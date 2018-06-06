Мы должны были любить эту команду. Но она только раздражает

Обычно сборная России просто не вызывала эмоций. Эта – раздражает. Многих – бесит. И речь даже не о людях из комментариев или «Твиттера». Не о журналистах и экспертах Мостовом с Канчельскисом.

У этой команды какой-то фантастический рейтинг недоверия: в нашем опросе почти 50% не верит в возможность выхода из группы. Если добавить 35% тех, кто уверен в вылете на стадии 1/8, потенциал сборной не видит практически никто. Перед игрой с Турцией болельщики у стадиона, конечно, говорили, что будут болеть за Россию. А за кого? Какие варианты? Конечно, если они пришли на стадион, то будут болеть за Россию. Не за эту команду и её футбол. А за страну – патриотизм в последние несколько лет в России прокачан максимально. Но сборную и страну все не только не отождествляют, а стараются как-то отделять.

Есть одно доказательство того, что Черчесов паникует. Раньше этого не было До прошлой осени его устойчивость была хотя бы каким-то поводом для оптимизма.

Виталий Мутко на вопросы о сборной, её результатах и составе раздражённо повторяет: «Это наша команда, других игроков у нас нет, играют сильнейшие». Чемпионат мира мог стать для Мутко триумфом, но сейчас он уже, кажется, даже рад, что комментирует футбол со стороны.

Или Фёдор Смолов, который минимум два последних года мечтал о карьере в Европе. И решил для себя, что именно чемпионат мира позволит ему это сделать. Сейчас Смолов смотрит на то, как у него матч за матчем меняются партнёры и схемы взаимодействия. И от всего этого нет никакой практической пользы. Можно критиковать и самого Смолова – ведь не забивает. Но если бы он мог на уровне сборных стабильно создавать и реализовывать моменты в одного, то давно уехал в Европу без всяких чемпионатов мира.

Научите сборную говорить по-русски Теперь не только Марио Фернандес игнорирует язык страны, за которую выступает.

Сам Черчесов за два (если будет) года работы научил всех только своей фирменной терминологии. Его тоже можно понять: он стиль поведения формировал с одними ожиданиями на одну версию сборной. А потом остался без ключевых игроков. Ходил на поклон к Березуцким, чуть не помирился с Денисовым. Подался в эксперименты – вы сами видите их результаты. У Черчесова есть интересные тренерские идеи. Но ни одна из них не решает системных проблем сборной. Остаётся только дружно догадываться, что ждёт тренера после Чемпионата мира. Ему вспомнят все самые адские цифры и рекорды: серии без побед, матчи без ударов в створ, место в рейтинге ФИФА. Денисова и Глушакова.

В эту сборную не верит даже президент. Владимир Путин в интервью китайским коллегам честно сказал, что рассчитывает видеть от сборной красивый и достойный футбол. Потому что результатов больших она в последнее время не показывала. И главная цель России – провести безопасный и красивый турнир. Всё ради гостей.



На эту сборную стало грустно смотреть. Про неё грустно читать – даже если допустить, что мы все это заслужили. Единственная живая эмоция, которую вызывает такая команда, – раздражение. Не кто-то конкретно, а конечный продукт. Спасает от раздражения только сарказм и юмор. Но сложно, когда шутки про три проигранных матча в группе могут стать реальностью.