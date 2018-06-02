Египет доставит проблемы и без Салаха. Оборона команды – мощь

Тотальная недооценка сборной Египта была удивительна ещё зимой, сразу после жеребьёвки. Оценка египтян обычно строится вокруг Мохамеда Салаха, но это изначально неправильно. Главное – стиль соперника, его тактическая идея и то, насколько сборная России готова противостоять такому стилю. Сборная Египта завязана в первую очередь не на Салахе, а на Экторе Купере. В Египте Купера постоянно прессуют за оборонительный футбол и зависимость атаки от Салаха – и когда нет результата (как после проигранного финала Кубка Африки, очередного в карьере Купера), и даже когда он есть. Тренер спокойно отмахивается от критики: «У команды есть потенциал играть лучше, и мы могли бы изменить тактику, но тогда мы не попали бы на чемпионат мира. Мои задачи имеют ограничения, с другим тренером вы играли бы лучше, храбрее, больше атаковали».

Критика египетских СМИ не к месту. Главное, что нужно на скоротечных турнирах сборных – крепко построенная оборона. Если выстроить защиту, гораздо проще играть вторым номером, что пригодится Египту как минимум против Уругвая и России в группе. Проблемы нашей сборной в позиционной атаке очевидны, доказательство – авральное решение Станислава Черчесова поработать над продвижением мяча за месяц до ЧМ (почему не раньше?). За два года мы убедились, что на свободном пространстве команде намного проще, а плотная защита выбивает у игроков синий экран. Позиционная атака не работает, и остаются только неочевидные варианты – вроде стандартов. Цифры кричат, что видимых изменений у сборной России нет: против Австрии команда отрезала передачами всего 15 защитников соперника. Это очень мало.

После матча Египта с Колумбией, для которого Купер специально подбирал соперника, стоит задуматься об этом ещё серьёзнее. Атака египтян без Салаха действительно выглядит постно, хотя в первом тайме у «фараонов» прошло две интересных комбинации с игры – после одной Собхи бил в упор головой, но Оспина вытащил сложный удар. Зато без мяча Египет отыграл очень сильно. Это можно проследить по самым опасным моментам колумбийцев: два удара со штрафных, шанс Куадрадо после технического брака Морси и подрезка Бакки после навеса с углового. Позиционную защиту египтян не взломали ни разу.

Она начинается с чужой половины поля. Египет использовал высокий прессинг только при аутах колумбийцев на своей трети и при начале атак через фланги. Стандартная модель прессинга египтян по матчу – расстановка 4-4-2, два прессингующих на центральной линии и плотная четвёрка за ними. Все в постоянном движении. Если в начале атаки Карлос Санчес или кто-то из центральных защитников мешкал с решением, к центру поля поднималась уже полузащита, а два игрока первой линии прессинга – Эль-Саид и Мохсен – играли по владеющему мячом.

При такой расстановке сложно найти пустые коридоры в центре, из-за чего игра колумбийцев пошла не так, как планировал Хосе Пекерман. Хамес Родригес опускался слишком глубоко, а его позицию никто не замещал – и между линиями в лучшем случае открывался только Фалькао.

Здесь проблемы египтян могут вытекать только из-за тактической недисциплинированности отдельных игроков. Если Эль-Саид и Мохсен недорабатывали, центральным полузащитникам, Морси и Хамеду, приходилось подниматься выше. Линия обороны в таких ситуациях обычно застревала перед своей штрафной, хотя Абдуль-Шафи и Хегази агрессивны и умеют выбрасываться за соперником в момент приёма мяча. Возникали разрывы между линиями, но Колумбия плохо их использовала.

Во втором тайме Купер протестировал ещё два варианта оборонительной игры в 4-4-2. Сначала крайние полузащитники, Собхи и Трезеге, садились близко к четвёрке защитников – по сути, четвёрка превращалась в шестёрку, а защитники контролировали каналы перед штрафной. После замены Трезеге на Эльмохамади Египет ситуативно оборонялся пятёркой – капитан команды Фатхи смещался правее, а Эльмохамади перекрывал фланг. Скорее всего, на чемпионате мира Купер не вернётся к такому варианту: канал между Эльмохамади и Фатхи был единственной уязвимой зоной, через которую Колумбия доставляла мяч в штрафную низом.

Автоматика движения египтян на очень высоком уровне – команда очень хорошо обучена, что редкость для африканских сборных. Это видно на примере Мохамеда Абдуль-Шафи и его задачи в сборной. Купер сделал Абдуль-Шафи египетским Марсело: он значительно выше правого защитника, Фатхи, и при начале атак, и в прессинге. По логике, фланг Абдуль-Шафи будет проще вскрывать, но Колумбии это удавалось только в стартовые минуты – у Египта грамотно заработала страховка, и наступательный порыв Ариаса сбили.

В конце декабря Эктор Купер охладил пыл египетских СМИ словами, что обязательно поменяет тактику перед турниром. Конечно, он стебался над местной прессой – Купер давно стал билардистом, его система работала долгие годы (ну, до финалов различных турниров), так в чём смысл менять работающее сейчас? Против России Египет будет таким же, как вчера против Колумбии – собьёт наши атаки на фланги, расставит ловушки и оставит минимальные шансы на создание моментов через комбинации.

Атака Египта без Салаха слабее, но проходить защиту от этого легче не станет. Колумбийцы доказывают.