Неймар вернулся. И сразу же забил за Бразилию!

Всем бы так играть после травмы, как Неймар с Хорватией.

Для многих российских болельщиков чемпионат мира ценен, прежде всего, возможностью увидеть в их городе и на их стадионе звезду мирового футбола. Поэтому любая новость о состоянии здоровья Мохамеда Салаха, Неймара, а тем более Криштиану Роналду и Лионеля Месси – жирным шрифтом. Кому-то Неймар ближе, чем все сборные на ЧМ-2018 вместе взятые, за исключением, конечно же, российской.

В конце февраля нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии получил перелом пятой плюсневой кости в матче чемпионата Франции с «Марселем». Неймару было больно до слёз. Возможно, физическую боль даже перебивало осознание того, что придётся пропустить чемпионат мира. Лидер «селесао» в этот момент мог вспомнить ЧМ-2014, на котором он из-за травмы пропустил решающие матчи. Сегодня сборную Бразилии возглавляет блестящий тренер Тите (или Чичи, как говорят бразильцы), построивший такую организованную, умную команду, которая никогда не проиграет 1:7 немцам даже без Неймара, но самому 26-летнему игроку оттого было бы не легче. К счастью, всё оказалось не настолько страшно.

Человек, который передал Неймару чек на € 222 млн «Футболисты из своего контракта помнят только размер зарплаты и срок соглашения», – интервью с бразильским адвокатом.

Краткая хроника лечения Неймара: 3 марта нападающий «ПСЖ» перенёс операцию на родине, 6 мая приступил к занятиям в тренажёрном зале, а 18-го уже работал со своей клубной командой в Париже. Унаи Эмери не исключал, что бразилец успеет сыграть за «ПСЖ» до конца сезона, но это был слишком оптимистичный прогноз. Потом Неймар присоединился к сборной, чей тренер по физической подготовке Фабио Масхереджан сообщил, что восстановление звезды продвигается даже быстрее, чем ждали в Бразилии. Тем временем сам Неймар признавался: у него всё ещё есть небольшой страх после травмы и остаётся дискомфорт при некоторых движениях. Он до сих пор не готов на сто процентов.

Но сегодня Неймар вернулся на поле. Значит, врачи и сам игрок убеждены, что нет преград и риска. Матч Бразилия – Хорватия на «Энфилде» самый дорогой футболист планеты начал на скамейке запасных, а в игру вступил после перерыва при счёте 0:0. Неизвестно, договаривались ли два тренерских штаба о том, чтобы хорваты помягче встречали Неймара. Вообще-то этого нельзя исключать. Фолы на Неймаре случались, однако они не были по-настоящему жёсткими. Филиппе Коутиньо, к примеру, досталось куда сильнее от своего партнёра по «Барселоне» Ивана Ракитича. Хорват получил честно заработанный «горчичник», и хорошо, что не оставил Коутиньо без ЧМ.

Тите сделал в перерыве одну-единственную замену: Неймар вступил в игру вместо Фернандиньо. Коутиньо опустился ниже в полузащиту, а сборная Бразилии стала действовать по условной схеме 4-1-4-1. При этом нападающий «ПСЖ» не был привязан к левому флангу, он смещался и в центр, чтобы поучаствовать в комбинациях, помочь центрфорварду. Последние полчаса на острие у пятикратных чемпионов мира действовал Роберто Фирмино (он-то точно чувствовал себя на «Энфилде» как дома и забил второй гол Бразилии). До этого – Габриэл Жезус, получивший от Тите повязку и ставший самым молодым капитаном «селесао» с 1995 года.

С Неймаром сборная Бразилии убыстрила игру, стала атаковать острее. Визуальное восприятие подтверждается статистикой: до перерыва «кудесники мяча» нанесли пять ударов по воротам Хорватии (ноль – в створ), а во втором тайме – 10 (3 в створ). В конце концов, фаворит реализовал превосходство в классе над крепким соперником. И кто забил победный гол? Неймар.

Нападающий «ПСЖ» начал пристреливаться минут через 10 после вступления в игру. Сперва голкипер «Монако» Даниэль Субашич поймал мяч после его удара в верхний угол от угла штрафной. Зато следующий шанс Неймар реализовал. Похоже, у сборной Бразилии прошла наигранная комбинация со смещением флангового игрока вглубь поля и включением из середины другого полузащитника. Такого рода атаки с отработанными взаимодействиями свойственны команде Тите. Коутиньо передал мяч Неймару, тот ускользнул в штрафной от Шиме Врсалько и пробил от души практически с линии вратарской. Очень красивый гол!

До финального свистка «Энфилд» увидел ещё несколько интересных индивидуальных ходов и подыгрышей в исполнении Неймара. Мог бразилец даже дубль оформить ударом со штрафного, но послал мяч мимо цели. Короче говоря, нападающий «ПСЖ» не разочаровал, хотя вряд ли бы кто-то возмущался, если бы Неймар отбегал свои 45 минут с «гирями на ногах».

«Это была игра высокого уровня, – сказал на пресс-конференции Тите. – Модрич, Коутиньо, Неймар – футболисты с завораживающей техникой. Участие Неймара в матче с Хорватией было запланированным. Но в его ситуации я не собираюсь никуда торопиться. Буду выжидать и делать выводы по тренировкам. Неймар сыграл гораздо лучше, чем я предполагал. Думал, что всё будет не так хорошо. Возможно, следующую встречу с Австрией он начнёт уже в основе».

России нужен тот Неймар, который забивал хорватам на ЧМ-2014 и сверкал в других матчах до травмы в столкновении с колумбийцем Хуаном Суньигой. Особенно его ждут Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва. В этих городах сборная Бразилии сыграет на групповом этапе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.