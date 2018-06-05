Веселая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками

– Давайте подведем итоги встречи, – начал пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

– Мой перуанский друг, ты тут? – первым делом уточнил Станислав Черчесов, выискивая глазами иностранного журналиста, который всегда позитивен.

– Я тут! – раздался голос с левого фланга зала.

– Начни ты, я умоляю, – попросил Черчесов.

– Конечно, мы ожидали победу России, но ничья – уже шаг к победе на ЧМ-2018. Поздравляю всех с этим результатом!

– Ну всё, пресс-конференция закончена! У Перу наши цвета – красно-белые, – рассмеялся Черчесов, чтобы затем продолжить серьёзно.

– А теперь по игре. Мы нацеливались на победу. Надо пересмотреть матч, но результат, судя по всему, по игре. По сравнению с Австрией мы сделали скачок вперёд. Есть нюансы, которые надо подправлять. Что роднит последние две наши встречи – то, что в заключительной стадии не могли вывести нападающего на ударную позицию.

– По ходу матча вы долго что-то объясняли Дзюбе, но так его и не выпустили. Почему?

– А я должен был? Где прописано, что я обязан был его выпустить? Я не готовил его к замене. Объяснял ему нюансы, которые мы обсуждали раньше. Показал ему эти моменты в игре. Он сказал, что теперь понял.

– Пропущенный гол чья ошибка?

– Мы делали прессинг, он получился по большому счёту. Теперь надо всё внимательно посмотреть. Да, мяч был в районе Кутепова, но мы виноватых не ищем. Хотим ещё раз посмотреть. Слово не воробей… Надо аккуратно что-либо говорить прессе.

– Показалось, что были недовольны по ходу матча. Это так?

– Был доволен, поэтому и показывал эмоции. Это называется жил моментом. И переживал с командой.

– Могли бы сравнить нынешнюю сборную с той, что была при Лобановском? – внезапно спросил турецкий журналист.

– Тогда был другой футбол. Мы тот футбол показали один раз сегодня, когда забили вам гол после высокого прессинга. В этом мы схожи.

– Семь матчей без побед. Могли бы успокоить болельщиков?

– Я не психолог, чтобы успокаивать. Мы сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они ждут.

– Вы снова начали играть в четыре защитника. Затем перестроились на пять защитников, и стало хуже.

– Согласен! Когда перешли на пять, нужной организованности уже не было. Это пища для нас. Это как у пианиста, который без практики. Значит, надо и то, и то тренировать в правильной пропорции. Спасибо за правильный вопрос.

– Год назад команда выглядела конструктивнее в атаке. Согласны?

– В том году в этот день мы играли с венграми. Их нельзя сравнивать с турками – они совсем другого уровня. Сегодня доволен, как мы выходили в атаку, но завершающий пас надо улучшать.

– Как выглядит идеальная сборной России?

– Увидите 14-го числа.

– И всё?

– Я ответил на твой вопрос.

– Это плохой ответ.

– Это отличный ответ. Перуанский коллега, скажи ему.

– Давайте все вместе поддержим сборную России! – вступил перуанец.

– После чемпионата мира будет Лига наций…

– Воу-воу. Давайте мы немножко приостановимся. Вы хотите спросить, буду ли я? Буду.

– Какие положительные моменты сегодня были?

– Эмоции другие, понимание другое, движение, моментами видно: футболисты получали удовольствие от игры, прессинг организовали и забили. Поддержка другая.

– Закончился цикл товарищеских матчей…

– Контрольных!

– …насколько команда готова к официальным матчам?

– Давайте поэтапно. Игру с «Динамо» все в штыки восприняли, но это нам позволило остаться в Москве. С Кореей и Ираном были хорошие матчи. Затем с топ-командами играли: Аргентина, Бразилия, Франция, Испания. Васин, Кокорин, Джикия – их нам не хватает. С австрийцами мы знали, что будет сложно. У них команда не в топ-5, но сильная. Они потом немцев обыграли. У нас другие задачи. Сегодня играли с Турцией. У этой команды такая же манера игры, как и у Уругвая. Они тоже хороши один в один. Как и Аравия, и Египет. Так что получилось три в одном.

– Вы в Польше выиграли чемпионат. Затем в сборной вы установили антирекорд – 7 матчей без побед. Возможно, вам больше подходит работа в клубах…

– Вопрос какой?

– Вы не жалеете, что пришли в сборную?

– Нет.

– Как вы справляетесь с давлением?

– Отлично.

– Если Россия выступит плохо, то ответственность нести вам?

– Россия выступит хорошо, молодой человек. Послушайте вашего коллегу из Перу. В вашем возрасте бы чуть больше позитива.