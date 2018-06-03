Поиграть в 10 странах, пережить покушение и стать лучшим форвардом страны

На всех домашних матчах сборной Панамы Бласа Переса встречают скандированием «Su-Per-Ra-Ton!». Чуть перефразируя, Переса называют Могучим Мышонком, прозвище он получил за телосложение… а впервые его так назвали 17-летним на стадионе «Панамы Вьехо». Прозвище прицепилось, как и празднование голов в честь отца. Перес падает на колени и ставит рожки – это отсылка к семье, где отца Бласа называли быком.

Спустя 20 лет Переса продолжают называть Могучим Мышонком, хотя он уже давно не мышонок. В сборной Панамы, где заявка почти целиком составлена из ветеранов, Блас – один из самых опытных: ему 37, он уже отыграл 117 матчей за сборную, сделал себе статус одного из двух лучших бомбардиров в истории страны. Чувство патриотизма, сидящее во многих панамцах, делает мотивацию Переса ещё выше. «Люди спрашивают: «Зачем ты набил себе тату с флагом Панамы? Ты сумасшедший». Нет, мне действительно это нравится. Я чувствую большую любовь к Панаме. И тату тоже люблю. Это крутой рисунок, я давно хотел его набить». Флаг обвевает надпись Panameño – панамец.

Пробиться из Панамы в большой футбол очень сложно – в сборной, которая едет на ЧМ-2018, не будет ни одного игрока из европейских клубов, а лучшие панамцы плотно прибиты к скамейкам клубов MLS. Блас Перес поиграл в Европе хотя бы год. Летом 2007-го его купил испанский «Эркулес». Там восхитились его игрой за «Депортиво Кукута» в Кубке Либертадорес, потратили 1,1 млн евро – клубный рекорд – а фанаты «Эркулеса» на презентации встретили Переса всё той же кричалкой «Su-Per-Ra-Ton!».

Через полгода Перес попросился на трансфер, потому что хотел играть ближе к дому.

За исключением Испании и ОАЭ, Перес играл только в странах Центральной и Латинской Америки – всего набралось 10. Ещё Панама, Уругвай, Колумбия, Мексика, США, Канада, Боливия и теперь Гватемала, где владелец «Мунисипаля» решил собрать всех ветеранов панамской сборной. Даже при переходе в MLS Блас говорил о мотивации быть поближе к дому – поэтому выбрал Даллас, испаноговорящий город, где Перес легко адаптировался.

Удивительно, что Перес настолько привязан к родине, откуда поднимаются очень немногие. За два года до дебюта в «Панаме Вьехо» Блас работал на автомойке в Сан-Мигелито, чтобы деньгами помочь бедной семье, и не был уверен, что сделает карьеру футболиста – в школе Переса считали хорошим лучником и всячески отворачивали будущую звезду сборной Панамы от футбола. Даже когда Перес прославил Панаму, это не спасло его от ненависти в стране. В 2009-м Бласа атаковали на шоссе Ла-Чоррера с двух сторон – один автомобиль подрезал сбоку, второй долбил сзади. Перес успел скрыться и избежал травм и разборок, хотя его машине полностью разбили задний бампер и прокололи шину. В Панаме писали, что это полноценное покушение. И даже после такого Блас чувствует искреннюю привязанность к стране.

Репутацию Переса сложно назвать чистой. В MLS он попадал в хайлайты не только с голами – разбивал локтем голову в кровь игроку «Сиэтл Саундерс», постоянно толкался, пихался, бил в грудь соперников и падал от таких ударов сам. Блас рассказывал, что в Далласе его встречали с семьёй на улице и не понимали, как такой умиротворённый человек становится быком на поле. «Я – игрок, который всегда хочет выиграть. Всегда бьюсь. Может, со стороны я смотрюсь немного агрессивным. Ну да, я агрессивный. Я хочу, чтобы молодые игроки на моём примере стали бойцами, дрались на поле», – рассказывал Перес, играя в «Далласе».

Ну да, агрессия сохранилась у Бласа Переса даже в 37. В марте Панама играла товарищеский матч с Данией, и Перес прямой ногой засадил в грудь Касперу Шмейхелю. Пока вратарь быстро поднялся и набросился на панамца с криком, Блас лежал на газоне и симулировал травму. Правда, судья разобрался и справедливо дал Пересу красную карточку. Уже девятую в карьере Бласа – по манере игры форварда кажется, что это даже слишком мало.

За пределами поля Перес совсем другой. Он живёт с женой и тремя детьми, а обоих сыновей готовит к профессиональной футбольной карьере. Блас отдал сыновей заниматься ещё в академию «Далласа», где их сразу выделили среди остальных детей. «Ему 9, но по футбольному интеллекту ему уже 12. Он не бежит за мячом, как другие», – рассказывал о старшем Пересе Джон Томас, тренер академии «Далласа». Спустя три года после того интервью сыновья Бласа продолжают футбольную карьеру: возможно, их в сборной Панамы мы тоже увидим.

Возвращаясь домой, в Сан-Мигелито, Блас Перес первым делом наведывается к маме, на любимый рис с курицей. Он помогает ей с деньгами. Отца уже нет, он скончался в 2014-м. «Он всегда меня поддерживал, даже когда никто не видел во мне футболиста. Он всегда хотел, чтобы я играл за национальную сборную», – рассказывал Перес. Блас продолжает ставить рожки, отмечая забитые голы, а среди его татуировок (набил более 30) – портрет отца на груди.

Свою планку Блас Перес удерживал почти везде. Он ничего не забил только за уругвайский «Насьональ», где в конкуренции раскрылся другой великий путешественник – Себастьян Абреу. Для болельщиков «Далласа» он стал почти легендой, три сезона подряд Перес улучшал свои показатели по системе «гол+пас» (9+4, 11+4, 11+7). Ещё Перес забивал такое, например:

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Major League Soccer.

Но ни на один клуб Блас не оказывал такое влияние, как на сборную Панамы. «Прежде всего это наш лидер, а не клубный, – согласен Эрнан Дарио Гомес, главный тренер сборной. – Он знал победы, поражения, потрясения, но никогда не сдавался».

Привязанность к родине, родственникам и родным местам делает Переса вдвойне заряженным на матчи сборной. Форвард, даже в свои 37 продолжающий играть в энергозатратной манере, с постоянными ускорениями и работой в прессинге, точно выложится с двойной мотивацией. В последние годы Блас забивает за сборную Панамы нечасто, но стабильно очень важные голы. Два года назад Панама сыграла на первом в истории сборной Кубке Америки, в группе с Боливией, Аргентиной и Чили, и Блас тоже вошёл в историю – забил первый гол панамцев на турнире.

Перед чемпионатом мира Блас Перес пошутил, что закончит карьеру в сборной Панамы, когда обгонит в гонке бомбардиров за всю историю страны Луиса Техеду. Пересу 37, Техеде – 36, голов у обоих одинаково – по 43, и оба настроены тащить Панаму на чемпионате мира. «Люди говорят, что мы стары. Всем будет плевать на возраст, если мы продолжим забивать голы», – сказал Перес.

Если Блас Перес забьёт Бельгии или Англии, никто не будет против.