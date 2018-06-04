Не быть Игнашевичу старейшим полевым игроком ЧМ-2018

Если вы думаете, что старше Игнашевича на этом Кубке мира не будет защитников, то ошибаетесь. Многоопытный «армеец» до последнего претендовал на это почётное звание, но за считанные часы до заявочного «дедлайна» его лишился. Ветераном №1 среди полевых игроков ЧМ-2018 станет Рафаэль Маркес. Да-да, тот самый из «Барселоны» нулевых. Представьте себе, он ещё пылит!

Тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио неспроста до последнего тянул с оглашением «списка 23-х». Маркес давно, с конца марта, не играл за клуб, и очень давно – за сборную. За 11 месяцев после «малого финала» Кубка конфедераций против Португалии живой символ трёхцветных не провёл за них ни единого матча и уже мысленно готовился к завершению карьеры.

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Истекающий этим летом контракт с «Атласом» из Гвадалахары с высокой степенью вероятности станет последним в карьере легендарного защитника. На портале transfermarkt.de он уже числится завершившим выступления. Мундиаль в России оставался последним стимулом для Рафаэля повременить с уходом на покой. Только трём футболистам в истории, мексиканцу Антонио Карбахалю, немцу Лотару Маттеусу да итальянцу Джанлуиджи Буффону, посчастливилось побывать на пяти чемпионатах мира и лишь двоим первым – сыграть на всех без исключения. Превзойти их достижение Маркесу, конечно же, не удастся, а повторить – вполне по силам. Ради такой строчки в биографии, наверное, стоило ещё немного потерзать немолодой уже организм ежедневными физическими и психологическими нагрузками.

В профессионализме своего капитана Осорио нисколько не сомневался. Но есть ещё такая штука, как физиология. Как бы бережно атлет ни относился к собственному здоровью, на 40-м году жизни сложно бегать наперегонки с соперниками вдвое моложе тебя. Ключевые характеристики – скорость, выносливость – неумолимо снижаются, а время на восстановление, наоборот, увеличивается. Поэтому Осорио и тянул с публикацией заявки – ему нужно было протестировать Маркеса в обстановке, максимально приближённой к боевой. Простоватые, но боевитые шотландцы для этой цели вполне сгодились.



На «Ацтеке» Маркес получил в своё распоряжение целый тайм – приличный отрезок в свете длительной паузы – и отработал его качественно. На опыте. С 39-летним «дедушкой» в центре обороны мексиканцы не позволили сопернику создать практически ничего в атаке: четыре удара всего и только два в створ – это в равной степени недоработка гостей и заслуга хозяев. Маркес свои 45 минут отыграл настолько невозмутимо и чётко, словно и не было позади более чем двухмесячного перерыва в состязательной практике. Дилеммы, брать или не брать Рафу в Россию, перед Осорио больше не стояло. Разумеется, брать! Для национальной команды Мексики он больше, чем капитан – настоящий талисман, олицетворение стабильности в игре и результатах.

Трудно поверить, но – факт: когда Маркес дебютировал в главной команде Мексики, некоторые участники ЧМ-2018, вроде Килиана Мбаппе, ещё на свет не появились. В 17 лет Рафа впервые сыграл за главную сборную, в 23 стал самым молодым капитаном в её истории – и с тех пор полтора десятилетия носил это высокое звание. В общей сложности шесть раз подряд, начиная с 1994-го, «триколор» благополучно преодолевал групповую стадию чемпионата мира, и четырежды – при участии Маркеса. По количеству финальных турниров в капитанском звании Рафе уже нет равных на планете. Но есть ещё несколько локальных целей, которые «Кайзер из Мичоакана» постарается достичь, прежде чем сказать футболу последнее «адьос».

До сих пор только трём великим голеадорам всех времён – Пеле, Герду Мюллеру и Мирославу Клозе – удавалось поражать чужие ворота на четырёх Кубках мира. У Маркеса таких турниров пока три – 2006, 2010 и 2014 годов. Если отличится в России – станет четвёртым в этой знатной компании. Для игрока защитной специализации – феноменальное достижение. И вполне реальное: классная игра головой – не единственная атакующая опция Рафаэля. Удар с правой у него тоже поставленный.

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Достигнет ли Маркес ещё одного солидного рубежа – 20 матчей в финалах – сказать сложно. Скорее всё-таки нет, чем да. Для этого мексиканцы должны традиционно выйти из группы, а Рафа – поучаствовать во всех четырёх играх. Впрочем, его самого такие статистические нюансы вряд ли сильно заботят. В биографии Маркеса уже столько рекордов было, что одним больше, одним меньше – непринципиально. Ценность Рафы уже не столько в игровых качествах заключается, сколько в колоссальном опыте, духе, харизме. От его приезда не только сборная Мексики выиграет, но и все мы как зрители, и турнир как шоу. Такие личности вызывают уважение вне зависимости от национальной принадлежности.



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