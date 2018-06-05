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Главная / Футбол / ЧМ по футболу 2018 /

Самые красивые обложки к ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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«Футбол в моде». Самые красивые обложки к ЧМ-2018
Обложку очередного выпуска французского издания о спорте и стиле украсил Лев Яшин.
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Статья внутри журнала посвящена неповторимому стилю и образу советского вратаря. Символично, что заголовок написан на кириллице. А какие ещё крутые обложки были посвящены чемпионату мира?

VOGUE, Россия

Фёдор Смолов, Юлиан Дракслер, Дани Алвеш и Наталия Водянова снялись для обложки июньского VOGUE.

VOGUE Hombre, Мексика

Обложку свежего выпуска мексиканского VOGUE украсили различные модели в смокингах. В журнале рассказывается о футболе и грядущем чемпионате мира.

PAPER, США

G.O.A.T. – это совсем не про козлов. Greatest of all time – величайший на все времена. Неудивительно, что речь идёт о Месси.

So Foot, Франция

Французский журнал о футболе посвятил обложку пяти сборным. Новый номер украсили Месси, Роналду, Погба, Неймар и Салах.

Sports Illustrates, США

Американский журнал выпустил ряд номеров с представлением сборных, которые примут участие в чемпионате мира. Интересно, что Мексика представлена как «другая американская сборная».

TATLER, Россия

Для июньского номера женского журнала снялась известная модель Алессандра Амброзио. Она представила форму сборной России, а также рассказала, что приедет в Россию болеть за Неймара.

GQ, Мексика

Ещё одна модель на обложке, приглашающая на чемпионат мира, – Вита Сидоркина.

FourFourTwo, Корея

Корейцы заморачиваться не стали и выбрали для обложки главную звезду сборной Кореи – Сон Хын Мина.

11 Freunde, Германия

Немецкий журнал выделился оригинальным подходом к обложке июньского журнала. Йоахим Лёв, Матс Хуммельс и Месут Озил представлены в виде символов коммунизма: Владимира Ленина, Фридриха Энгельса и Карла Маркса.

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