«Футбол в моде». Самые красивые обложки к ЧМ-2018

Статья внутри журнала посвящена неповторимому стилю и образу советского вратаря. Символично, что заголовок написан на кириллице. А какие ещё крутые обложки были посвящены чемпионату мира?
VOGUE, Россия
Фёдор Смолов, Юлиан Дракслер, Дани Алвеш и Наталия Водянова снялись для обложки июньского VOGUE.
VOGUE Hombre, Мексика
Обложку свежего выпуска мексиканского VOGUE украсили различные модели в смокингах. В журнале рассказывается о футболе и грядущем чемпионате мира.
PAPER, США
G.O.A.T. – это совсем не про козлов. Greatest of all time – величайший на все времена. Неудивительно, что речь идёт о Месси.
So Foot, Франция
Французский журнал о футболе посвятил обложку пяти сборным. Новый номер украсили Месси, Роналду, Погба, Неймар и Салах.
Sports Illustrates, США
Американский журнал выпустил ряд номеров с представлением сборных, которые примут участие в чемпионате мира. Интересно, что Мексика представлена как «другая американская сборная».
TATLER, Россия
Для июньского номера женского журнала снялась известная модель Алессандра Амброзио. Она представила форму сборной России, а также рассказала, что приедет в Россию болеть за Неймара.
GQ, Мексика
Ещё одна модель на обложке, приглашающая на чемпионат мира, – Вита Сидоркина.
FourFourTwo, Корея
Корейцы заморачиваться не стали и выбрали для обложки главную звезду сборной Кореи – Сон Хын Мина.
11 Freunde, Германия
Немецкий журнал выделился оригинальным подходом к обложке июньского журнала. Йоахим Лёв, Матс Хуммельс и Месут Озил представлены в виде символов коммунизма: Владимира Ленина, Фридриха Энгельса и Карла Маркса.