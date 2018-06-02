Собаки, охрана, Черчесов. Как сборная тренируется после поражении Австрии

Иван Карпов побывал на первой тренировке сборной России, которая прошла уже в формате чемпионата мира. Что тут сказать — всё очень строго.

Чтобы попасть на тренировку сборной начиная со 2-го июня нужно получить аккредитацию чемпионата мира. Только с ней пустят посмотреть на 20 минут занятий Черчесова с национальной командой.

В Подмосковье солнечно. У ворот УТЦ «Новогорск» мужчины в костюмах с крупными бейджами на груди. Рядом полицейский в пятнистой форме. У его ног овчарка. Просят поставить рюкзак на подставку, проверяют металлодетектором. Затем его вяло обнюхивает собака. Ничего интересного не находят. Личный досмотр тоже серьёзный, но не такой как перед матчем. Франция — Россия в Питере. Тогда проверяли сверху до низу, включая носки.

Что это было, Россия? Ужас какой-то Сборная, которая бежит. Но непонятно куда.

Пытаюсь пойти по знакомому маршруту: направо, метров через 300 проход к полю. Охранник сразу направляет налево — в обход. Официальную дорогу для журналистов удлинили раза в два. Пытаюсь начать снимать видео о том, где я нахожусь — как слышу окрик: «Нельзя снимать, выключите». Интересуюсь почему? «Нельзя, только туда [к полю]».

В 11:30 футболисты разминаются на поле. С медиа-трибуны снимать, слава богу, можно. Но почему-то опять команда тренируется на дальней стороне поля. Более звёздные французы, аргентинцы и бразильцы оказались гораздо дружелюбнее к прессе в этом смысле. Тем более, что за первые 20 минут подсмотреть что-то в занятии Черчесова невозможно.

По состоянию на субботу — все сборники здоровы и тренируются в общей группе. Допинг-офицеры сегодня не приезжали, не тревожили наших ребят. Которые выглядят собранными. Видимо, поражение от Австрии заставило их напрячься и наконец-то понять, до чемпионата мира всего один шаг. В игре Турцией они должны оправдаться перед болельщиками за болезненное поражение в Инсбруке.

А пока идёт тренировка. Происходящее на поле описывать нет смысла, это стандартные разметочные упражнения. Обращаю внимание на одного из мужчин в пиджаках, которых по базе расставлено множество. «Как вам первый день здесь?» — «Уже не первый, — комментирует он. — Всё хорошо, граница на замке». Ветеран безопасности сборной России дядя Миша тоже настроен оптимистично: «Держимся», — уверенно заявляет он, поднимая вверх большой палец. На вопрос о несанкционированных прорывах на базу с улыбкой отрезает: «Информация закрыта».

Скучно и уныло. Пытаюсь узнать мнение коллег о происходящем. «Давай без меня, я загораю, — отвечает знакомый. — А вот Игорь». Мимо проходит пресс-атташе сборной. «Как солнышко?». «Очень хорошо. Вчера холоднее было», — говорит медиа-офицер. В пятницу прошла первая тренировка после возвращении из Австрии. Но она носила закрытый характер.

Вопрос дня. Вам страшно за сборную России? Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии — повод для паники?

«Ты смотрел вчера сборную Египта, — продолжает разговор коллега. — Она играла без Салаха и Эль-Ненни и против Колумбии. Неплохая команда. Они вчера защищались, но делали это круто. Колумбия вчера создала два момента. Сколько России создаст — я не знаю».

Салах не угрожает России. С его травмой что-то не так Есть подозрение, что Черчесову продолжает везти.

Интересно мнение по матчу с Австрией. «Лучше бы не играли, — выражает мнение другой коллега. — Я вообще не понял, чего они хотели. Честно говоря, перспектив я не вижу вообще. Не понимаю, как мы собираемся играть в атаке. Бегает один Смолов без поддержки. Если Головин разгонит атаку и у него, вдруг, получится пройти пару человек, он может быть отдаст точный пас на Смолова. Это единственная мысль в атаке. Что будет с Турцией? У них Луческу, поэтому есть шанс», — резюмирует он.



Тренировка продолжается, команда делится на две части и отрабатывает очередной тактический элемент. Черчесов вовлечен в процесс, он активно участвует в упражнении, кричит: «Я-я-я». Возражений не слышно. Во время небольшого перерыва что-то случается с бутсами Головина. Он меняет обувь прямо на поле. «Я бы на месте главных тренеров не разрешал футболистам, чтобы им носили администраторы бутсы. Сами могут сходить, они же моложе — некоторые, в четыре раза», — говорит ещё один журналист.

Россия сыграла по схеме 4-1-4-1. Спасибо, больше не надо Тотальные проблемы на всех участках поля.

Отведённые для прессы 20 минут заканчиваются, всех просят удалиться. Идём в новый пресс-центр. Это небольшая пристройка. Внутри светло и просторно, удобные кресла для работы. Проблемы две — нет WiFi, и микрофонов с динамиками. Ещё не установили. Зато есть столик с бутербродами и пирожками. Вода, кофе, чай с лимоном и сахаром. Ждём футболистов. Перед СМИ выступят Смольников и Семёнов. Их слова и видео с ними читайте и смотрите в следующем материале «Чемпионата».