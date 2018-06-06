Вопрос дня. Сборная России готова к чемпионату мира?

Сборная России, сыграв 1:1 с Турцией, завершила цикл товарищеских матчей перед домашним чемпионатом мира. До главного турнира в истории осталось восемь дней, и проверить связи ещё раз у нашей команды шансов уже не будет. Готова ли команда к турниру? Отвечают эксперты и читатели.
Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:
— Не хотелось бы обижать Кутепова, но, по-моему, мы не очень готовы к чемпионату мира. Игра в атаке не очень, не хватает выдумки. Реализация хорошая: первый удар в створ — сразу гол. Но нам не хватает баланса и идей в атакующих действиях. Вообще, мне понравилось интервью Акинфеева после Австрии про нагрузки. Сыграли плохо, надо быть объективным. За оставшиеся девять дней мы должны стать другой командой, особенно с точки зрения настроя. Должны гореть глаза. Надо добавить как в коллективных действиях, так и в настрое.
Ролан Гусев, обладатель Кубка УЕФА, бывший полузащитник сборной России:
— Очень много брака. Понимаем, что сборная под нагрузкой, проба разных сочетаний, поэтому давайте дождёмся старта чемпионата мира и только после этого будем делать глобальные выводы. В атаке надо активнее помогать Феде Смолову, он играет один в отрыве от всех, Жирков и Самедов действуют очень глубоко. С Саудовской Аравией надо играть в более атакующий футбол, мы должны обыгрывать эту сборную в любом состоянии, даже с гирями на ногах.
Александр Кержаков, лучший бомбардир сборной России:
— Сборная готова, а как — узнаем только во время чемпионата мира. За такой короткий срок что-то кардинально вряд ли можно исправить, но оценки и мнения уместнее будет выдавать после матча с Уругваем. В любом случае, думаю, на чемпионате мира сборная России будет выглядеть лучше, чем в контрольных матчах.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, чемпион Олимпийских игр:
— По игре наша команда имела шансы на победу, но несогласованность в действиях обороны отняла её у нас. К матчу с Саудовской Аравией прослеживаются положительные сдвиги, команда имела нацеленность на атаку, и командная структура на ограничение действий соперника также присутствовала. Мне кажется, во вторник мы увидели тактику, которой будет придерживаться наша команда в стартовом матче, нам стоит рассчитывать на положительный результат.
Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:
— Господин Черчесов не доработал, или он ничего в футболе не понимает. Виноват, конечно, Черчесов. Если у тебя нету ничего впереди, так сделай хотя бы сзади. С Саудовской Аравией нельзя играть в 5 защитников. Почему Дзюба сидит в запасе? Нужно выпускать его и поставить в тандем со Смоловым а четвёртого полузащитника выбери на свой вкус. Всё просто и ясно! Если у тебя на последней позиции будет играть Игнашевич – карьера будет перечеркнута. Суарес и Салах сделают из него клоуна. Сейчас мы должны ясно представлять, как будем играть сзади. Плохо, откровенно плохо. Я переживаю за наших ребят. Надо их поставить и наставить. Вместо этого я вижу бардак и ничего позитивного.
Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России:
— Гадать на кофейной гуще – после товарищеского матча – дело неблагодарное. По этим играм я не делаю выводов независимо от результата. Гадать, какой состав будет играть, в каком состоянии будут игроки, не хочется. Может быть, кому-то, кто готовится к матчу с Саудовской Аравией, дали отдохнуть. А может, они под нагрузками. Отдохнут – и свеженькими, натренированными решат задачу в первых двух турах.
Взгляд изнутри:
Станислав Черчесов, главный тренер Сборной России:
— Мы сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они ждут.
Наше мнение
Сергей Титов, корреспондент «Чемпионата»:
— Сборная не готова, и главное – Станислав Черчесов не готов. Мы не знаем оптимальный состав, тактику сборной, мы не знаем, как она будет строить игру. И есть ли вообще какой-то план, кроме стандартов и прессинга (спасибо, что хоть это сборная России делает качественно). Нет игры – это гораздо хуже, чем отсутствие результата. Третье место в группе, и по отпускам.
Мнение читателей
GGBUffon:
— Сборная России готова не выйти из группы!)))) Движение вниз!)))
login6789:
— А что опрашивать? Ответ ясен и младенцу: сборная России не готова к чемпионату мира!