-офф Лиги чемпионов, где многие анализировали счёт, а не качество игры.

Почему это нужно Мадриду? Даже несмотря на три подряд Кубка чемпионов и выигрыш Ла Лиги, футбол «Реала» не был космическим, в отличие от игры конкретных личностей (Криштиану, Марсело, если мы говорим только об атакующих действиях). В прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, набрав 23 очка после 80-й минуты – это слишком много, чтобы считать такой футбол космическим уровнем. Мадриду есть куда прогрессировать.

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Умеет раскрывать молодых игроков

Ростер «Тоттенхэма» отлично описывает воспитательную идею Почеттино – как и Гвардиола, Поч предпочитает работу с молодыми игроками, которых проще переучить под своё видение игры. Состав «Тоттенхэма» – один из самых молодых в консервативной АПЛ (25,7 лет): с таким легче качественно прессинговать, не уставая, на длинной сезонной дистанции. Все, включая главных звёзд команды – Эриксена, Кейна, Вертонгена – спрогрессировали благодаря Почеттино.

Тренер сделал главное – заинтересовал игроков, помешанных на саморазвитии, и сделал их помешательство ещё жёстче. Гарри Кейн просматривает все свои матчи в перемотке, чтобы понять, насколько качественно выполняет тактическую установку, и устраивает часовые тренировочные сессии, где работает над ударами. Ушедший в «Ман Сити» Кайл Уокер после общения с Почеттино изменил приоритеты – стал больше следить за игрой Филиппа Лама, концентрировавшегося на простых пасовых решениях. Дэнни Роуз стал фанатом видеоанализа после тотальных разборов Поча: «Мы проиграли матч, но мне казалось, что я сыграл неплохо. На следующий день я пришёл в офис тренера – там меня дожидались 26 клипов, показывающие всё, что я сделал неправильно».

Гарри Кейн – лучший нападающий мира. Даже сильнее Криштиану Сергей Титов – с большим досье на человека, забившего за 2017-й больше, чем Месси и Роналду.

Политика Почеттино – давать шанс всем воспитанникам, готовым попробовать себя, в том числе побегавшим по арендам (на таких обычно ставят крест). Гарри Кейн оценил отношение коуча: тренер лично убедил его, что даст игровое время в конкуренции с Адебайором и Сольдадо, и через лайт-режим Лиги Европы подвёл Кейна к игре за основу «Тоттенхэма». В первый сезон Почеттино осторожно подвёл к составу Райана Мэйсона, во второй – раскрыл Деле Алли, позже – открыл Гарри Уинкса и Джошуа Оному. Здесь важен именно подход в обкатке игроков: Поч не бросает молодёжь сразу в бой, а аккуратно увеличивает ей время на поле. Это окупилось с Кейном, это окупается с Уинксом: когда «Тоттенхэм» играл на «Сантьяго Бернабеу», Уинкс стал самым пасующим игроком «шпор».

Почему это нужно «Реалу»? Объявляя об отставке, Зинедин Зидан поступил очень расчётливо. Мадриду необходима смена поколений – Васкес, Асенсио, Ковачич, Майораль, Льоренте ждут своего шанса в статусе основных игроков, но им сложно пробиться из-за спин Модрича, Криштиану, Бензема. В лучшем случае все они выдадут максимум 2 сезона на том же уровне (про Роналду мы говорим так ежегодно, но как долго он сможет обманывать свой возраст?), Марсело и Рамоса это тоже касается. Постепенно разбавлять этот состав свежей кровью необходимо, он выработал себя. Почеттино это обеспечит.

Очень гибок тактически

Умение менять тактику по ходу матча, отрезка сезона, под конкретного соперника – одна из фишек Почеттино. Полтора года назад «Тоттенхэм» прямо по ходу сезона перестроился на расстановку 3-4-3, тогда трендовую, с разными функциями инсайдов: Эриксен опускался под розыгрыш мяча в глубине, Алли помогал Кейну внутри штрафной. Как только в схеме начали находить слабые места, Почеттино сразу же откатился к четвёрке. Против «Манчестер Сити» в декабре аргентинец специально выстраивал модуль 4-3-1-2, чтобы прессинговать лучше. И таких примеров – масса.

Из тактической гибкости вытекает мощнейшее качество Почеттино, развитое у аргентинца, пожалуй, лучше, чем у любого другого топ-тренера: он находит слабые места в игре больших, почти непобедимых команд и мощно бьёт в них. Примеров – масса за последние годы. Например, Почеттино стал первым, кто победил Пепа Гвардиолу в АПЛ: «Тоттенхэму» помог отлаженный высокий прессинг, из-под которого «Сити» ещё не научился выходить.

Он зеркалил схему 3-4-3, когда играл с «Челси», и атаковал, используя слабые места синих – навесы из зоны Маркоса Алонсо (хуже защищался, чем Мозес) на дальнюю штангу, где Кейн и Алли продавливали Аспиликуэту (хуже снимает воздух, чем Кэхилл). В минувшем сезоне Лиги чемпионов Почеттино разбил Дортмунд через вертикальные передачи на фланги, «Реал» – на перегруз слева и диагонали в зону беспечного Марсело, пропустивший 1 гол за 2,5 месяца «Ювентус» был разбит в центре поля за счёт постоянной циркуляции мяча.

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Почеттино знает, как подстраиваться под соперников, а игроки в его распоряжении отлично выполняют нужные функции. Это в первую очередь снова про Кейна – форвард знает, в каких зонах, против каких защитников и насколько глубоко нужно цепляться за мяч, чтобы «Тоттенхэм» собирал подборы в нужных позициях, атаковал острее. Так Кейн сделал клоунов в минувшем сезоне из Ловрена (когда «шпоры» победили 4:1) и Бенатия (три тайма с «Ювентусом» из четырёх). Алли насытит нужное пространство под навесы, Эриксен откроется в заранее выбранных точках, чтобы сделать передачу вразрез – даже в одной схеме эти игроки гибко меняют роли.

Почему это нужно «Реалу»? Зидана точно не запомнят топ-тактиком, он сам иронизирует на эту тему, но главное решение прошлого сезона на пути ко второму подряд Кубку чемпионов – именно тактическое: переход на 4-4-2 ромбом со свободной ролью Иско. К последнему сезону Зидан превратил команду в гибкий трансформер, одной-двумя заменами он мог превратить 4-4-2 ромбом в линейные 4-4-2 или 4-3-3. Зидан даже пробовал 3-5-2, пусть и ситуативно. Гибкостью тактики Зидан сделал подбор игроков «Реала» почти неуязвимым.

Строит команду без конфликтов

Почеттино построил в «Тоттенхэме» одну из самых бюджетных команд-империй современного футбола: игроки лондонцев сидят на смехотворных для топ-клуба контрактах, но выкладываются на полную и не влезают в контрактные вопросы. Уго Льорис ещё в 2015-м мог собрать вещи и укатить в «Манчестер Юнайтед», но пропустил всего один матч, подумал и остался в клубе. «Здесь есть чувство семьи, семейная атмосфера, – рассказывал Льорис. – Это благодаря тренеру и его штату, это они создали такую атмосферу».

Отчасти Почеттино помог подбор игроков, собранный им: он любит работать с игроками, прогрессирующими до статуса звёзд, а не с готовыми звёздами. Возможно, в Мадриде это станет проблемой. Но к своим игрокам и в «Тоттенхэме», и в предыдущих командах Поч относился по-отечески – постоянно собирал команду, использовал мотивационные видео, много разговаривал один на один и одобрял, когда игроки бесятся из-за непопадания в основу.

Поэтому это нужно «Реалу»? Зидан нормализовал атмосферу в раздевалке авторитетом – возможность игнора тренировок, как, по слухам, было у Бенитеса, отпала, шанс получали все, а сахарные недовольные мальчики вроде Хамеса оказывали на команду нулевое влияние или искали новый клуб. Подход Почеттино, как видится со стороны, менее авторитарен и более гибок, а редкие конфликты (как с Тоби Алдервейрелдом) возникали из-за ситуаций, никак не связанных с футболом и тренерской работой.