Научите сборную говорить по-русски

После вчерашней пресс-конференции Станислава Черчесова бразильский журналист уточнял: что значит слово «караул», которое прозвучало несколько раз. Лучше любых объяснений подходит матч против Турции и происходившее после него.

Не результат проблема. И даже не игра, когда мы кроме прессинга не показываем ничего против третьего состава сборной Турции. Вопрос в восприятии и реакции происходившего со стороны сборной.

Побеждать на ЧМ будем? Россия снова пропускает и не выигрывает С Турции глобальный подготовительный цикл сборной России начался – Турцией и закончился. Дальше – ЧМ.

Вот пример. Станислав Черчесов три раза поднимает со скамейки Артема Дзюбу и активно обсуждает с ним что-то, показывая на поле. Столько же раз успевает вступить в дискуссию с играющим Смоловым. Попутно Федор много и часто спорит с партнерами на поле. Если это не недовольство, то точно непонимание действий друг друга. За 9 дней до чемпионата мира.

Отличная возможность узнать, что происходило: пресс-конференция и микст-зона с игроками. Но Черчесов говорит, что говорил Дзюбе о конкретных моментах, которые разбирал ранее на тренировке. И удивляется, почему это он должен был Артёма на поле выпускать. В миксте Смолов проходит мимо журналистов молча, хотя обычно регулярно останавливается для комментариев. Ситуация так и остается без комментария, что угодно можно додумывать самостоятельно.

Веселая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками Главный тренер сборной Станислав Черчесов отвечает на нападки журналистов.

Алан Дзагоев выходит из раздевалки на полчаса раньше остальной команды и проходит мимо, ни слова не говоря. Сергей Игнашевич не останавливается рассказать, как ему вообще играть в паре с Кутеповым при схеме в два центральных. Хорошо, что есть сам Илья, готовый дать комментарий.

«Если одним словом, то играть в паре с Игнашевичем приятно. Или комфортно. Выбор защитников – это прерогатива тренерского штаба, мы комментировать это не можем. Если так решили, значит, так лучше.

Забитый гол соперника пока разобрать не могу, потом будет теоретическое занятие и станет понятно, кто в том эпизоде ошибся.

То, что сборная России в последний раз выигрывала в октябре, абсолютно не давит на команду. Мы продолжаем подготовку по своему плану. На трибунах много народу – поддерживали, было приятно играть. Чемпионат мира – большая ответственность, но мы с нетерпением ждём этот турнир. Домашний ЧМ бывает раз в жизни – будем стараться показывать хорошую игру и радовать болельщиков.

Критика после Австрии? Те, кто всё понимает, на нас не набрасывались. Нас адекватно оценили, потому что понимают, что такое нагрузки и тренировочные сборы. У других, видимо, есть какое-то другое мнение.

Сложно сравнивать свежесть, с Австрией я не играл. В первом тайме хорошо себя чувствовали, во втором тоже неплохо двигались. Но в конце игры невозможно сто минут играть на свежести. Разговор с Черчесовым? Мы говорили о восстановительных процедурах, это обычная ситуация.

Настроение перед ЧМ отличное, готовимся дальше. Сегодняшний состав – прообраз состава на турнире? Не могу сказать. Если бы знал, сказал бы!»

Все понятно: настроение хорошее, результаты не давят, сборную критикую только дилетанты. Играть с Игнашевичем приятно, гол Турции только предстоит разобрать.

У Александра Головина оценка в целом положительная:

«Нам не хватало последнего паса, но было намного лучше, чем в матче с Австрией. Бежалось легче, сбавили нагрузки, перешли на тактические тренировки. Позиция Дзагоева? Мы все могли меняться позициями, у нас нет привязки, я тоже могу быть нападающим. Мы готовились к тому, что турки выходят низом из обороны, получился хороший прессинг, и забили гол. Мы знаем, что скоро чемпионат мира, но думали о Турции.

Сейчас надо отдохнуть, и будем думать об игре с Саудовской Аравией. Обе игры были полезными, в Австрии была неправильная расстановка, неправильный прессинг. Сегодня всё было получше. Так что для меня матч с Австрией был полезнее. Я в этом матче играл слева, а не в центре полузащиты. Для меня не зависело, кто играл в центре. Чувствуется, что перед чемпионатом мира атмосфера становится всё лучше».

Кажется, что в микст-зоне футболисты останавливаются по личному уровню совести. Андрею Луневу было сложно пройти мимо, и он дал комментарий по игре, в которой даже не участвовал. Пообещал, что все будет круто, и попросил не смотреть на результат.

Роман Зобнин был первым, кто открыто высказал мысль о том, что схема в четыре защитника для сборной России удобнее.

«Этот матч для многих был полегче. Было много ошибок и тактических, и каких-то индивидуальных. Есть к чему стремиться, будем работать. Для меня лично сегодняшняя ничья – неудача.

Сейчас в матчах голы забиваются из-за ошибок, со стандартов. Конечно, мы отрабатываем всё, прессинг в том числе. Вынудили их ошибиться. Так что всё вместе. Ошибка Турции – и мы отработали. Нам также забили из-за ошибки.

В четыре защитника у нас получалось играть. Как только перестроились в пять — подсели, нас начали «возить» в конце. Поэтому всё же в четыре лучше играть.



Всё понравилось, в том числе поддержка болельщиков. Спасибо им, что в трудное для нас время поддерживают. С каждой игрой мы будем прибавлять и радовать их».

Александр Самедов тоже отметил, что расстроился результату.

«Этот матч для многих был полегче. Было много ошибок и тактических, и каких-то индивидуальных. Есть к чему стремиться, будем работать. Для меня лично сегодняшняя ничья – неудача.

Сейчас в матчах голы забиваются из-за ошибок, со стандартов. Конечно, мы отрабатываем всё, прессинг в том числе. Вынудили их ошибиться. Так что всё вместе. Ошибка Турции – и мы отработали. Нам также забили из-за ошибки.

В четыре защитника у нас получалось играть. Как только перестроились в пять – подсели, нас начали «возить» в конце. Поэтому всё же в четыре лучше играть.

Всё понравилось, в том числе поддержка болельщиков. Спасибо им, что в трудное для нас время поддерживают. С каждой игрой мы будем прибавлять и радовать их»

Молча прошли братья Миранчуки, спрятался в глубине балахона Кудряшов. Но самая странная история случилась с Денисом Черышевым. Полузащитника попросили дать комментарий на испанском языке, на что он ответил согласием. Несколько минут отвечал на вопросы. Но, услышав предложение пообщаться еще и на русском, Денис бросил: «Все, я пошел».

После такого уже даже традиционная готовность Марио Фернандеса говорить только на португальском не удивила. Защитник ЦСКА русским владеет на таинственном уровне и явно не готов демонстрировать знания публично. Но когда Черышев комментирует вопросы на испанском, уходя от русского – выглядит удивительно.