Француз, не забивший пенальти Габулову. Кого купил в защиту «Спартак»?

«Спартак» купил защитника бельгийского «Гента» Самуэля Жиго. Сумма трансфера 24-летнего француза составит 8 млн евро. Рассказываем о новичке красно-белых, который подписал четырёхлетний контракт.

«Спартак» объявил о переходе защитника Жиго из «Гента»

Кто такой Самуэль Жиго?

Жиго родился 12 октября 1993 года в Авиньоне. Его рост – 187 см. Подходящий для центрального защитника, хотя и не самый крупный. При это француз способен сыграть на правом фланге или даже на позиции опорного полузащитника, что случалось несколько раз в предыдущих сезонах.



Самуэль – воспитанник «Арль-Авиньон». Перед тем, как подписать взрослый контракт, он хорошо проявил себя в фарм-клубе, выиграв один из региональных турниров. В профессиональном футболе этот защитник появился в августе 2013-го. В дебютном сезоне сыграл 10 матчей в Лиге 2 и дважды в Кубке Франции. На следующий сезон-2014/15 Жиго закрепился в основе «Арль-Авиньон», забил свои первые мячи во втором по силе дивизионе чемпионата Франции: у него было 23 матча и 4 гола.

В июле 2015-го Самуэль попрощался с «Арль-Авиньон» и отправился в бельгийскую Лигу Жюпиле. Защитник подписал контракт с «Куртрейком» на правах свободного агента. Ещё через полтора года «Гент» выкупил его у «Куртрейка» за 1,3 млн евро. Как видим, этот трансферный ход полностью себя оправдал. С января 2017-го до лета 2018-го стоимость француза увеличилась в шесть раз.

Что французский защитник даст «Спартаку»?

Жиго провёл около сотни матчей в чемпионате Бельгии, выступал с «Гентом» в Лиге Европы. Например, в 1/16 ЛЕ прошлого сезона «буйволы» с французским защитником в составе переиграли «Тоттенхэм». Гарри Кейн забил тогда в двух матчах всего один мяч – в собственные ворота. В общем, Самуэль накопил определённый опыт, которой ему пригодится в «Спартаке».

Болельщики «Гента» признали Жиго лучшим игроком команды в минувшем сезоне – это лучшая характеристика новичка красно-белых. Специалисты отмечают, что француз обладаем всеми нужными качествами, чтобы выступать на высоком уровне: он физически силен, грамотно выбирает позицию и его нельзя назвать медленным игроком. Самуэль неплохо обращается с мячом, способен начать атаку умным первым пасом. Кто-то полагает, что Жиго слишком смело покидает свою зону, вступая в отбор, но это не слабость, а стиль француза. Агрессивный отбор в момент приёма нападающим мяча – ценное умение, просто нужно, чтобы партнёр был готов подстраховать Самуэля.



А вот давать ему бить пенальти, наверное, не стоит. По крайней мере, в завершившемся клубном сезоне Жиго не забил с «точки»… голкиперу сборной России Владимиру Габулову. Этот эпизод можно посмотреть здесь.

У кого «Спартак» перехватил Жиго?

Жиго входил в число двух-трёх лучших центральных защитников чемпионата Бельгии. Он был интересен на рынке не только «Спартаку». Более того, по имеющейся информации, в предыдущие трансферные окна француз не рассматривал Россию как вариант продолжения карьеры. Существовал интерес к нему в Англии, но, значит, что-то не срослось. В результате Самуэль стал вторым за последние полгода игроком, перебравшимся в московский клуб из Бельгии. Напомним, зимой красно-белые выкупили у «Андерлехта» Софьяна Ханни за те же 8 млн.

Помимо «Спартака» на Жиго претендовал «Краснодар». Однако в итоге краснодарский клуб приобрёл другого защитника из бельгийского чемпионата – Уроша Спаича из «Андерлехта». Он стоил чуть дешевле – 6 млн евро. Хотя Спаич попал в окончательную заявку сборной Сербии на ЧМ-2018, можно утверждать, что в целом Жиго более классный игрок обороны. Это ведущий, а не ведомый защитник, который должен добавить надежности задней линии «Спартака».



«Думаю, Жиго готов к следующему шагу в своей карьере, – говорил в феврале главный тренер «Гента» Ив Вандерхаге. – Он очень серьёзно относится к работе и доказывает это на тренировках каждую неделю. Его прогресс впечатляет».