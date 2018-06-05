Широков: в приоритете у «Динамо» – академия

В отличие от многих сверстников, Широков не пропал из виду по завершении игровой карьеры. Наоборот, стал ещё более публичной, авторитетной фигурой в российском футболе. Профсоюзный руководитель, советник министра спорта Московской области – этих должностей деятельной натуре Романа Николаевича показалось недостаточно, и он занял ещё одну – спортивного директора «Динамо». Неожиданно для многих – только не для себя.

— Стало ли для вас это назначение удивительным?

— Нет, не стало.

— Какие задачи перед вами поставлены?

— Усиление «Динамо» качественными футболистами.

— Что входит в ваши обязанности?

— Готовить предложения по комплектованию команд. У нас в «Динамо» их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии так и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития «Динамо» — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством.



— Какие позиции требуют усиления?

— Это определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков.



— Будете ли сами смотреть игроков?

— Безусловно. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может.



— Насколько большой штат скаутов будет в «Динамо»?

— Он будет оптимальным для решения поставленных задач.



— В каких странах будет обозначен приоритет?

— Для нас приоритет – это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив, будем рассматривать все возможные варианты.