Кафу: я восхищаюсь Игнашевичем!

Легендарный бразилец о вызове Игнашевича, шансах своей сборной и о том, что в сборную России надо верить.

Легендарный бразилец уже не в первый раз приезжает в Россию. На этот раз двукратный чемпион приехал открыть Парк футбола в Калининграде и сыграть матч против легенд сборной России. На общение нам выделили всего 15 минут, но и они получились содержательными.

— Добро пожаловать в Россию снова! Как вам удаётся сохранять столько позитива и жизнерадостности при каждом визите в нашу страну?

— Спасибо! Я просто очень счастливый человек. Радуюсь, что просто просыпаюсь каждое утро. Я не первый раз в России, и везде меня очень тепло принимали. Особенно здесь – в Калининграде. Люди в вашей стране очень душевные, поэтому я стараюсь отвечать тем же и радовать своей улыбкой болельщиков.

— Вы дважды выигрывали чемпионат мира, побеждали в Лиге чемпионов. Что для вас ценнее и важнее?

— Безусловно, чемпионат мира. Это даже невозможно сравнивать. Лига чемпионов идёт на втором месте.

— У вас есть уверенность, что с Бразилией не случится той трагедии, что произошла в 2014 году?

— Абсолютно в этом уверен. Тогда случилось событие, которое бывает раз в 100 лет. Не думаю, что это ещё раз повторится. Дело не в тренере. Тите – хороший специалист, но и Луис Фелипе Сколари очень хороший тренер.

— После травмы Дани Алвеса у Бразилии проблемы на позиции правого защитника. Готовы помочь?

— Я очень сильно хотел, но не было нужных документов, поэтому не успел подать заявку (смеётся). Но на самом деле Алвес очень ощутимая потеря для нашей сборной. Он прирождённый лидер. Но, надеюсь, команда справится и без него.

Россия сыграла по схеме 4-1-4-1. Спасибо, больше не надо Тотальные проблемы на всех участках поля.

— В сборной России на позиции правого защитника играет Марио Фернандес. Он мог бы помочь Бразилии?

— Честно говоря, мало что о нём знаю.

— Когда вы играли в «Милане», в команде были возрастные защитники. Сейчас в сборную России вызывают 38-летнего Сергея Игнашевича. Как это повлияет на игру команды?

— Я восхищаюсь Игнашевичем, это фантастика! Очень хорошо, когда человек в таком возрасте может играть и защищать честь страны на чемпионате мира. Это просто прекрасно. Его вызов в сборную означает, что он до сих пор хороший игрок. Сергей отдаёт себя делу полностью и вызывает только восторг.

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким? Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

— Его медленная скорость станет проблемой?

— Нет, потому что за его спиной большой опыт. Этим можно компенсировать недостаток в скорости.

— У России вечная проблема с защитниками. Как их воспитать?

— Нужен правильный подход к тренировкам, применять специальные занятия для защитников с ранних лет. Но по поводу Игнашевича вам не стоит переживать. Повторюсь, раз он вызывается, значит достоин.

— Россия действительно может выиграть чемпионат мира?

— Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команда провела не слишком ярко, но чемпионат мира совсем другой турнир. Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

— Почему вы думаете, что болельщики не верят в сборную России?

— Это видно. Даже по тому, как вы задали последний вопрос. Не только журналисты, но и болельщики не верят. Это бросается в глаза.

Вопрос дня. Вам страшно за сборную России? Поражение и ни одного удара в створ ворот Австрии — повод для паники?

— Какая лига сильнее — российская или бразильская?

— Невозможно сравнивать. Совсем разные чемпионаты. На мой взгляд, бразильская лига многим сложнее и сильнее, чем российский чемпионат.

— Вы общались с бразильскими легионерами, которые играли в России? Жо, Вагнер Лав? Что они говорили?

— Да, я общался с ними. Только хорошее слышал от них про вашу страну. Я был в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде. Везде всё было прекрасно. У вас прекрасная страна и прекрасные города.

— Если бы в России было больше песка и меньше снега, сборная бы лучше играла в футбол?

— (Улыбается.) Нельзя так рассуждать. В Арабских Эмиратах и Катаре тоже очень много песка. Что им это дало? Они не стали от этого лучше играть.

— Что вы можете сказать зарубежным болельщикам? Особенно на фоне хулиганских заявлений, которые идут из Англии.

— Я желаю всем приехать в Россию, почувствовать атмосферу праздника и получать удовольствие. Не чинить войн и беспорядков. Чемпионат мира должен объединять, способствовать культурному обмену. Поэтому приезжайте в Россию и отдыхайте!