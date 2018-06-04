Фарфан и компания громят соперника сборной России. Итоги воскресных матчей

Возвращение Неймара

Сложно счесть мундиаль полноценным, когда его пропускают главные звёзды мирового футбола. В этом смысле в России всё чётко. Команда Лео Месси всё же осилила отбор и готовится к турниру, по Роналду изначально вопросов не было. Мо Салах вроде бы тоже готов сыграть, хоть и не все матчи. Не хватало Неймара, который не играет с зимы.

Матч с Хорватией бразилец начинал со скамейки. Оттуда ему и пришлось смотреть, как хорваты принялись обстреливать ворота его команды. Но чем ближе было к выходу Неймара, тем сильнее наседали бразильцы.

После перерыва форвард «ПСЖ» появился на поле, начал обострять игру, а очень скоро забил свой первый гол после возвращения. Накрутив несколько человек в чужой штрафной, он изо всех сил вколотил мячик под перекладину. Неймар вернулся!



Оставалось только взглянуть на крутейший гол Фирмино. Приняв передачу от бывшего соперника по финалу ЛЧ (Каземиро), он аккуратно перекинул Субашича. Больше ничего интересного в матче не случилось. Всё по делу, Бразилия была лучше.

Неймар вернулся. И сразу же забил за Бразилию! Всем бы так играть после травмы, как Неймар с Хорватией.

Испания играет вничью

Помните «Ман Юнайтед» Ван Гала? Вот эти вот 70% владения мячом, тотальный контроль и минимум моментов. Матч Испании со Швейцарии не то, чтобы был очень унылым, но феерии испанцы точно не выдали. В первом тайме понравился Алваро Адриосола, и дело не только в забитом мяче. Юный защитник «Реала Сосьедад» носился по своей бровке, успевая подключаться к атакам команды, а один из таких моментов завершил мощным ударом с лёта, открыв счёт.

Чуть позже Иньеста мог забивать ещё, но вместо этого испанцы пропустили. И вот уж чем этот матч точно не похож на матчи «МЮ» так это ошибкой Давида Де Хеа. После не самого сложного удара кипер отбил мяч прямо на ногу сопернику, который расстрелял ворота. Неожиданная пенка для, пожалуй, лучшего вратаря мира.

Вообще не было похоже, чтобы результат имел определяющее значение для команды Лопетеги. Негодяй Лукас Васкес вальяжно финтил пяткой в чужой штрафной, а ближе к концу у испанцев впереди не осталось ни Диего Косты, ни Давида Сильвы. У соперников что-то пытался организовать Лихтштайнер (ощущение, что он играет уже лет 30), но всё это было как-то беспомощно. Кстати, в составе Швейцарии весь матч провёл бывший «армеец» Цубер.

Саудовская Аравия — не фонтан

После побед над Алжиром и Грецией сборная Саудовской Аравии впала в полнейшее уныние. Сначала был проигрыш мертвячей сборной Италии, а теперь — ещё и поражение перуанцам. Да какое.



Уже к перерыву будущие соперники российской сборной без шансов горели 0:2, а в середине второго тайма пропустили и третий. К тому моменту на поле даже не успел выйти Джефф Фарфан. Свои 20 с небольшим минут на поле форвард «Локо» провёл не зря и едва не организовал ещё один гол.

Саудовская Аравия за весь матч сподобилась лишь на один опасный момент: в контратаке — в самом конце матча. Проблемы у команды всё те же: низкий темп и никакой интенсивности. Временами парни, которых даже возили на стажировку в Испанию (вот же дичь), просто засыпали на поле. Этот соперник — точно одна из самых слабых команд предстоящего мундиаля. Но в нашем случае это ничего не значит.

Другие матчи

Мексика — Шотландия

Коста-Рика — Северная Ирландия

Албания — Украина