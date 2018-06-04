4 сборные, которые должны выступить на ЧМ-2018 лучше, чем 4 года назад

На чемпионате мира в Бразилии у многих сильных команд что-то пошло не так. У некоторых с тех пор всё стало ещё хуже (до сих пор кажется, что правила изменят и Италия приедет в Россию). Но есть сборные, которые просто обязаны выступить лучше.

Англия

Выступить хуже, чем на прошлом чемпионате мира (последнее место в группе), Англии просто не удастся. Разве что сборная снимется с турнира и получит три технических поражения. ЧМ в Бразилии стал провалом, реабилитироваться за который на Евро-2016 не получилось. Что изменилось ещё два года? Например, в сборной Англии маловато звёзд, а её главный тренер получил эту работу только потому, что вместо него не нашли кого-то получше (хотя искали). Но не всё так плохо.

Есть мощная защита и опорная зона – редкость для этой команды уже долгие годы. Есть игроки, способные обеспечить вариативность атаки: давать скорость (Рашфорд), прессинг (Лингард), ширину (Стерлинг). Если бы не травма Чемберлена, было бы искушение назвать эту сборную даже «сбалансированной». Но нет, без него и без Лалланы, который так и не набрал форму после травм, в роли атакующих полузащитников у Саутгейта играют Лингард и Деле – хотя в клубах они действуют на 10 метров выше. Зато Саутгейт не зависит от отдной модели игры. В последние месяцы он активно тестирует схему с тремя центральными защитниками, которая позволит выпустить на поле одновременно Уокера (правым центральным), Триппьера и Роуза. Поиск баланса продолжается, а это то, чем в Англии не избалованы уже несколько лет.

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Хорватия

Четыре года назад хорваты бодались с мексиканцами 70 минут, а потом пропустили три гола. Это был удар: команде Олича, Чорлуки и Плетикосы явно не хватало стабильности, но не настолько, чтобы не выйти из группы. На Евро потенциал удалось реализовать куда лучше: Хорватия обыграла законсервировавшуюся Испанию, вышла из группы с первого места, а Португалии проиграла только в экстра-таймах.

В конце отборочного цикла в сборной поменялся тренер. Эффект от назначения Златко Далича оказался мгновенным: команда, которая не сумела обыграть Финляндию, победила на выезде главного претендента на второе место, Украину, и заняла её место. В стыках хорваты разнесли Грецию. Они готовы удивить мир в России.

Редкий случай для балканской сборной: Хорватия сбалансированна. У сборной нет провалов ни в одной линии, хотя, полузащита, конечно, выделяется известными именами. Но и она выглядит надёжнее сейчас, чем четыре года назад, когда Модричу и Ракитичу просто не было альтернатив. Сейчас Ковачич и Брозович дают возможность сыграть в трёх центральных полузащитников или использовать Модрича как плеймейкера, частично освобождая его от работы без мяча – и Далич этим пользуется. В атаке тоже всё неплохо: настолько, что Никола Калинич выглядит самым слабым звеном. Выход из группы – минимум для Хорватии.

Португалия

Возможно, вы уже этого не помните, но действующие чемпионы Европы на прошлом чемпионате мира не вышли из группы. Это недоразумение удалось исправить с помощью всего одного точечного изменения в сборной: тренерского. Без Паулу Бенту Португалия показала, на что способна, и, хотя главным героем Евро, разумеется, стал Роналду, это была тренерская команда. Везение, бесконечные ничьи, снова везение – можно объяснять эту победу как угодно, но она показала ещё раз: для команды с хорошо организованной защитой и индивидуальным классом в атаке на коротком турнире нет ничего невозможного.

С тех пор ничего не изменилось. Сантуш доверяет своей старой (очень старой) гвардии: на ЧМ едут Бруну Алвеш (36 лет), Пепе (35 лет), Куарежма (34 года). При этом тренер не боится жёстких решений: он отцепил от команды Нани, который весь сезон практически не играл в «Лацио». Также он заменил одного редко забивающего форварда (Эдера) другим (Андре Силва) и получил конкуренцию во вратарской линии. Кажется, сборная неплохо готова к турниру. Не для повторения подвига двухлетней давности, конечно, но чтобы выйти из группы и пободаться на 0:0 в плей-офф – вполне. А дальше как повезёт.

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Испания

Великое поколение сборной Испании, которое выиграло чемпионат мира и два Евро, уходит. По сравнению с финалом 2008 года в сборной остались Сильва, Рамос и Иньеста. В финале 2012 года играли ещё Пике, Альба и Бускетс. Но после жуткого провала в Бразилии (1:5 от Голландии, 0:2 от Чили в группе) кадровая революция назрела. Тихий тактик Хулен Лопетеги справился с ней даже слишком хорошо. Отсутствие в окончательной заявке Хави Мартинеса, Алонсо, Мораты и Серхи Роберто многих удивило, но с новым тренером Испания отлично прошла группу, которая в начале отбора казалась не самой комфортной. Девять побед и одна ничья – достойный повод уважать любые решения Лопетеги, тем более что состав Испании вызвал бы вопросы в любом случае. Уж слишком много качественных футболистов.

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Испания играет в родные 4-3-3, и позиции в защите плюс вратарь и опорник не вызывают сомнений (главное, чтобы Карвахаль успел восстановиться). А вот дальше интереснее: Лопетеги постоянно ротирует некоторые позиции, так что Иско и Сильва точно уступят какую-то часть игрового времени Асенсио, Васкесу и Аспасу.

Испания – один из фаворитов чемпионата, и это тот случай, когда серьёзные ожидания связаны не только с количеством звёзд в составе, а ещё и в общим впечатлением от качества игры.

Бонус: должны повторять

Уругвай. В Бразилии сборная не провалилась: вышла из группы, потом проиграла Колумбии. За четыре года команда стала сильнее: вырос Хименес, появились несколько качественных центральных полузащитников — Весино, Бентанкур, Торрейра. Уругвай не стал более звёздным (атака по-прежнему доминирует), но более сбалансированным по составу – однозначно.

Бельгия. Чуть ли не самая звёздная по именам команда чемпионата мира (даже без Найнгголана). Тренер-тактик, без опыта работы со звёздами и игроками с трудным характером (см. случай с Найнгголана). Бельгия играет по расстановке 3-4-3. В теории эта выглядит отличным решением, потому что позволяет многим футболистам играть на позициях, знакомых по клубу. Если судить по отбору (простая группа, 9 побед из 10, 46 голов забито, 6 пропущено), это уже не просто набор звёзд, как было на Евро-2016. В общем, повторить результат прошлого чемпионата мира и выйти в четвертьфинал – это выглядит рабочей задачей.