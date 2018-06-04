L’One: Миранчуки слушают рэп, который даже я не знаю

Российский рэпер Леван Горозия начал болеть за «Локомотив» со времён Джанашии и Асатиани. Сегодня он знаком с половиной команды, выступил перед чемпионским матчем, а затем праздновал с командой титул. Песни Левана (более известного как L’One) звучат в раздевалке не только «Локомотива», но и «Манчестер Сити». Наш разговор начался с удивительной истории, которая произошла 6 мая в Черкизово.

– Вы спасли перфоманс на чемпионском матче «Локо». Как это случилось?

– К «Зениту» фанаты «Локо» заготовили красивый баннер: в центре – Юрий Палыч с игроками, по краям – красные и зелёные полотна.

– Где вы сидели?

– В ложе между верхним и нижним ярусами. Рядом со мной был Леонид Слуцкий. В какой-то момент я увидел, что баннер с Сёминым поднялся, зелёное полотно тоже, а красное – нет. Тут же услышал, что мне заводящий в громкоговоритель орет: «Лёва! Лёва! Отцепи, пожалуйста!». Я, как зайчик-попрыгайчик, скакал через все VIP-ложи, чтобы отстегнуть красное полотно.

Фото: «Чемпионат»

– Удалось?

– Сделал. Мне поаплодировали, я вернулся обратно и снова услышал: «Не-е-т! Тяни сюда! Не бойся, не порвёшь». Полотно настолько сильно застряло, что перфоманс был на грани срыва. Я дотянулся и заводящий мне закричал: «Соединя-я-й!». А ветер дует, полотна раздуваются, как паруса. Я встал на балкон, меня друзья пытались за ноги держать. Практически весь перфоманс я соединял зелёное полотно с красным. Руки дрожали, Леонид Слуцкий смеялся, снизу фанаты фоткали, мол, Лева подрабатывает.

– Вы ведь действительно подработали – дали концерт у стадиона перед игрой?

– Давно поступило предложение от руководства «Локо». По времени всё не получалось. Звали ещё перед «Ахматом» выступить. Я посмотрел на календарь и ответил: «Ребят, вот в мае будет матч с «Зенитом». Давайте перед ним». У меня и в мыслях не было, что это будет «золотой» матч. Теперь руководство «Локо» шутит, что я вписал себя в историю клуба.

– Вы выступали бесплатно?

– Я не могу выступать бесплатно, потому что у меня есть музыканты. Они не болельщики «Локомотива». У парней есть семьи, дела. Нам заплатили, конечно, но это не тот гонорар, с которым я работаю по России и в других местах.

– Непривычно выступать перед футболом?

– На сольные концерты народ приходят послушать именно тебя. А тут были не только мои слушатели. Может, они вообще другую музыку любят или случайно проходили. Было важно, чтобы сложилась энергия между нами и не самой простой фанатской средой.

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***

– Сама игра получилась дико нервной?

– Ещё бы! Большой привет сотрудникам клуба, которые раньше времени пускали конфетти. Я их костерил. Они ведь дважды стреляли – очень злило. У меня вообще внутри всё тряслось. В перерыве даже лёг на пол в ложе.

– Зачем?

– Когда я сильно переживаю, у меня отнимается поясница, на нервной почве появляется ноющая боль. В тот момент это как раз и случилось.

– После матча пошли в чемпионскую раздевалку?

– Нет. Меня звали на поле, но я принципиально отказался. По себе знаю, что в такие моменты хочется быть в кругу близких. Я с командой праздновал вечером в другом месте. Но пил только я, игроки – нет! Взял удар на себя (смеётся).

– Никто в «Локо» не любит рэп так сильно, как Миранчуки.

– Они его столько слушают, что порой даже я не знаю песни, которые им нравятся. Мы с Миранчуками хорошо общаемся. В своё время я звал Лёху в клип «Тигр», но он то ли отказался, то ли не смог.

– С кем ближе всего знакомы из «Локо»?

– С Виталием Денисовым, Тарасовым и Миранчуками. После того как отметили победу – с Кверквелией.

– У вас есть футболка «Локо», которая дошла до вас чудесным образом. Как это произошло?

– Речь про майку с матча против «Баварии». У меня есть товарищ-немец. Я частенько бывал у него дома и общался с его семьёй. Как-то раз отец друга спросил: «Ты же за «Локомотив» болеешь?». Ушёл в комнату и через какое-то время вернулся с майкой, которую подарил мне. Оказалось, что в 1995-м он после матча с «Баварией» общался с немецким футболистом, который обменялся с Оганесяном майкой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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***

– Несколько лет назад вы публично отказались ходить на игры «Локомотива» из-за Смородской. Что не устраивало?

– Я был в корне не согласен ни с политикой руководства, ни с тем, что происходило внутри стадиона и команды. Мне кажется, что в XXI веке можно выстроить систему питания без диких очередей. Я был на стадионах в Голландии и США – почему там это работает, а у нас сухой бутерброд за 250 рублей и чай в пластиковом стаканчике, который плавится у тебя в руках? Это лишь несколько примеров из множества.

– Что ещё?

– Кумовство, которое было присуще клубу и трансферная политика с Сапатером в дубле. У меня накипело. Вокруг моей любимой команды сложился негатив. А ведь всегда была семейная атмосфера. Создавалось ощущение, что болельщиков не хотят видеть на стадионе. Я заявил, что при Смородской больше не приду и сдержал слово.

– Тогда не все поняли вашу позицию?

– Кто-то из фанатов призывал меня всё равно ходить на арену ради игроков. Я – человек, который до последнего верит в лучшее. На ситуацию можно смотреть под разным углом, но, когда не находишь ни одной позитивной зацепки, случается взрыв.

– Ваша реакция на слова Смородской, что она собрала 70% «золотого» состава?

– Удивился, почему не 85 (смеётся).

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– Голос на трибуне когда-нибудь срывали?

– Постоянно. Последний раз я наорался сначала на концерте у стадиона. К концу матча с «Зенитом» я уже не мог нормально разговаривать, сейчас даже изобразить не смогу такой голос.

– И как после таких матчей давать концерт? Были с этим проблемы?

– Да. Из последних случаев – матч с «Амкаром», когда мы уступили. Эмоций было много, голос сорвал. Конечно, это сказывается на выступлениях, но у меня есть свои способы восстановления.

– А ещё у вас есть трек «Медаль на медаль», но нет песен о «Локо». Как так?

– Если этим заниматься, то это должен быть гимн клуба, который поют на стадионе. Такое нельзя делать для галочки. Нужна полная консолидации с фанатами, а на данном этапе я не могу этого достигнуть. Как только я пойму, что мы с ребятами с «Юга» разговариваем на одном языке, тогда да.

– Вам же предлагали написать гимн «Локо»?

– Неоднократно. И в прошлом году, и в этом.

– Кто?

– Игроки во времена Смородской и руководство с болельщиками в этом сезоне.

– Ваш концерт на стадионе «Локо» – это реально?

– Были такие мысли, но этим летом невозможно из-за чемпионата мира. Было бы интересно попробовать, но большие концерты – это всегда нервяк. Много вопросов и по заполняемости, и по звуку, и по другим вещам. Я к этим моментам отношусь серьёзно. Может, прощальный концерт проведу в Черкизово. По вместимости – примерно то же самое, что «Олимпийский».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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***

– Слышали, что переживаете ещё за «Ливерпуль».

– Да. Во многом из-за личности Джеррарда: как мужчины, как спортсмена, который мечтал попасть в клуб, пришёл туда и остался до конца. За команду начал болеть после знаменитого финала Лиги чемпионов-2005 в Стамбуле (3:3). Хотя оговорюсь: «Ливерпуль» мне симпатичен, но команда номер один для меня – «Локомотив».

– Обидно, что спустя столько лет «Ливерпуль» пробился именно в тот финал ЛЧ, который прошёл в Киеве? Вам ведь запрещён туда въезд.

– Крайне обидно. Тем более что у меня в Киеве много друзей и вообще город мне нравится. В результате смотрел финал в гримёрке со своими музыкантами перед концертом в Казани. Я расстроился из-за травмы Салаха, но сейчас эмоции остыли. Да, Кариус виноват в пропущенных мячах, но не костерить же его теперь до конца жизни. При 3:1 уже было видно, что у игроков «Ливерпуля» опустились руки.

– Как вас уведомили о том, что вы не сможете попасть на финал ЛЧ?

– Есть такой украинский депутат Паросюк. Он дружит с Зозулей. Весь дебилизм этой ситуации в том, что господин Паросюк подарил мой запрет Зозуле на его день рождения.

– Это как?

– У меня был чумовой тур по Украине: мы отработали Полтаву, Харьков, приехал в Днепр – полный зал. Долго не уходили со сцены, потому что люди пели и продолжали аплодировать. На следующее утро ехали в Киев на машине. Тут у организаторов началась лёгкая паника: «Боюсь, нам могут запретить концерт в Киеве». Спрашиваю: «Что случилось?». Оказалось, Зозуля вывесил тот знаменательный пост в «Фейсбуке», где он удивлялся жителями Днепропетровска. Мол, почему они ходят на выступление оккупанта. Я дал концерт и уехал из Киева с горем пополам.

– С горем пополам?

– В каждой стране есть нормальные мужики. Если ты живёшь по совести, то они видят в тебе хорошее. Они мне помогли выехать. Ведь могло закончиться, как с Кристиной Си: пограничники снимали на телефон, как её не пускали в Киев. Всё это пошло на телевидение. Я думал, что у меня закончится так же, но на таможне нашли общий язык.

– Как строился диалог с пограничниками?

– Разговор вели мои товарищи. Когда я подошёл с паспортом на границу, молодой человек, который ставит штампы, очень долго мешкался. Видимо, взвешивал решение внутри себя. В итоге вздохнул и поставил мне печать. Спасибо ему. Надеюсь, этот поступок ему ничем не аукнулся.

– Выступая в Крыму, не представляли, что дойдёт до такого?

– Мне всё равно, где выступать. Я никогда не отказывался от концертов на территории Украины, как некоторые артисты. Я – человек мира. Музыка вне политики. Если в любом месте планеты Земля есть люди, которые хотят услышать мои песни, почему я не должен приезжать? Всё это происходит в одностороннем порядке. Я рад видеть украинских артистов в России. И даже во время конфликта России и Грузии, например, я ездил туда с концертами.

***

– Многие футболисты настраиваются на игру музыкой. Знаете, в каких командах ставят ваши треки?

– Хочется верить, что в каждой. Знаю, что Саша Зинченко ставит. Мы с ним хорошо общаемся. Была история, когда он впервые попал в сборную Украины. У них есть традиция – дебютантов заставляют петь на сборе. Зинченко исполнил «Всё или ничего». Он ещё в «Уфе» эту песню полюбил, с тех пор и общаемся. Когда в раздевалке «Манчестер Сити» Зина включил мою песню, Кайл Уолкер удивлялся: «Что это такое? Кто это?».