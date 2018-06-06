Мексиканские игроки затеяли вечеринку в стиле Скриптонита

Футболисты сборной Мексики устроили себе неплохую разгрузку между подготовительным сбором к ЧМ-2018 и поездкой в Россию. Как сообщает TvNotas, игроки получили свободные сутки перед полетом в Данию на товарищеский матч. Лучше всех отметила выходной инициативная группа в составе Гильермо Очоа, Карлоса Сальседо, Эктор Эрреры, Марко Фабиана, братьев Дос Сантосов и Рауля Хименеса.

Парни арендовали дом в престижном районе, заехали туда в 22:30 и пробыли чуть меньше 24 часов. Источник TvNotas ответственно заявляет, что на пати были много алкоголя, музыки и женщин. Насчитали не меньше 30 леди, ни одна из которых не была женой или подругой представителей инициативной группы. Всех встречал и провожал Эктор Эррера

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У другого издания, Record, информация отличается. Оно утверждает, что среди девушек были подруги некоторых футболистов. И что не все мужчины провели в доме сутки. Джио Дос Сантос уехал домой уже в 4 утра. Когда светало, сдались Фабиан, Галлардо и Хименес. На смену им к 8 часам очередное такси привезло группу новых девушек. Только после обеда покинули здание Очоа, Сальседо и Хонатан Дос Сантос. Вечеринка закончилась в 16 часов. К 19:00 футболисты должны были собраться в расположении сборной.



Отдельно подчеркивается, что на празднике отсутствовал Хавьер Эрнандес. У Чичарито на прошлой неделе был день рождения, поэтому он поехал в ресторан праздновать с друзьями.

Фото: twitter.com/TVNotasmx

Почему всех это так взволновало?

Главная причина – слабая игра сборной Мексики в подготовительный период. Как раз перед вечеринкой они обыграли сборную Шотландии со счетом 1:0. Несмотря на большое число моментов, мексиканцы в итоге едва не упустили победу. И покидали поле под свист. А до этого были ничья и поражения с Уэльсом и Хорватией.

Болельщики недовольны тем, что в такой ситуации футбики думают о собственном отдыхе, а не об успешном выступлении на ЧМ. Дело в том, что у Мексики есть свои личные задачи на турнир. Сборная страны стабильно отбирается на чемпионат мира, и даже выходит из группы. Но никак не пробивается в 1/4 финала. У футбольных болельщиков в стране даже появился термин «синдром четырех матчей» – до пятого их команда никак не добирается. Последний раз Мексика играла в четвертьфинала ЧМ в 1986 году, когда сама принимала турнир. И мало кто в стране согласен, что тусовка с неопознанными барышнями способствует хорошей игре в России.

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Еще в 2008 году к вратарю Освальдо Санчесу в номер отеля в Чикаго приезжали полицейские, среагировав на громкий шум вечеринки. Тусовка с группой напарников по сборной была посвящена победе над Перу в товарищеской игре. Полицейские хотели уладить все миром, но Санчес сопротивлялся и был арестован. Освободили его под залог в 1000 долларов.



В 2010 году несколько футболистов после игры в Колумбии с местной сборной позвали в свои номера девушек. В итоге за такое поведение Эфраин Хуарес и Карлос Вела были на 6 месяцев отстранены от сборной.

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2011 год. Мексиканцы готовились к Копа Америка в эквадорском Кито. Восемь игроков сборной заявили, что их номера ограбили. Выяснилось, что мужчины прошлой ночью отдыхали с девушками, которые и унесли с собой из номеров чуть больше вещей, чем им принадлежало. И главное: среди пострадавших были Джио Дос Сантос и Марко Фабиан. Парни – в диком порядке, ничему жизнь не учит.