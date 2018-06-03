«Титаник» идёт по курсу». Болельщики – о составе сборной

3 июня был опубликован окончательный состав сборной России. В него не попали Константин Рауш, Фёдор Чалов, Сослан Джанаев и Александр Ташаев. Но больше всего болельщики остались недовольны тем, что на чемпионате мира не выступит Роман Нойштедтер: они считают, что он намного лучше Ильи Кутепова.

«Я критиковал австралийского тренера, но тут все хуже: Черчесов взял 38-летнего Игнашевича вместо Нойштедтера. Это скандальное решение, особенно учитывая, что Роман провёл очень хороший сезон в «Фенербахче».

«По моему мнению, Кутепов в сборной – вопрос довольно спорный, а Рауша действительно будет не хватать. На этом фланге будет не хватать его опыта и профессионализма».

«Ничего страшного, Роман. Не забывай, что на тебя смотрит столько детей, которые восхищаются твоими умениями, дисциплиной и хладнокровием. Держись. «Фенербахче» поддержит тебя, что бы ни случилось. Знаю, что это может быть очень грустно, но, когда закрывается одна дверь, открывается другая…»

«Ты должен играть за сборную Германии».

«Не переживай, братишка. Приходи играть за сборную Турции».

«Выше голову, парень, ты провёл очень хороший сезон!»

«Не переживай, Роман, надеюсь, защита провалится без тебя, и потом они извинятся».

«Это огромная ошибка сборной России. Как они могли это сделать? Продолжай работать. Мы с тобой».

kpokoguji:

— Ну, такое. Не взять Нойштедтера и при этом взять Кутепова…

Plyusoman:

— Неужели Нойштедтер, который играет в основе «Фенербахче», хуже Кутепова и Граната? Может кто-нибудь объяснить, что вообще здесь происходит?

Zedsdeadbaby:

— Ну спасибо, что хоть Шишкина нет. А вот Кутепов вместо Нойштедтера — это ужас, конечно. И Рауш бы не помешал.

arsenal-tula71:

— Суперсостав. «Титаник» идёт по курсу.