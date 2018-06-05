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Роман Широков – о своём назначении спортивным директором «Динамо»

Роман Широков
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
Широков: в приоритете у «Динамо» – академия
Один из самых ярких и харизматичных персонажей российского футбола – о новом повороте в своей карьере. И снова неожиданном.
Футбол / РФПЛ

В отличие от многих сверстников, Широков не пропал из виду по завершении игровой карьеры. Наоборот, стал ещё более публичной, авторитетной фигурой в российском футболе. Профсоюзный руководитель, советник министра спорта Московской области – этих должностей деятельной натуре Романа Николаевича показалось недостаточно, и он занял ещё одну – спортивного директора «Динамо». Неожиданно для многих – только не для себя.

— Стало ли для вас это назначение удивительным?
— Нет, не стало.

— Какие задачи перед вами поставлены?
— Усиление «Динамо» качественными футболистами.

— Что входит в ваши обязанности?
— Готовить предложения по комплектованию команд. У нас в «Динамо» их много. Это и главная команда, и молодёжная, а в академии так и вовсе с десяток коллективов. Также на мне формирование стратегии развития «Динамо» — как сегодняшнего дня, так и на долгосрочный период. Окончательные же решения — за руководством.

— Какие позиции требуют усиления?
— Это определяет главный тренер. Соответственно его пожеланиям и будет вестись поиск игроков.

— Будете ли сами смотреть игроков?
— Безусловно. Это часть моей работы, я считаю, что по-другому и быть не может.

— Насколько большой штат скаутов будет в «Динамо»?
— Он будет оптимальным для решения поставленных задач.

— В каких странах будет обозначен приоритет?
— Для нас приоритет – это клубная академия. Но если на нужную позицию не будет своего воспитанника соответствующего уровня или таланта и перспектив, будем рассматривать все возможные варианты.

Широков назначен директором по селекции «Динамо»
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