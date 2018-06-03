Лео, чьи у тебя ТАМ губы?? Что нарисовано на теле Месси и Роналду

Когда-то Лионель Месси выглядел как простой аргентинский паренёк из Росарио. С забавной причёской, отсутствием бороды и намёков на рисунки на теле. Сейчас Лео знаменит, брутален и разрисован. Форвард сборной Аргентины регулярно ходит к своему мастеру Роберто Лопесу, являющемуся автором всех рисунков на теле Месси.



Первая татуировка Лео появилась на левой лопатке, там была изображена его бабушка. Далее в ход пошла золотая левая нога аргентинца, на которой появилось имя первого сына футболиста Тиаго. Затем на правой руке Лопес набил ему изображение Иисуса Христа в области плеча, а в районе предплечья появилось тату с Храмом Святого семейства в Барселоне.

Чуть позже аргентинец решил, что его любимая жена Антонелла также не должна быть обделена вниманием на его теле и набил изображение её губ. В области паха. Да-да, именно рядом с тем местом, которое прикрывают футболисты, стоящие в стенке при пробитии штрафных ударов. Лео, зачем?

Фото: instagram.com/barca__catalan

А что же нарисовано на теле Криштиану Роналду? Португалец достойно отвечает своему вечному аргентинскому другу – у него не нарисовано ничего. Причина проста – португалец является активным донором крови и не может допустить даже минимального шанса занести в организм инфекцию.



Зато множество других футболистов кровь не сдают, а воображение имеют богатое. Настолько, что даже сами потом внятно не могут объяснить – что это было? Самые странные и нелепые татуировки футбольных (и не только) звёзд – прямо здесь и сейчас.

Роналду с сыном Фото: instagram.com/cristiano

Знаменитый польский вратарь, выступающий ныне за «Борнмут», вроде бы не производил впечатления фрика и не страдал симптомами Марио Балотелли. Тем сложнее объяснить то, что он набил себе на животе. Боруц изобразил макаку, стоящую на руках в такой позе, что её анальное отверстие как бы встроено в пупок польского футболиста. Тут даже сложно что-то комментировать. Артур, как же так? Вероятно, самая странная и ужасная татуировка футболиста.

Урош Виташ

«Подержи моё пиво», — сказал в ответ сербский парень Урош Виташ, играющий в чемпионате Бельгии за «Мехелен». Урош решил набить лицо своей жены без волос на своём торсе, точнее, где-то справа от него. Лицо получилось вытянутым и выглядит просто жутко. Сразу представляются сцены из фильма ужасов или из второсортного триллера. Интересно, что думает об этом его жена? И знала ли она о гениальной идее мужа заранее? Чёрт возьми, эта татуировка действительно пугает.

Фото: instagram.com/snezana511sneki

Пока вы ещё не забыли про наколку Боруца, продолжим тему обезьян. Испанский защитник «Ливерпуля» Альберто Морено решил набить себе на плече изображение обезьяны в очках, наушниках и костюме из «Джеймса Бонда» с приставленным к губам пистолетом. Нет, это действительно смешно и было бы уместно в качестве сводящейся татуировки для нескольких шумных вечеринок. Но вроде как татуировки должны иметь хоть какое-то значение для того, кто их делает.

Альберто, бери пример с полузащитника сборной Италии и «Ромы» Даниэле Де Росси. Остроумие вполне может быть со смыслом, что и доказал легендарный итальянец. На правой ноге он набил себе татуировку в виде дорожного знака, где показано, как один футболист в подкате отбирает мяч у другого. Безусловно, это отсылка к стилю игры полузащитника, который сделает всё, чтобы соперник через него не проскочил. Отличный концепт, креативное исполнение. Даниэле, это пять.

Фото: instagram.com/daniele16derossi

Рауль Мейрелеш

Такая подборка просто не могла обойтись без Рауля Мейрелеша. Португалец начал закрашивать своё тело ещё до того, как это стало мэйнстримом. Обратим внимание на большую татуировку на его правой ноге, где оригинально изображена биография футболиста. Там есть церковь Торре Душ Клеригуш из его родного города Порту и клуба, где он по-настоящему раскрылся. Также есть изображение Голубой Мечети в Стамбуле. Это отсылка к времени, проведённому в «Фенербахче». Нашлось местечко и для знаменитой английской телефонной будки, ведь «Челси» и «Ливерпуль» были важной частью карьеры Рауля. Очень круто.

Андрес Д’Алессандро, Лерой Сане

Дальше мы объединили Андреса Д’Алессандро и Лероя Сане, потому что эти парни умудрились нарисовать на своих телах собственные изображения. Нет, мы, конечно, ждали, что футболистам свойственны проявления нарциссизма, но надеялись, что у этого есть какие-то границы. Можно понять, когда игроки изображают имена своих вторых половинок, детей и даже питомцев. Портрет самого себя – это как минимум странно, даже если вас зовут Брэд Питт.

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане попытался придать всему смысл, изобразив на спине себя, празднующего гол в ворота «Монако» в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ирония судьбы, что тот гол никак не помог «Сити», ведь «Монако» выбил их из турнира по итогам двухраундового противостояния. Хорошая попытка, Лерой, но нет.

Рикарду Куарежма Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Татуировка с изображением капли воды можно означать только две вещи – количество человек, которых вы убили, или потерю близкого друга или члена семьи. Хочется надеяться, что португальский технарь Рикарду Куарежма набил эти капли у себя на лице по второй причине. В любом случае татуировка на лице – не самое лучшее решение в вашей жизни.

Рикарду Куарежма Фото: Quality Sport Images/Getty Images

То, что сделал звезда миланского «Интера» Мауро Икарди, не касается качества татуировок. Дело в другом. Икарди увёл жену Ванду Нару у своего лучшего друга Макси Лопеса, когда те ещё состояли в браке. У Лопеса и Ванды были трое детей, так вот Икарди решил сделать ход конём и набил имена их трёх детей у себя на плече. Фотографию с новой татуировкой Мауро подписал так: «Люблю этих трёх ангелов». Без комментариев.

Майк Тайсон

Небольшой бонус не из мира футбола. Легенда бокса Майк Тайсон сделал ту же ошибку, что и Куарежма – тату на лице. Но если капли португальцы не сразу бросаются в глаза, то наколка Майка кричит прямо вам в лицо. Точно неизвестно, что именно означает татуировка. Сам Тайсон говорит, что ему просто нравится узор, а без него его лицо не особо привлекательно. Есть альтернативное мнение, что это может быть отсылкой к полинезийским племенам, откуда могли быть предки боксёра.

Майк Тайсон Фото: instagram.com/miketyson

Леброн Джеймс

Любимый фильм звезды НБА Леброна Джеймса – историческая драма «Гладиатор» режиссёра Ридли Скотта, который вышел в 2000 году и был удостоен пяти «Оскаров». Спустя 10 лет после выхода фильма на левом и правом бицепсах Леброна появилась фраза из этой драмы – «То, что мы делаем в жизни, уходит в вечность». Очевидно, кино произвело на баскетболиста сильнейшее впечатление и мотивировало его на протяжении всей карьеры.