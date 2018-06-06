У кого самые крутые болельщики на ЧМ-2018? Неужели у России?

«Как наши кривоногие играют, так мы и болеем» — это не про них. На чемпионат мира по футболу в Россию приедут болельщики из десятков стран, но мы выделили лучших. И там нет итальянцев, бразильцев, испанцев. Ну, или хотя бы англичан. Ах да, они же к нам не поедут…

Исландия. Кто здесь «Ху»?

Кто, если не они? Самое светлое пятно французского чемпионата Европы, который мог бы запомниться исключительно жестокими фанатскими разборками, отголоски которых слышны до сих пор. К счастью, там были крутые исландские ребята вместе с президентом своей страны. Их тренером был стоматолог, вратарём – режиссёр, капитаном – гандболист. Разве у таких парней могут быть плохие болельщики? В России исландские болельщики наверняка исполнят ставший уже легендарным клич «Ху». У этого обычая исторические корни, ведь именно такие боевые кличи использовали викинги тысячу лет назад. Исландцы уже заявили, что обязательно приготовят к ЧМ-2018 ещё какие-то вкусные фишки, так что после российского мундиаля мы сможем увидеть какой-то новый тренд.

В отличие от англичан, которые массово отказались от поездки на чемпионат мира из-за опасений за свою безопасность, исландцы нисколько не испугались нагнетаний в прессе и отправятся в очередной массовый выезд. Во время Евро-2016 на территории Франции находилось примерно 10% населения страны. Примерно такой же процент будет и в России. В основном это будут, конечно же, мужчины. Некоторые даже шутят, что надо срочно брать билеты в Исландию, где осталось скучать большое количество белокурых исландок.

Панама. По-русски же написано!

Панамские болельщики сделали большой шаг на пути к любви россиян ещё в октябре 2017 года, когда вывесили баннер на русском языке во время решающего матча отборочного турнира к чемпионату мира. Белыми буквами на красном фоне было написано: «Сборная. Наша мечта – поехать на чемпионат мира». Красивый жест. И ведь они пробились! За бортом осталась сборная США, для которой это стало настоящей трагедией.



Чтобы понять, насколько в Панаме любят футбол, нужно всего лишь сказать, что президент страны, также являющийся фанатом футбола, объявил следующий день после успешного отбора на ЧМ-2018 выходным. Народ гулял с неделю и не хотел останавливаться. Панамские болельщики считаются настоящими знатоками по разного рода вечеринкам, так что если вы захотите отправиться в бар или ночной клуб, советуем присмотреться к парням в разноцветных футболках и приготовиться к двойным порциям текилы. Это первый в истории чемпионат мира для Панамы, так что ребята наверняка отправятся во все тяжкие.

Мексика. Сходил за хлебушком

На прошлогоднем Кубке конфедераций мексиканских болельщиков немного затмили чилийские, однако на чемпионате мира у мексиканцев есть отличная возможность взять реванш. Сборная Чили неожиданно не пробилась на мундиаль, а вот мексиканцы к нам приедут и обязательно устроят зажигательные танцы в сомбреро. В прошлом году мы, вероятно, познакомились с самым преданным фанатом своей сборной в мире.

Он, конечно же, из Мексики. Его зовут Артуро Гарсия, и он, чтобы поехать на Кубок конфедераций в Россию поддержать свою команду, сказал жене, что уходит в магазин за сигаретами. Вместо этого житель Монеррея совершил трансатлантический перелёт. Ожидается, что на чемпионат мира в Россию приедет порядка 30 тысяч мексиканских болельщиков, среди которых, вероятно, будет и Гарсия, на этот отправившись за хлебом.



«Я действительно сказал жене, что сгоняю в магазин за сигаретами, однако не сказал ей, в какой именно магазин и где», — объяснял потом Артуро.

Нигерия. Без комментариев

В Африке любят футбол едва ли меньше, чем в Панаме. В Нигерии, к примеру, как и во многих других африканских странах, дети настолько стремятся играть в футбол, что вместо мячей, которые они просто не могут себе позволить, используют полиэтиленовые пакеты. Они складывают их во много слоёв и получают круглый снаряд, который гоняют с ночи до утра. Ещё один респект стоит выразить болельщикам сборной Нигерии за то, что во время ЧМ-2010 в Южной Африке они активно выступали против вувузел. К слову, у них есть свои дудки, которые в отличие от вувузел производят приятную слуху национальную музыку. Безусловно, это придаёт атмосфере на стадионе особую перчинку.



То, что нигерийцы живут футболом, — доказанный факт. Когда началась онлайн-продажа домашней и гостевой формы сборной Нигерии, фанаты «суперорлов» умудрились заказать три миллиона футболок за три минуты! А в Лондоне перед товарищеским матчем нигерийцев с англичанами 2 июня выстроилась километровая очередь за экипировкой своей команды.



Сборной России о таких болельщиках даже мечтать не приходится. За неё болеют так, как она играет…