Лучшее, что у нас есть. Сколько легионеров чемпионата России сыграет на ЧМ-2018?

15 футболистов, выступавших в этом сезоне в чемпионате России, сыграют на мундиале-2018. Кто-то из них покажет себя, кто-то вполне может дойти до полуфинала или даже выиграть чемпионат мира. Речь, конечно, не о сборной России. Это — легионеры РФПЛ.

Мануэл Фернандеш (Португалия, «Локомотив»)

Это, наверное, самый техничный футболист РФПЛ. Было больно наблюдать, как португалец мучился в «Локо» во времена Ольги Смородской. И как же приятно было наблюдать за преображением Фернандеса в последние полтора года. Ману был чудо как хорош и в «Бенфике», и в «Валенсии», и в «Бешикташе». Не было никаких сомнений, что это топ-футболист для нашей лиги. Понимание игры, техника, умение делать короткие и средние передачи – всё это было при нём ещё в 2014 году, когда он приехал в Россию. Фернандеш дважды выиграл Кубок России, стал чемпионом, проявил себя в сборной и вправе рассчитывать, что Фернанду Сантуш не обделит его вниманием на ЧМ. Фернанду, не повторяйте ошибок Смородской!

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Джефферсон Фарфан (Перу, «Локомотив»)

Ещё одна прекрасная реинкарнация футболиста «Локомотива» в солидном спортивном возрасте. К приезду Фарфана в РФПЛ относились скептически, даже Сёмин сначала не питал иллюзий по поводу Джефферсона. Но талант и уровень перуанца никуда не делись, и от стал настоящим лидером «Локо» в прошедшем сезоне. 14 голов – более чем достойный результат для чемпионата, где лучшие бомбардиры редко забивают больше 15 мячей. Фарфан тащил не только «Локомотив», но и сборную Перу в отборе на чемпионат мира-2018, поэтому имеет все шансы начать турнир железным игроком основы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ахмед Муса (Нигерия, ЦСКА/«Лестер»)

Нападающий сборной Нигерии провёл минувшие полгода в аренде в ЦСКА, а принадлежит по-прежнему «Лестеру», но мы всё равно считаем старину Ахмеда своим. Сначала у нигерийца мало что получалось в ЦСКА, отдельные еврокубковые матчи вообще наводили ужас. Так и хотелось спросить: «что вы сделали с Ахмедом в этой своей Англии?». Однако концовка сезона в исполнении Мусы была прекрасной. Вернулась не только скорость и умение открываться, но даже появилось тонкое понимание игры, с которым раньше имелись некоторые проблемы. Надолго ли? Это другой вопрос. А вот в сборной Ахмед давно играет одну из ключевых ролей и наверняка получит шанс проявить себя на чемпионате мира.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ведран Чорлука (Хорватия, «Локомотив»)

Ведран по праву входит в число лучших легионеров РФПЛ. Человек поиграл за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а потом в расцвете сил приехал в «Локомотив» в 2012 году. На самом деле в этом не было ничего странного, потому что он приехал к тренеру своей национальной сборной и к своему хорошему другу Славену Биличу, который тогда возглавил «Локо». Билич давно ушёл, а Чорлука по-прежнему в Москве. Да, он пропустил большую часть чемпионского сезона, но Ведран как никто другой заслужил это чемпионство. Бонусом к выздоровлению стало попадание в заявку на чемпионат мира, и тут всё будет зависеть от формы хорвата в конкретный момент.

Фото: РИА Новости

Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон, Бьорн Сигурдарссон (все — Исландия, «Ростов»)

А вот и ростовский десант подоспел. Не все понимают, насколько уникальной является ситуация, когда три легионера из довольно экзотической футбольной страны едут на чемпионат мира из одного клуба. «Ростову», собравшему в своих рядах трёх работоспособных и способных давать качество «викингов», можно лишь позавидовать. Исландцы влюбили в себя футбольный мир на Евро-2016, нет никаких сомнений, что за этих парней не будет стыдно и в России.



Из тройки легионеров стабильное место в основе сборной Исландии имеет только Рагнар Сигурдссон, который помимо «Ростова» успел поиграть ещё в «Краснодаре» и «Рубине». Сверрир Ингассон сыграл за исландцев всего 18 матчей, но успел забить три гола. Защитник, умеющий забивать, точно пригодится тренерскому штабу сборной Исландии, так что есть весьма реальный шанс увидеть пару защитников из «Ростова» в основе команде на ЧМ-2018. Поменьше шансов начать турнир в основе у Бьрона Сигурдарссона. У исландцев высокая конкуренция в линии атаки, где играют ребята из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

Фото: VI Images via Getty Images/Lachlan Cunningham/Getty Images/

Сердар Азмун («Рубин»), Саид Эззатолахи («Амкар»), Милан Моххамади («Ахмат») – Иран

Следом за ростовской тройкой логично рассказать о тройке из Ирана. Азмуну всего 23 года, а играет в России он уже без малого шесть лет. Болельщики «Рубина» часто упрекают Сердара за то, что в сборной его результативность и продуктивность сильно превышает то, что казанцы видят в клубе. А статистика в сборной Ирана у него действительно потрясающая – 23 гола в 32 матчах! Просто безумие. Если и на чемпионате мира он проявит себя как надо (тем более забивать есть кому — Испании и Португалии), приглашений из зарубежных клубов долго ждать не придется.



Саид Эззатолахи с 2016 года и уже успел сменить три российских клуба. Сначала был «Ростов», потом «Анжи» и вот теперь «Амкар». Саид ещё моложе Сердара, ему всего 21 год. Полузащитник он явно талантливый, иначе на него не обратил бы внимание мадридский «Атлетико». По стилю игры Эззатолахи потенциально игрок для Диего Симеоне. Что ж, посмотрим, будет ли у него шанс показать товар лицом на предстоящем чемпионате мира.

Милану Моххамади 24 года, и он в «Ахмате» уже третий сезон. Крепкий, по меркам российского первенства, игрок, который может сделать важный шаг в карьере в случае успешного выступления на мундиале.

Фото: РИА Новоси/ Артём Гусев, «Чемпионат» /РИА Новости

Андреас Гранквист (Швеция, «Краснодар»)

Да, мы знаем, что по окончании этого сезона Андреас Гранквист покидает «Краснодар», где выступал с 2013 года. Швед принял решение вернуться в родной чемпионат и выступать за «Хельсинборг». Неизвестно, когда именно официально заканчивается контракт у Гранквиста с «Краснодаром» и начинается с «Хельсинборгом», так что оставим в стороне формальности и порадуемся за шведа, который в каждом матче за «быков» выкладывался по-максимуму. «Краснодар» ответил Андреасу взаимностью и вырезал его номер, а также номер Жоазиньо, который вместе с ним уходил из команды, на газоне красавца-стадиона. Красивая история любви. За сборную Гранквист играет с 2006 года и с большой долей вероятности начнёт в основе чемпионат мира.

Фото: РИА Новости

Виктор Классон (Швеция, «Краснодар»)

Ещё один краснодарский швед, который будет отстаивать знамя сборной Швеции на мундиале. Классон сыграл всего полтора сезона в РФПЛ, но уже очень здорово зарекомендовал себя. Виктор, с учётом особенностей его игры, попал в правильную команду. Он умён, быстр, техничен – именно эти качества ценятся в «Краснодаре». Швед в некоторых матчах выглядел блистательно и разрывал оборону соперника, но похвастаться стабильностью пока не может. Вероятно, именно это и не позволяет ему застолбить место в основе сборной Швеции.

Фото: РИА Новости

Мацей Рыбусь (Польша, «Локомотив»)

Мацей с 2012 года играет в РФПЛ. Поляк был лидером «Терека» (ныне «Ахмата»), и потом предсказуемо решил попытать счастья в Европе — в «Лионе». Нет, он не был так плох, просто роль игрока ротации была не для него. Хотелось чего-то большего, и это большее ему предложили в «Локомотиве». Рыбусь в начале сезоне не был игроком основы «Локо», но затем собрался, прибавил и стал важнейшим элементом в схеме Юрия Сёмина. В сборной Польши Мацей давно чувствует себя как дома, но в команде постоянно появляются новые молодые таланты, и его место в составе на чемпионате мира пока находится под вопросом.

Брайан Идову (Нигерия, «Амкар»)

Российские нигериец. Тут такое выражение уместно на сто процентов. Брайан родился и вырос в Санкт-Петербурге, при этом с трёх до шести лет он жил в Нигерии, откуда родом его отец. Его мама наполовину русская, наполовину нигерийка. Идову получал футбольное образование в знаменитой питерской «Смене» и заявлял в интервью, что хотел бы попасть в сборную России. Но в какой-то момент попасть в команду Нигерии оказалось проще. В 2017 году футболист «Амкар» сыграл свой первый матч за «Суперорлов». В соперниках была сборная Аргентины, матч проходил в Краснодаре, и Брайн отметился забитым мячом. Лучшего дебюта сложно представить.

Фото: РИА Новости

Бранислав Иванович (Сербия, «Зенит»)

Иванович впервые приехал выступать в российском чемпионате в далёком уже 2006 году, когда с ходу стал одним из лидеров московского «Локомотива». Именно в Москве его заметили скауты «Челси». За лондонцев он играл на протяжении практически 10 лет и зарекомендовал себя как один из топ-защитников в мире. Возвращение в Россию было не очень простым. Первые месяцы в «Зените» Ивановича не критиковал только ленивый, но постепенно Бранислав прибавлял и улучшал свою игру. Этого просто не могло не случиться, мастерство никуда не денешь. В «Зените» Роберто Манчини во многих матчах он был светлым пятном. В сборной Сербии Иванович играет с 2005 года и уже провёл 100 матчей. Скорее всего, это число вырастет после чемпионата мира.