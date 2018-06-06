Красота дня. Наталия Орейро записала песню о ЧМ-2018

У нас для поклонников классических сериалов из 90-х есть отличная новость. Знаменитая актриса и певица Наталия Орейро приехала в Россию со своей песней для чемпионата мира. Уроженка Монтевидео записала её специально для мундиаля и уже 9 июня презентует клип на неё. А пока вспомним, за что мы так любим Наталию Орейро?

В России её полюбили после «Дикого ангела». Аргентинский сериал показывали в более чем 80 странах – благодаря ему Наталия и прославилась на весь мир.

Песня из сериала стала легендарной, а её певая строчка «Cambio dolor, Por libertad…» — это первое, что приходит на ум при упоминании Наталии.

Песню к сериалу также исполнила Орейро – ведь она не только умело перевоплощается из одного образа в другой, но и прекрасно поёт.

Наталия родилась в Уругвае. С детства занималась вокалом и ходила в школу актёрского мастерства.

Разумеется, как и большинство соотечественников, Орейро любит футбол и болеет за уругвайский клуб «Рампла Хуниорс» из Монтевидео. Часто её персонажи в кино и сериалах тоже гоняют мяч.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

Недавно в России проводили опрос на улицах. Прохожим показывали две фотографии – Месси и Орейро и просили сказать, кто перед ними. Многие называли Месси, но почти все сразу говорили: «О, это Наталия Орейро».

Фото: vk.com/nataliaoreiro

По признанию Наталии, уже 20 лет она влюблена в Россию. После успеха её сериала девушка несколько раз приезжала к нам с концертами. Поклонники так поразили нашу героиню радушием, что теперь Россия – её второй дом.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

Во время презентации клипа Наталия говорила в основном на русском языке, просила задавать вопросы на русском и называть её Наташей. После пресс-конференции она раздала сотню автографов собравшимся журналистам и никому не отказала в селфи.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

Создаётся впечатление, что Наталия всегда улыбается. Потому и располагает к себе с первых секунд знакомства. Она знает, как её любят в России, и отвечает поклонникам взаимностью.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

Придётся вас немного огорчить. Я спросил, будет ли она выступать на матче открытия или финале чемпионата мира. К сожалению – нет.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

9 июня весь мир наконец-то увидит клип Наталии. Как человек, который посмотрел, могу с уверенностью сказать, что он придётся болельщикам по вкусу. Как и сама песня, в которой используются три языка.

Фото: vk.com/nataliaoreiro

В ожидании премьеры клипа можете посмотреть этот анонс. Пожелаем же Наталии Орейро почаще радовать Россию своими визитами. Согласитесь, кокошник ей очень идёт?

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Warner Música.