«Управлять страной в возрасте можно, а командой – нет?» Непомнящий вернулся!

— Когда и как поступило предложение от «Балтики»?

— Мне позвонили, спросили, готов ли я к возобновлению карьеры. Долго не раздумывая, ответил, что готов. Только что закончилась встреча, на которой мы с руководством обсудили все нюансы и ударили по рукам. Предложение привлекло тем, что создаётся солидный клуб с блестящей готовой инфраструктурой. В прошедшем сезоне команда уже заявила о притязаниях на повышение в классе, поэтому главная цель – выход в РФПЛ. Имея такую инфраструктуру, необходимо думать, как шагать дальше. В таких условиях и у игроков, и у болельщиков это стремление подразумевается.



— Советовались с родными?

— Ещё нет, всё произошло спонтанно. Никто из моих близких ничего не знает. Сильно удивился, когда прозвучал ваш звонок. Оказывается, информация появилась на сайте.

— Пример Хайнкеса вдохновил?

— У меня есть своя теория: в творческих профессиях возраст не очень важен. Государством управлять в этом возрасте можно, а футбольной командой – никак? Я с этим не согласен. Желание и стремление у меня не пропало, футболом я ещё не насытился. С Хайнкесом, к сожалению, лично мне встречаться не пришлось, но за его работой я слежу. Он даёт повод лишний раз подтвердить мою позицию: в любом возрасте можно работать качественно.

— К сложностям готовы? Всё-таки перелёты на Дальний Восток из Калининграда – это непросто.

— Как ни странно, я легко к этому адаптируюсь. Перелёты переношу без всяких проблем. С этим у меня не было сложностей ни в Корее, ни в Японии, ни в Томске. По этому поводу не переживаю.



— Следили за «Балтикой» в прошедшем сезоне?

— Признаюсь: видел две игры. Одна получилась хорошей, другая – не очень, поэтому целостного впечатления не сложилось.

— Важен ли был фактор того, что команда из Калининграда?

— У меня не хватит слов, чтобы описать этот европейский город со своей аурой. После Москвы там намного спокойнее. Очень интересное для меня место.



— Насколько серьёзно может сказаться двухлетний перерыв в тренерской практике?

— Я бы не назвал это перерывом. Два года я участвовал в проекте, где была практическая работа. Готовить программу и проводить тренировки было делом само собой разумеющимся.



— Но всё-таки большой футбол – это несколько другое. Не отстали от футбольной жизни?

— Не думаю, что за это время я деквалифицировался. Конечно, следил за современными тенденциями. Смотрел футбол и с трибуны стадиона, и по телевизору. Все до одного матча РФПЛ видел, хотя мне это и не особенно надо было. Даже не сомневайтесь: я всё время в футболе.