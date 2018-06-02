Салах не угрожает России. С его травмой что-то не так

Перед финалом Лиги чемпионов Серхио Рамосу задали вопрос о Мохаммеде Салахе.

— Модные футболисты появляются часто, но лишь редкие из них могут стать великими, — ответил капитан «Реала» и на следующий день бросил звезду «Ливерпуля» на землю. Повтор показал, что это был естественный отбор, в котором один футболист просто оказываллся крепче, а другой, названный лучшим игроком сезона в Англии и установивший бомбардирский рекорд лиги, в один момент лишался блистательного будущего.

Без Салаха неспособный перестроиться «Ливерпуль» проиграл финал ЛЧ. Без трофея от африканца укатывался «Золотой мяч». Без чемпионата мира его карьера теряла эпизод национального триумфа. Величие превращалось бы в обычную для способных игроков историю, которую озвучил и самостоятельно изменил Рамос.

Фото: Michael Regan/Getty Images

Но, надо отдать должное Салаху – он начал цепляться за перспективу еще в тот момент, когда скручивался под капитаном «Реала».

Во-первых, он попытался продолжить игру, хотя при серьезных травмах плеча чаще кричат, чем рвутся на поле. С другой стороны, уже тогда стало понятно, что стоит исключить полный вывих плеча, разрыв связок или перелом ключицы.

Во-вторых, он бросил «Ливерпуль» и уехал в больницу. Салах мог досмотреть матч до конца, как сделал Роналду в финале Евро-2016. Но участие в церемонии награждения, прощание с болельщиками, обнимашки с Роналду и слезы на камеру для миллиардов – все эти эпизоды невероятной славы могли затянуть диагностику на сутки, а восстановление – на недели. Поэтому вместе с физиотерапевтом Рубеном Понсом, приглашенным Салахом из «Ливерпуля» для работы на сборную Египта, они мигом выехали в киевскую больницу и уже в начале второго тайма делали МРТ.

В-третьих, он сохранил диагноз в тайне. Снимки, похоже, ушли напрямую к главным врачам своей страны, потому что комментарии о его повреждении давали не представители «Ливерпуля», не британские доктора, а чуть ли не президент Египта. Травма стала секретом государственной важности, хотя медицинских вариантов здесь было не так много.

У Салаха мог быть частичный разрыв акромиально-ключичного соединения, повреждение сухожилия двуглавой мышцы плеча или неполный вывих головки плечевой кости (это я общался с разными врачами). Все это можно вылечить за 2-3 недели – и не нужны ни таинственность, ни специальные врачи, ни поездки в неожиданные места.

А вот полный вывих или разрыв – это при традиционной медицине как раз дней 40-50.

В-четвертых, он отказался от врачей и рискует. Салах провел три дня в Ливерпуле, пока не вылетел в маленькую деревню под Валенсией вместе с тем самым Рубеном Понсом. И это очень интересный факт, учитывая, что данный физиотерапевт стал в своих клубах кем-то вроде Лю хун Шена в «Спартаке». Понса вел необычные беседы, применял иглоукалывание и другие нетрадиционные методы лечения, что, естественно, сближало его с игроками, которые и дотащили испанца до «Ливерпуля».

Если вдаваться в детали, то реабилитация при травмах суставов всегда проводится под наблюдением врача. Например, Джикия, Зобнин и Кокорин несколько месяцев жили при клинике в Риме у профессора Мариани, который очертил им минимальный период восстановления. Салаха же похоже, показания специалистов не устроили, и вместе с Понсой они поехали за чудом.

И здесь тоже есть своеобразный пример. В РФПЛ, да и не только, в одно время было модно отказываться от больниц уезжать к сербской Ванге Марианне, которая лечила якобы, извините, плацентой. И, представьте, некоторым реально помогало, хотя были и грустные случаи. Например, Диего Коста дернул заднюю перед финалом ЛЧ, поехал в Сербию и в решающем матче «дорвался» на 8 минуте, лишив команду не только себя, но и лишней замены. Но там цель тоже оправдывала риск, как у Салаха.

В-пятых, он все равно будет не в порядке. Мохаммед же пропускает весь этап подготовки, присоединяясь к сборной Египта только перед ЧМ. Он точно будет ограничен, что физически, что в движениях. Также будет уязвим, потому что каждый из соперников вполне легально сможет сыграть с ним плечом в плечо или в крайнем случае зажать руку и упасть с ней на землю. Хотя и без этого кажется, что сам факт участия Салаха в турнире – бутафория.

И это большое везение для Станислава Черчесова. Вы можете сколько угодно слушать его и командные сожаления о травме Салаха, но будьте уверены, никто в сборной не обрадуется, если лучший игрок мира вернется к очной игре.

А знаете почему?

Да потому что у этой сборной есть внятная и честная цель.

И это не популяризация футбола – ведь лучшие игроки перед домашним ЧМ молчат как солдаты на посту, а тренер всеми способами ограждает от любых не сценарных вопросов.

И это не яркая игра – потому что мы два года тренировали оборонительные 5-3-2, а теперь резко перестроились на якобы спасительные и беговые 4-5-1.

Это просто выход из группы любой ценой. Ведь Черчесов понимает, что в одном случае он сможет быть гордым тренером, который впервые вывел Россию в плей-офф ЧМ – и плевать, кто играл против. А в любом другом случае — его скрутят намного сильнее, чем Рамос Салаха.

Вот такая она – футбольная Спарта.