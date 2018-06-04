Почему перед ЧМ тренеру нужно менять свои идеи. И Черчесову в том числе

Перед чемпионатом мира Станислава Черчесова принято критиковать за две вещи – за кардинальную смену тактики перед турниром и за невызов Игоря Денисова. При этом в решениях тренера есть логика, и вряд ли за оба он заслуживает лавины критики. Все критикуют Черчесова за переход с более-менее работавшего модуля 5-Х-Х на 4-1-4-1. Не все понимают, что такое решение вызвано отсутствием в стране центральных защитников адекватного уровня – из-за этого даже в двойке центральных Черчесов вынужден ставить тех, кому удобнее в тройке.

Колхоз имени Черчесова. Чем плох состав сборной на ЧМ Так делать нельзя.

Единицы помнят, что перед прошлым ЧМ Луи ван Гала так же оголтело прессовали в Нидерландах за переход на схему 5-3-2. Причина перехода была похожей – сломался Кевин Стротман, ключевой игрок для голландской тактики. Сразу несколько фаворитов (Германия, Франция) работают над тактической гибкостью уже после выхода на чемпионат мира, о важности смены схем говорят и интересные тренеры андердогов – Хуан Карлос Осорио из Мексики (его сборная против Исландии расставлялась в атаке по суицидальной расстановке 1-3-6) и Гернот Рор из Нигерии (победили Аргентину и выдали хороший второй тайм с Англией, сменив тактику). Так что резкая смена схемы – не проблема. Её функционирование – уже другой вопрос, но сейчас всплывает больше претензий в духе «почему это сделано?», а не «почему это не работает?».

Со второй историей интереснее. Очевидно, что Игорь Денисов не сделает сборную России намного лучше, её опорную зону – крепче, зато при первых же проблемах подорвёт раздевалку. Но отказываться от принципов комплектования сборной можно и нужно, если это сделает команду сильнее. Соперник России по группе, Уругвай, здесь станет главным примером ЧМ.

Тренер уругвайцев, Оскар Табарес – ярый сторонник функционирования института сборных по системе карьерной лестницы. Прежде чем вызвать игрока в главную сборную Уругвая, Табарес должен оценить его в командах помладше. Вторая важная деталь уругвайской лестницы – молодёжные сборные не вызывают игроков из-за пределов Латинской Америки.

Так мимо сборной Уругвая пролетал Лукас Торрейра. В 17 лет он уехал из Уругвая в «Пескару», автоматически вычеркнув себя из списка кандидатов в сборную Табареса. При этом ранний отъезд помог Торрейре сильно спрогрессировать – он стал игроком со смесью школ. Из Уругвая Лукас приезжал стандартным цепким бокс-ту-бокс-полузащитником, которых в стране производят пачками, а в Италии он получил сильную тактическую подготовку, новую позицию (глубинного плеймейкера) и поработал с Марко Джампаоло, одним из лучших тактиков Серии А. Прогресс достиг такой точки, что Торрейрой заинтересовался «Атлетико» – и даже тогда, даже под давлением прессы Табарес не вызывал игрока в сборную.

Впервые за 12-летнюю карьеру в сборной Уругвая Оскар Табарес отказался от собственной идеологии. «Я не мог настаивать на владении мячом, когда у меня не было подходящих игроков. Но возникают процессы, когда игроки определённых характеристик на молодёжном уровне раскрываются в Европе. Как в случае с Торрейрой», – сказал Табарес в марте, фактически открыто признав свою неправоту. Абсолютно точно отказ от жёсткой стратегии комплектования сборной сделает Табаресу лучше: Торрейра – исключительный полузащитник с большим комплексом умений, очень цепко отбирающий мяч даже при небольших габаритах. Он уже дебютировал за сборную Уругвая, и велика вероятность, что Табарес будет строить игру через него.

После этой истории Черчесову хочется задать три вопроса:

1. Денисов действительно не сделал бы сборную России намного сильнее, это правда, и решение Черчесова скорее логично, чем нет. Но задумывался ли тренерский штаб хоть на секунду о его игровых качествах? Всё, вплоть до слов о Денисове после 1:8 «Локомотива» от «Атлетико», намекает только на предвзятость в отношении игрока.

2. Почему другой принцип тренерского штаба – вызывать игроков сильнейших клубов, а не сильнейших игроков – сохранился до ЧМ и был нарушен всего однажды, перед товарняком с «Динамо»? Настаиваю, что как минимум ещё один центральный защитник заслужил хотя бы попасть в расширенный список – это Максим Беляев из тульского «Арсенала».

3. Черчесов настаивал, чтобы перед чемпионатом мира все игроки сборной России были у него на виду. Почему вообще возникла эта идея и почему она работает половинчато? Почему вратарь «Брюгге» (я говорю только о клубе, а не о статусе Габулова в сборной) автоматически получает вызов, а защитник «Ганновера» Вальдемар Антон, имеющий русские корни, говоривший о желании играть за Россию и выдавший сильный сезон – нет? Почему Константин Рауш, слушая тренера, переезжает в РФПЛ и пролетает мимо турнира, ради которого он приезжал? Что насчёт Дениса Черышева, который, по тренерской логике, тоже не на виду?

Все эти «почему» – из-за излишнего упрямства нашего тренерского штаба. Комплектуя команду к чемпионату мира, важно быть более гибким.