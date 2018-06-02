«Спартаковцы справлялись с работой и сделали шаг в тренерской карьере»

Несмотря на то что Андрей Тихонов без стыковых матчей вывел «Крылья Советов» в РФПЛ, руководство клуба почему-то не сразу предложило ему новый контракт. Однако на этой неделе логика всё-таки восторжествовала. В новый сезон «Крылья» войдут вместе с Тихоновым. А сам Андрей тем временем поделился с «Чемпионатом» мыслями о завершившемся сезоне, соперничестве с Аленичевым и предстоящем свидании со «Спартаком».

— Какие чувства от выхода в РФПЛ?

— Положительные, большие и хорошие. Была выполнена поставленная клубом задача. Мы сделали то, что хотели.

— Получается, вы предполагали повышение в классе?

— Ну, как предполагали… Раз ставилась такая задача, мы на сто процентов должны были её выполнить. Я понимаю, что не у всех это получается, но нам удалось.

— Самара уже стала для вас вторым домом?

— Я прожил в Самаре шесть лет, значительную часть жизни. Это было хорошее время: мы и в футбол играли неплохо, и добились определённого результата. Самара — это город, в котором мне приятно находиться, поэтому, наверное, её можно назвать вторым домом.

— Напрягало, что с вами долго не продлевали контракт?

— Когда есть определённость с работой, жить проще. Это касается и футболистов, и тренеров. Когда всё было под вопросом, неопределённость напрягала. Задача на сезон была выполнена, но ведь решение принимает руководство. Это нормальные вещи.

— Президент «Крыльев» заявил, что с нынешним бюджетом клуб будет болтаться между РФПЛ и ФНЛ. Есть ли в его словах правда?

— Дмитрий Шляхтин уже не первый год работает в клубе и знает, о чём говорит. Для выступления в Премьер-Лиге нужен определённый бюджет, футболисты, которые будут соответствовать уровню РФПЛ. Президент говорит о том, что он уже не раз проходил.

Президент «Крыльев»: с этим бюджетом будем кататься в лифте «ФНЛ—РФПЛ—ФНЛ—РФПЛ»

— Может ли финансовая ситуация в «Крыльях» улучшиться с приходом в Самару чемпионата мира?

— Всё зависит от руководства клуба и губернатора.

— Какие ожидания от встречи со «Спартаком» в предстоящем сезоне?

— А что такого? Это такая же команда, как и все остальные. Конечно, определённые эмоции будут. Всё-таки это великий клуб, «спартаковские» болельщики. Но всё это будет, когда мы будем играть против «Зенита», ЦСКА и любого другого коллектива. Конечно, меня многое связывало со «Спартаком», поэтому эмоции – это нормально. Даже хорошо.

— В будущем сезоне в Премьер-Лиге будет много тренеров со спартаковским прошлым: Карпин, Парфёнов, Евсеев, Аленичев и вы. Откуда такой бум спартаковцев у руля клубов высшего дивизиона?

— Ну, начинало-то большинство не в РФПЛ. Я и Парфёнов пришли из ФНЛ, Аленичев и Евсеев – из ПФЛ. Спартаковцев на тренерских мостиках будет много, потому что все хорошо справлялись с работой и сделали шаг в тренерской карьере. Думаю, низшие лиги можно назвать идеальным трамплином для начинающих тренеров. Но здесь и определённая доля везения должна быть: нужно попасть в команду, которая ставит задачу выхода наверх, а не просто пребывания в лиге. Тогда интересно работать, и это является лестницей, по которой ты поднимаешься. В командах, где задачи не ставятся, и тренеры не растут.

— «Крылья» и «Енисей» по ходу сезона шли ноздря в ноздрю. Вас подстёгивало персональное соперничество с Аленичевым?

— Никакого персонального соперничества у меня не было. Передо мной стояла задача выйти в РФПЛ, и мы её выполнили. Мы состязались не с Аленичевым, а с клубом «Енисей». А они, в свою очередь, состязались с «Крыльями Советов».

— Можно ли сказать, что наш футбол в кризисе, раз столько команд не вылетело из ФНЛ, хотя по спортивному принципу должно было?

— Проблемы с деньгами есть везде, поэтому то, что ни одна команда не пошла на повышение в классе – стечение обстоятельств. Вот, например, мы теряем «Кубань» — отличную команду с прекрасным стадионом.

Все пять команд, завершивших сезон в зоне вылета из ФНЛ, должны остаться в лиге

— Где будете смотреть чемпионат мира?

— Часть – из дома, часть – со сборов. Времени посетить даже первые матчи не будет.

— Чего ждёте от мундиаля?

— Хочется, чтобы в нашей стране всё прошло без серьёзных эксцессов, на высшем уровне, гладко и красиво. Сами понимаете: политическая обстановка… Хочу, чтобы по завершении чемпионата мира все говорили лишь о наших стадионах и культуре боления. Нашей сборной нужно хотя бы выйти из группы, а там уже как получится. Не говорю уже, чтобы она куда-то дальше прошла.

— Это худшая сборная России в истории?

— Я бы так не сказал. Да, и Глушаков, и Денисов были бы способны усилить нашу сборную. Но и среди тех, кого вызвали, тоже есть хорошие футболисты: и молодые, и быстрые, и техничные. Если тренерский штаб найдёт золотую середину в составе, команда будет способна на многое.