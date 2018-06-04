«Уверен, 11 августа отмечу 2 года работы в сборной». Черчесов всё объяснил

В рамках подготовки к игре против сборной Турции национальная команда сменила закрытый и охраняемый со всех сторон Новогорск на стадион ЦСКА. Открытую для прессы часть тренировки сборная провела, играя в гандбол с футбольными воротами. Веселее всех, разумеется, было Артёму Дзюбе. При этом Игорь Акинфеев за занятием наблюдал со стороны: он индивидуально работал на противоположной части поля с Гинтарасом Стауче.

Уже после занятия Станислав Черчесов пришёл отвечать на вопросы. Прокомментировал итоговую заявку, тактическую работу на сборах и научил бразильского журналиста тому, что у сборной России нет «фрэндли матч», а только «тест».



– Подведёте итоги первой части сбора?

– Доволен тем, как прошёл сбор. Выполнили абсолютно всё, что планировали. Понятно, что когда 28 игроков в команде, все не могут быть здоровы и готовы. Постоянно кому-то что-то надо подлечить. У нас таких было четверо: Рауш, Дзюба, Дзагоев и Ерохин. Они не выпадали из тренировочного процесса, но были нюансы.

Что касается игры с Австрией, то результат нас не устраивает. В каком бы состоянии мы ни были. Есть игра, нужно максимально показать себя. Не удалось. Иногда я не говорю какие-то вещи, чтобы не выглядело как оправдание. Но до этого последний матч у всех был 17 дней назад. Если бы выглядели идеально, меня это насторожило бы даже больше поражения.



Мы хотим выигрывать всегда, но есть вещи, которые надо соблюдать. Уверен, завтра в плане движения будет всё получше. Но если интересно, то с Австрией по функциональному состоянию мы были лучше, чем год назад с Венгрией в схожий период.



– Вы почти два года тренируете сборную...

– 11 августа будет два.



– Если будет.

– Убеждён, что будет.



– Вы довольны?

– Если скажу, что да, – это будет лукавство. Игроки, которые были с нами, выпали в последнюю минуту. Не один и не два, а много больше. Они играли в основном составе, но выпали. Никогда нельзя спланировать, что лишишься шести игроков, которые выходили против Аргентины и Испании. Мы попали в определённую ситуацию, спокойно работаем. Отношением футболистов я доволен.



Я доволен теми футболистами, которые есть и играют. Все нюансы отменить нельзя. На них можно только реагировать.

«Титаник» идёт по курсу». Болельщики – о составе сборной Внимание: в тексте много негатива.

«У Жиркова сейчас скорость выше, чем год назад»

– Что вы думаете о Марио Фернандесе, его игре в товарищеских матчах и шансах на место в составе сборной?

– Вы из Бразилии, ваш интерес понятен. А нас интересует команда. В Австрии мы поменяли его из-за судорог. У нас шесть игроков из ЦСКА, доктор из ЦСКА, играем на стадионе ЦСКА. Для Марио ничего не изменилось, кажется.



Кстати. Фёрст оф олл — тест матч, нот фрэндли.



– Вы были первым капитаном сборной России – этот опыт пригодился вам в тренерской работе?

– Круг замыкается, как говорится. Чемпионат мира у нас дома, а я был первым капитаном настоящей российской сборной. Но это надо игроков спрашивать, помогает ли им мой игроцкий опыт.

– Можете сравнить сборную России и её будущее с советской футбольной командой?

– Дело не в том, кто играл тогда. Была другая система подготовки, другая система ценностей. Главное, что у каждого внутри, а не какую страну, СССР или Россию, он представляет.



– На левом фланге остался один Жирков, кто сможет в случае чего сыграть на этой позиции?

– Если вы Кудряшова не считаете игроком, который играет слева, то это для него обидно. Если вы переживаете за возраст Жиркова, то у него по сравнению с прошлым годом и скорость повыше. Как у Самедова, как и у Семёнова. У нас есть два игрока слева: Кудряшов и Жирков. Справа Смольников и Фернандес. 20 игроков и 3 вратаря.



Если вы намекаете на Рауша, то у него пару дней подряд были проблемы со спиной – он повредил мышцы. Мы не могли рисковать. Я хотел объявить уже после Австрии всё, но подождал до последнего, чтобы быть справедливым с футболистами. У Рауша такая травма, которая может всплыть в любую секунду.



– Если проиграем Турции, это причина кричать «караул»?

– Вы уже кричите. А мы такими категориями не мыслим. Мы наш путь начали с Турции в 2016 году. Заканчиваем подготовку тоже Турцией. Наверное, вы никогда не были в нашей шкуре, не можете понять, как мы думаем.



Никогда не знаешь, что будет во время игры.

– Проясните отсутствие Чалова и Ташаева.

– Мы внимательно смотрим на них, раз мы их пригласили. По человеческим качествам с ними тоже всё в порядке. Новые имена всегда хочется видеть, но у нас и двери не закрыты ни для кого никогда не были. К нашему сожалению, не могли вызвать раньше их и дать игровое время. По сборам приняли решение, которое приняли. У нас формально два форварда, но многие игроки могут сыграть впереди в оттяжке. Дзагоев, Алексей Миранчук, Черышев.



Каждого игрока, который не попал в заявку, я вызывал к себе и говорил с ним. Им неприятно такое слышать, мне неприятно такое говорить. Но есть решения и работа, которую надо делать.



Того же Джанаева у нас почти не было, но мимо его формы мы пройти не могли. Просто у нас вратарская компания, как говорится, созрела. Лунёв играл контрольные матчи, Габулов – чемпион страны, в которой сейчас выступает. Игорь, само собой.



– Нойштедтер написал в социальных сетях, что шокирован и разочарован.

– Если бы он радовался – вот это был бы крик души. Естественно, с ним мы тоже говорили. У нас в команде главный тренер говорит всё, что считает нужным. Дальше игрок принимает или нет – это его выбор. Я же делаю свою работу. У меня так было в сборной, в клубах, в отношениях с людьми.



– Почему Семёнов, а не Нойштедтер?

– Нюансов много, решение принято. Как я могу за спиной футболиста сейчас говорить? Футболист в курсе причин. Иногда вообще интуиция подсказывает какие-то вещи.

Колхоз имени Черчесова. Чем плох состав сборной на ЧМ Так делать нельзя.

«С Джикией и Васиным, возможно, мы бы играли иначе»

– Испания, Англия и Саудовская Аравия устроили из представления составов шоу, почему этого не делаем мы?

– Абсолютно не согласен. По-моему, такой открытой сборной у нас не было. Расширенный состав объявляли с журналистами, отвечали на вопросы. Окончательный состав, как мне известно, ни одна команда не презентовала как шоу. Только расширенные.

Давайте на следующем ЧМ мы что-то придумаем.



– Я из Перу. Мы уверены, что сборная России на ЧМ покажет другой футбол. Наша команда вчера уже победила Саудовскую Аравию. Мы их хорошо обработали, не волнуйтесь.

– Чего же вы первым не начали говорить. Хороший у вас русский.



– Схему с четырьмя защитниками планируете использовать дальше?

– И её, и схему с пятью. В пять уже наигрались, как говорится. Эта схема многим защитникам знакома по клубам. Поэтому отрабатываем игру в четыре защитника чуть больше. С Джикией и Васиным, возможно, играли иначе. Но их нет. Надо правильно использовать тех, кто есть.



Если бы с австрийцами повели, то перешли бы на пять защитников. Но не получилось.