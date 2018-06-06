Вопрос дня. Сборная России готова к чемпионату мира?

Сборная России, сыграв 1:1 с Турцией, завершила цикл товарищеских матчей перед домашним чемпионатом мира. До главного турнира в истории осталось восемь дней, и проверить связи ещё раз у нашей команды шансов уже не будет. Готова ли команда к турниру? Отвечают эксперты и читатели.

Побеждать на ЧМ будем? Россия снова пропускает и не выигрывает С Турции глобальный подготовительный цикл сборной России начался – Турцией и закончился. Дальше – ЧМ.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Не хотелось бы обижать Кутепова, но, по-моему, мы не очень готовы к чемпионату мира. Игра в атаке не очень, не хватает выдумки. Реализация хорошая: первый удар в створ — сразу гол. Но нам не хватает баланса и идей в атакующих действиях. Вообще, мне понравилось интервью Акинфеева после Австрии про нагрузки. Сыграли плохо, надо быть объективным. За оставшиеся девять дней мы должны стать другой командой, особенно с точки зрения настроя. Должны гореть глаза. Надо добавить как в коллективных действиях, так и в настрое.

Ролан Гусев, обладатель Кубка УЕФА, бывший полузащитник сборной России:

— Очень много брака. Понимаем, что сборная под нагрузкой, проба разных сочетаний, поэтому давайте дождёмся старта чемпионата мира и только после этого будем делать глобальные выводы. В атаке надо активнее помогать Феде Смолову, он играет один в отрыве от всех, Жирков и Самедов действуют очень глубоко. С Саудовской Аравией надо играть в более атакующий футбол, мы должны обыгрывать эту сборную в любом состоянии, даже с гирями на ногах.

Александр Кержаков, лучший бомбардир сборной России:

— Сборная готова, а как — узнаем только во время чемпионата мира. За такой короткий срок что-то кардинально вряд ли можно исправить, но оценки и мнения уместнее будет выдавать после матча с Уругваем. В любом случае, думаю, на чемпионате мира сборная России будет выглядеть лучше, чем в контрольных матчах.

Весёлая пресс-конференция Черчесова после ничьей с турками Главный тренер сборной Станислав Черчесов отвечает на нападки журналистов.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР, чемпион Олимпийских игр:

— По игре наша команда имела шансы на победу, но несогласованность в действиях обороны отняла её у нас. К матчу с Саудовской Аравией прослеживаются положительные сдвиги, команда имела нацеленность на атаку, и командная структура на ограничение действий соперника также присутствовала. Мне кажется, во вторник мы увидели тактику, которой будет придерживаться наша команда в стартовом матче, нам стоит рассчитывать на положительный результат.

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Господин Черчесов не доработал, или он ничего в футболе не понимает. Виноват, конечно, Черчесов. Если у тебя нету ничего впереди, так сделай хотя бы сзади. С Саудовской Аравией нельзя играть в 5 защитников. Почему Дзюба сидит в запасе? Нужно выпускать его и поставить в тандем со Смоловым а четвёртого полузащитника выбери на свой вкус. Всё просто и ясно! Если у тебя на последней позиции будет играть Игнашевич – карьера будет перечеркнута. Суарес и Салах сделают из него клоуна. Сейчас мы должны ясно представлять, как будем играть сзади. Плохо, откровенно плохо. Я переживаю за наших ребят. Надо их поставить и наставить. Вместо этого я вижу бардак и ничего позитивного.

Ринат Билялетдинов, заслуженный тренер России:

— Гадать на кофейной гуще – после товарищеского матча – дело неблагодарное. По этим играм я не делаю выводов независимо от результата. Гадать, какой состав будет играть, в каком состоянии будут игроки, не хочется. Может быть, кому-то, кто готовится к матчу с Саудовской Аравией, дали отдохнуть. А может, они под нагрузками. Отдохнут – и свеженькими, натренированными решат задачу в первых двух турах.

Взгляд изнутри:

Станислав Черчесов, главный тренер Сборной России:

— Мы сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Задача в нас верить, а мы только хорошей игрой дадим пищу болельщикам. Мы не сомневаемся, что дадим им то, чего они ждут.

Есть одно доказательство того, что Черчесов паникует. Раньше этого не было До прошлой осени его устойчивость была хотя бы каким-то поводом для оптимизма.

Наше мнение

Сергей Титов, корреспондент «Чемпионата»:

— Сборная не готова, и главное – Станислав Черчесов не готов. Мы не знаем оптимальный состав, тактику сборной, мы не знаем, как она будет строить игру. И есть ли вообще какой-то план, кроме стандартов и прессинга (спасибо, что хоть это сборная России делает качественно). Нет игры – это гораздо хуже, чем отсутствие результата. Третье место в группе, и по отпускам.

Мнение читателей

GGBUffon:

— Сборная России готова не выйти из группы!)))) Движение вниз!)))

login6789:

— А что опрашивать? Ответ ясен и младенцу: сборная России не готова к чемпионату мира!