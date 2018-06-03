В век «Инстаграма» это не так уж сложно выяснить.

Вы слышали, как поёт Карпин? Что делают футболисты и тренеры РФПЛ в отпуске

Очередной непростой футбольный сезон позади. Пока сборные точат мечи в преддверии чемпионата мира, тренеры клубов РФПЛ и не попавшие с состав национальных команд игроки отдыхают. Однако делают они это совершенно по-разному.

То, что Карпин – неординарная и разносторонняя личность, мы и раньше догадывались. Но только самые близкие знали о певческих способностях Валерия Георгиевича. Спасибо супруге главного тренера «Ростова» Дарье за возможность взглянуть на одну из ярчайших личностей отечественного футбола по-новому. С музыкальным вкусом у ВГК тоже порядок.

Тренерский штаб «Енисея» в лице Дмитрия Аленичева и Егора Титова повстречался на отдыхе с бодибилдером Александром Шпаком, известным своей экстравагантной внешностью. Забавно, что среди подписчиков Шпака многие понятия не имеют, кто такие Аленичев и Титов.

Дмитрий Баринов проводит отпуск в Турции в большой русско-украинской компании. Среди футболистов можно заметить и Олимпийскую чемпионку Сочи по фигурному катанию Аделину Сотникову. А под фото, где Дмитрий исключительно с Аделиной, отметился комментарием и Алексей Миранчук, который вместо отдыха усердно готовится к чемпионату мира. «Не перебарщивай», — дал совет младшему товарищу Алексей. Он, очевидно, про отдых.

А вот кто точно не ограничивает себя в отпуске, так это нападающий «Спартака» Зе Луиш. По ходу сезона форвард таинственно пропадал из-за проблем то с пахом, то с животом. Зато подругу Зе мы видели в его «инстаграме» с завидной регулярностью, исполняющей модные сейчас танцы.

Было у отца три сына… и все трое – футболисты! Старший, Алексей, уже завершил карьеру, младший, Сергей, только недавно начал, а средний, Роман, ещё надеется возобновить после дисквалификации.

Даже на каникулах Луис Адриано не изменяет красно-белым цветам.

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Дмитрий Тарасов осваивает новый вид спорта – авось, пригодится по окончании футбольной карьеры…

Антон Заболотный недавно обосновался в Петербурге, но уже успел проникнуться особой аурой этого замечательного города. Этим летом тёплым краям нападающий предпочёл Северную столицу.

Квинси Промес и его «маленькая принцесса».

Если бы не травма, Кокорин сейчас тренировался бы в Новогорске, готовясь к ЧМ-2018. Увы, главный турнир четырёхлетия Александр пропустит. Но нет худа без добра – зато отдохнёт как следует. Ибица – подходящее место для этого.

Алана и Павел Мамаевы: навстречу Мальдивам.

Ровесники и большие друзья по жизни Глушаков, Шунин и Шишкин выбрали более близкое место для отдыха – турецкий Белек.

В отпуске можно себе позволить бутылочку-другую… колы. Эмилиано Ригони на дне рождения друга.

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Всем привет от Маринато!