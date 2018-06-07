Египет в полном порядке и без Салаха. Нам будет сложнее, чем мы думаем

Первое и главное наблюдение по трем увиденным матчам сборной Египта (Португалия, Колумбия, Бельгия) заключается в следующем. Эта команда точно сильнее Алжира, которому мы уступили на чемпионате мира в Бразилии. Если Алжир превосходил наших в первую очередь технически, при игре один в один как в обороне, так и в атаке, то Египет силен тактически и ментально. Это гораздо опаснее для сборной России в ее нынешнем состоянии. И это сильно нивелирует возможное отсутствие Салаха или отсутствие Салаха в лучшей форме.

Рожденный проиграть все на свете Эктор Купер неожиданно нашел второе дыхание в Египте. Он сумел не только дисциплинировать сборную, которая никогда не поддавалась выучке, но и вложить в нее понимание основных трендов мирового футбола. И Египет следует им без особого уважения к имени соперника — в гостях у третьего номера рейтинга ФИФА команда Купера не стеснялась играть агрессивно и высоко встречать соперника. Да, это вернулось счетом 0:3, но во-первых, счет точно не по игре, а во-вторых, в России Египту не придется играть с бельгийцами. И если пытаться отточить свои принципы на сильнейшем оппоненте, то против объективно более слабых сборных России и Саудовской Аравии это будет сделать проще.

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Наиболее неприятны для России два принципа, реализуемых египтянами. Во всех трех матчах команда Купера смело прессинговала до вратаря — токсичная вариация схемы 4-1-4-1 с Эльнени в роли страхующего позволяет откатиться к своим воротам без потерь, если соперник разбил прессинг. Для нас это плохо, потому что российские команды традиционно скверно справляются с давлением — тем более, когда прессинг идет до вратаря. Если египтянам удастся перехватить мяч на нашей трети поля, то, возможно, не потребуется даже лучшая форма Салаха. Нескольких секунд после потери хватит, чтобы организовать мяч в свои ворота. России также следует готовиться к тому, что соперник не слишком согласится отдать нам мяч — даже в гостях у Бельгии «фараоны» временами приближались к отметке в 50% по владению мячом.

Второй принцип связан со владением мячом. Очевидно, что Купер выбивает из своей горячей команды желание как можно быстрее доставить мяч в штрафную и заставляет играть умнее. При переходе на чужую половину поля Египет ищет возможность для лишней передачи вместо стандартного перевода во фланг с последующей подачей. Это позволяет искать в движении мяча оставляемые соперником зоны в обороне. Во втором тайме матча с Бельгией, особенно с выходом на поле Махмуда Трезеге, стало понятно, насколько это выигрышная стратегия: «фараоны» доводили мяч до штрафной и создавали опасные подходы. Одна из атак после перерыва была доведена до удара из штрафной после 18 подряд точным передач, и лишь однажды за матч отсутствие на поле Салаха по-настоящему дало о себе знать. Пас вразрез выводил Собхи один на один с Куртуа, но нападающий «Стока» думал так долго, что так и не нанес удар — его успели накрыть.

Принцип поиска лишней передачи опасен для России по традиционной для нашей сборной привычке играть крайне некомпактно. Египет будет стараться как можно чаще залезать передачами между линиями обороны и полузащиты — если временами получалось против Бельгии, то против России точно несколько раз пройдет. Как показывает печальная практика, нам многого и не надо.

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Если резюмировать мини-доклад по игре Египта без Салаха, то можно сказать главное: в отличие, скажем, от Швеции времен Златана, у египтян есть командные преимущества — здесь нет такого, что команда отдельно, а звезда отдельно, и без звезды нет никакой игры. Да, под Салаха заточены определенные моменты: например, при глубокой обороне Египет, как и «Ливерпуль», намеренно оставляет верхнюю тройку далеко, чтобы быстро разжать пружину в контратаке. Да, присутствие Салаха пусть даже не в лучшей форме придаст и без того боевитой команде еще больше агрессии. Но и без Салаха Египет опасен. И что самое неприятное: некоторые командные основы предельно неудобны для сборной России.

Будет даже тяжелее, чем мы могли себе представить.