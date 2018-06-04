Играй с больным сердцем. У нас и не может быть сильной сборной

Уже сутки все бегают в ужасе и кричат: «Нет, ну вы видели? Видели?! Кем мы собрались играть на чемпионате мира?!». Правильнее всего отвечать таким паникёрам «С добрым утром», потому что удивительно, где и когда можно было увидеть принципиально другой состав. Станислав Черчесов обречён уже после жеребьёвки. Невыход из группы на чемпионате мира сделает тренера изгоем, выход же в плей-офф и логичный вылет в первом раунде сопроводится реакцией в стиле: «Ну ещё бы мы из такой группы на домашнем турнире не вышли». В любом случае Черчесов будет крайним.



Да он уже крайний.

Не пытаясь защитить ни Черчесова, ни наших футболистов, ни тем более руководителей российского футбола, я всё же напомню. Сборная страны — это не сердце футбола в стране, как многими ошибочно принято считать. Сборная — это лицо всего того, что происходит в организме футбола в стране, его отражение в зеркале. И с этой точки зрения в России и не может быть сильной сборной.

Потому что вот как выглядит организм русского футбола изнутри.

Основа основ — региональный футбол — похоронен без почестей. В чемпионате моей Курской области ещё ровно десять лет назад было три дивизиона и 37 клубов-участников, команду десять лет назад имело даже село Большие Угоны с населением в 800 человек. Сегодня клубов на область всего 12, и такая тенденция существует по всей стране. Причина одна: региональные турниры проводятся местными федерациями по принципу «лишь бы было», не делается ничего для их развития, и в таких условиях молодым футболистам из районов точно не раскрыться.

Простейший пример: в прошлом сезоне чемпионата области сыграли 16 клубов, их разделили на две группы и два этапа — предварительный и финальный. На общем собрании клубов представители районных команд мягко намекали, что формат турнира, при котором футбол заканчивается в августе, не слишком привлекателен. Федерация заверила, что клубов будет не меньше 16, в итоге клубов оказалось 12, но и их не свели в гладком чемпионате, а развели на две группы по шесть. В районах могут не жаловаться: сезон из десяти туров в августе не закончится. Он закончится в июле.

Поднимаемся выше по организму. Вот итоги очередного сезона ПФЛ: три команды снялись по ходу чемпионата, одна доигрывала, зная, что перейдёт в любители, две из пяти групп не делегировали своих победителей в ФНЛ. 20 команд (около 500 футболистов с российским паспортом, если что) играли весь сезон ни за что, потому что никто из их зон не поднялся в ФНЛ и никто не вылетел из ПФЛ. Все три межрегиональных объединения третьей лиги, находящиеся за Уралом, не делегировали своих победителей в ПФЛ. Половину сезона лидировавший в южной группе «Афипс» в последнем туре крайне неожиданно уступил первое место «Армавиру», так как не получил лицензию на участие в ФНЛ. Этого уже достаточно, но поверьте, что там есть во что углубиться.

Клубы зоны «Юг» отказываются играть в ФНЛ. Это провал Долги, отсутствие денег и руководители под следствием. Российский футбол на юге вымирает.

Ещё выше по организму, мы в ФНЛ. Здесь ВСЕ ПЯТЬ вылетевших команды сохраняют свои места в лиге, обесценивая борьбу в турнире. Здесь наступает конец традиционной «Кубани» и некогда респектабельному «Волгарю». Больше половины команд играют без задач, посещаемость в первую очередь из-за этого падает (исключая матчи на стадионах ЧМ-2018). Здесь из-за отсутствия глобальной борьбы клубы обрастают или кланами, или тренерами, которые всю карьеру провели в первой лиге и знают её, кхм, специфику.



(Можно добавить пару слов про молодёжный чемпионат. Но кто-нибудь вообще помнит о существовании такого турнира?)

Почему молодёжное первенство — самый бессмысленный турнир в мире Искусственная лига не даёт российскому футболу ничего — вот так неожиданность!

Подведём итоги. В России есть четыре ступени взрослого футбола, которые должны снабжать лиги выше футболистами — региональные чемпионаты, межрегиональные турниры в третьей лиге, ПФЛ и ФНЛ. Каждая из этих систем организма имеет серьёзнейшие проблемы, которые давно стали хроническими. Все эти системы организма должны работать на Премьер-Лигу, а сборная России почти целиком составлена из представителей РФПЛ. Ежегодно по грубым подсчётам около 1000 футболистов-паспортистов играют ни за что, а несколько десятков тренеров тренируют ни за что — их не подгоняют ни контракты, ни задачи, ни конкуренция. В таких условиях ждать от них саморазвития странно.



Так же странно и ждать, что у нас будет красивое, здоровое лицо при хронических проблемах всех систем организма. Девиз сборной России на домашнем чемпионате звучит так: «Играй с открытым сердцем». Красиво. Но гораздо честнее будет заменить прилагательное: «Играй с больным сердцем».