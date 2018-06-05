Яя Туре: «У Гвардиолы проблемы с африканцами». Это правда?

9 мая Яя Туре провёл последний матч за «Манчестер Сити». Он вышел в старте, на 87-й минуте был заменён под овацию трибун, а в конце игры прошла церемония прощания, которую вёл брат Яя, Коло Туре. Игроки и тренерский штаб «Сити» выстроились в центральном клубе и аплодировали. Яя вручили памятный кубок и футболку с номером 316 – столько раз он сыграл за клуб.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

4 июня Туре обрушился на Хосепа Гвардиолу с мощной критикой. «Я бы предпочёл покинуть клуб вообще без прощания, с гордо поднятой головой. У меня сложилось впечатление, что Гвардиола сделал всё, чтобы испортить мой последний сезон. Без уважения и признания заслуг. Это больно после того, как я провёл здесь восемь лет. Он украл моё прощание с «Сити». Я бы хотел покинуть клуб эмоционально, как Буффон или Иньеста, но Гвардиола мне не позволил».

Яя Туре: Гвардиола был жесток, и я подумал, а не из-за моего ли цвета кожи?

Футболист обвинил тренера не только в том, что тот испортил ему прощание с клубом. Следующее обвинение серьёзнее: в мотивах, по которым Гвардиола мог это сделать. «Гвардиола был жесток ко мне. Вы можете представить, чтобы в «Барселоне» так обошлись с Иньестой? В итоге я стал спрашивать себя: что, если это из-за моего цвета кожи? Я не первый, кто говорит о таком отношении. В «Барсе» многие задавали те же вопросы, что и я. К нам, африканцам, не всегда относятся, как к другим. У Гвардиолы проблемы с африканцами возникают везде, где он работает, это вызывает вопросы.



Гвардиола уверяет, что у него нет проблем с чёрными игроками, он слишком умён, чтобы его поймали. Он никогда ничего не признаёт. Но в тот день, когда он возглавит команду, в которой будут играть пять ненатурализованных африканцев, я пошлю ему торт».



Похоже на обвинение в расизме. Только похоже, потому что по ходу интервью France Football он начал с того, что дело в цвете кожи, а закончил словами об африканцах, причём добавил, что речь идёт только о ненатурализованных. Для начала определимся: это не одно и то же. Вообще-то, Туре, говоря на тему расизма, обвинил Гвардиолу в двух разных вещах.

Дело в цвете кожи?

Рахим Стерлинг, Фернандиньо, Бенжамен Менди, Фабиан Делф могут дать точный ответ на этот вопрос. Нет, Гвардиола не обращает внимания на цвет кожи игроков, с которыми работает. Кстати, в Германии это могут подтвердить Кингсли Коман, Жером Боатенг и Давид Алаба. Первый оказался в Германии и заиграл как раз при Гвардиоле.

Возможно, Туре просто неправильно выразился. Потом, когда он обещал торт, он сказал по-другому. Про африканцев, да ещё и «ненатурализованных». Если так, чернокожих граждан Англии, Германии, Австрии, Франции и так далее (но африканского происхождения) – можем исключить. Очевидно, Туре обвинил Гвардиолу в предвзятости именно к футболистам, которые родились в Африке и играют за сборные африканских государств.

Дело в африканцах?

Нет, отвечает капитан сборной Марокко Мехди Бенатиа, которого Гвардиола купил в «Баварии». Вряд ли это было навязанное ему решение клуба, ведь как только «Баварию» покинул каталонец, ушёл и Бенатиа. Можно вспомнить ещё три предложения «Ман Сити» «Лестеру» по Рияду Марезу. Они были отвергнуты «Лестером» (и Марез обиделся).

Правда, в случае с Марезом и Бенатиа кто-нибудь очень педантичный, возможно, захотел бы снова поднять тему цвета кожи. Это важное уточнение, поэтому пришло время напомнить про Сейду Кейта. Игрок сборной Мали перешёл в «Барселону» как только клуб возглавил Гвардиола, и за четыре сезона с ним сыграл в 188 матчах. И покинул «Барсу» вместе с Гвардиолой. Его карьера (Кейта пришёл в «Барселону» в возрасте 28 лет и к 32 годам выиграл в Каталонии 14 трофеев) даёт фактический ответ на оба обвинения: что проблема в цвете кожи и что она в национальной принадлежности к африканской стране.

А как же торт?

Туре сказал: «Когда Гвардиола возглавит команду, в которой будут играть пять ненатурализованных африканцев, я пошлю ему торт». Звучит обнадёживающе, но давайте посмотрим на европейские топ-клубы. «Реал», «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Тоттенхэм», «ПСЖ»… Сразу пяти ненатурализованных африканцев, футболистов, которые играют за африканские сборные, нет ни в одном из них. Это вряд ли вина Гвардиолы. В теории выполнить условие Туре он может: нужно возглавить «Лестер», в котором есть Марез, Слимани, Ихеаначо, Амарти и Беналуан. Проблема только в том, что этот вариант нужно оценивать ещё и со спортивной точки зрения. Поэтому риск того, что Туре придётся отдавать торт, исчезающе мал.