ЧМ-2018. Всё, что нужно знать о группе A

Уругвай

Место в рейтинге FIFA: 14

Состав



Вратари: Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»).



Защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Макси Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»).



Полузащитники: Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес («Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей»).



Нападающие: Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Луис Суарес («Барселона»).

Отбор на ЧМ



Уругвайцы отбирались на турнир в зоне «Южная Америка» и заняли в ней второе место. Выше оказалась только Бразилия, а позади — Аргентина, Колумбия, Перу и Чили. Последние после финала Кубка конфедераций в прошлом году в этот раз в Россию не пробились.



Уругвай выиграл половину всех своих матчей в группе (9), попутно разгромив большинство соседей по таблице. Бросается в глаза, что в гостях эта сборная куда менее эффективна. В девяти выездных играх команда проиграла четыре матча и набрала всего девять очков из итоговых 31. Впереди — поездка в Россию.



Последние матчи



В этом году Уругвай уже успел выиграть международный турнир. Пусть и товарищеский. Весной в международном Кубке Китая команда обыграла чехов (2:0), а в финале с помощью гола Кавани одолела валлийцев (1:0). Тех самых, с прошлого Евро, помните? Перед ЧМ уругвайцы собираются провести лишь один матч — с Узбекистаном. Занятный выбор.



Главные звёзды



Здесь всё очевидно — главными звёздами этой страны являются Луис Суарес из «Барсы» и Кавани из «ПСЖ». Причём главным бомбардиром сейчас является второй. В отборочном этапе он наколотил десяток мячей.



Ещё несколько топ-футболистов играют в обороне. В первую очередь, это Годин и Хименес из «Атлетико». В воротах Уругвая стоит местный «Акинфеев», который безальтернативно является главным вратарём страны уже много лет. Недавно он получил травму, но всё же сможет сыграть на ЧМ.



Ещё одна значимая фигура — главный тренер Оскар Табарес. Уже более десяти лет он стоит у руля сборной. За этот период он привёл её к четвёртому месту на ЧМ-2010 и победе на Кубке Америки годом позднее. Пару лет назад у тренера диагностировали тяжёлую болезнь, из-за которой тому пришлось привыкать к трости. Но, судя по всему, Табарес успешно с ней борется: покидать футбол он не намерен.

Профессор с тросточкой. Как Оскар Табарес преодолевает испытания Оскар Табарес тяжело болен, но обязательно выкарабкается – он привык преодолевать испытания, с которыми справиться не так-то просто.

Египет

Место в рейтинге FIFA: 45



Состав



Вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун»), Мохамед Эль-Шенави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»).



Защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все – «Аль-Ахли»), Махмуд Хамди («Земалек»), Мохамед Абдель-Шафи («Аль-Фатех»), Ахмед Хегази, Али Габр (оба – «Вест Бромвич Альбион»), Ахмед Аль-Мухаммади («Астон Вилла»), Омар Габер («Лос-Анджелес»).



Полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Шикабала («Аль-Раед»), Абдаллах Саид («КуПС»), Сэм Морси («Уиган»), Мохамед Эль-Ненни («Арсенал»), Кахраба («Аль-Иттихад»), Рамадан Собхи («Сток Сити»), Махмуд Хассан («Кашимпаса»), Амр Варда («Атромитос»).



Нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Отбор на ЧМ



Путь на ЧМ начался для египтян отвратно: они умудрились проиграть Чаду в отбором раунде. Правда, в ответном матче команда Мо Салаха собралась и разбила соперника со счётом 4:0.



В африканском отборе нет общей группы, как в латинской Америке. Там всё решается в подгруппах, и на бумаге Египту повезло с соперниками. Ими стали Уганда, Гана и Конго. Команда без проблем заняла первое место в группе, проиграв лишь однажды — Уганде. Тем не менее, в шести играх Египет забил лишь восемь мячей — меньше любой другой африканской команды на мундиале.



Кстати, параллельно с отбором египтяне играли на Кубке Африки, в котором смогли дойти до финала, но в итоге проиграли Камеруну. В том матче главный тренер сборной Эктор Купер укрепил свой имидж человека, который постоянно проигрывает в финалах.

Опять проиграл. Эктор Купер — самый несчастный тренер в мире Решающий матч Кубка Африки превратился в личную трагедию Эктора Купера. Он проиграл свой шестой большой финал в карьере.

Последние матчи



Ловите мощный список товарняков Египта за последние месяцы.



Португалия — Египет 2:1

Египет — Греция 0:1

Кувейт — Египет 1:1

Египет — Колумбия 0:0

Бельгия — Египет 3:0



Да, можно сколько угодно говорить о том, что счёт в некоторых из этих игр явно не по игре, но результаты остаются теми, какие вы видели чуть выше. И эта статистика не многим лучше последних результатов сборной России.

Радимов — об игре Египта в матче с Бельгией: и мы этот колхоз не обыграем?

Главные звёзды



С первых дней жеребьёвки все как-то лихо обсуждают тему «одного Салаха», забывая о том, что у Египта полсостава играет в лучших лигах мира. Да, со звездой номер один всё понятно, но костяк этой команды привык играть в нереальном темпе. Тогда как российским командам, как признавался Слуцкий, в еврокубках требуется аж несколько матчей, чтобы понять, куда они попали. И это тревожно.

Один Салах, говорите? Игроки сборной Египта, играющие в Англии Пора заканчивать разговоры о том, что сборная Египта – это один игрок.

Если возвращаться к персонам, у Египта почти в каждой линии есть игрок европейского класса. Хегази, Собхи, Эль-Ненни. Последний и вовсе играет в «Арсенале», фигур даже такого калибра у нас попросту нет. Пока.



Но есть и минусы. У Египта нет сильного страйкера. С кандидатами на эту позицию всё настолько неочевидно, что свою кандидатуру предложила бывшая звезда сборной Мидо. Говорит, даже похудел спецом для турнира.

Мидо похудел на 37 кг и в шутку предложил свои услуги сборной Египта

Россия

Место в рейтинге FIFA: 70



Состав



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург).



Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Фёдор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).



Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Фёдор Смолов («Краснодар»).



Отбор на ЧМ



Здесь всё понятно, Россия не участвовала в отборочном турнире как хозяйка турнира. Это круто прибавило хлопот в поиске соперников для товарищеских матчей. Но о них чуть ниже.



Последние матчи



После нескольких матчей с топ-соперниками, многие из которых наша команда проиграла, наступила очередь матчей попроще — с Австрией и Турцией. Долго наигрывая схему с тремя центральными, главный тренер сборной перешёл на стандартную схему в четыре защитника (к чему его призывали весь год).



Результата это пока не дало, и оба матча вместо футбола на поле происходило жутко унылое мероприятие без моментов и хоть какой-то мысли. Ну, по крайней мере, болельщики её не уловили. Как итог — сборная подходит к домашнему мундиалю в очень грустном настроении. Но улыбаемся и машем: это футбол, и в трёх матчах может произойти всё, что угодно.



Главные звёзды



Сложно сказать, можно ли так ставить вопрос с нашей сборной. Наверное, да. Звездой можно назвать как минимум Акинфеева. Игорь в своей карьере допустил несколько досадных ляпов, но знаете вратарей, у которых их не было? ЧМ — самое время доказать миру, что он всё же является топ-вратарём. В России об этом и так в курсе.



На бумаге звездой является Смолов: лучший российский бомбардир последних лет. Одно время его настойчиво отправляли в «Боруссию», но что-то не срослось. В матчах за сборную Фёдор не блистает с того самого матча с Испанией. Ждём прорыва.



В перспективе звёздами является наш молодняк: Головин и Миранчуки. Но без успешного выступления сборной России на их перспективность вряд ли обратят внимание лучшие клубы мира. Так что звёзд будем считать по осени. Ну, вдруг, этот список ждёт серьёзное пополнение?

Саудовская Аравия

Место в рейтинге FIFA: 67



Состав



Вратари: Мохаммед аль-Овайс («Аль-Ахли Джидда»), Яссер аль-Мосайлем («Аль-Ахли»), Абдулла аль-Майюф.



Защитники: Мансур аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — «Аль-Ахли»), Яссер аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед аль-Бурайк, Али аль-Булаихи (все — «Аль-Хиляль»), Омар Хавсави («Аль-Наср»).



Полузащитники: Абдулла аль-Хайбари («Аль-Шабаб»), Али аль-Хайбари («Аль-Этифак»), Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж (все — «Аль-Хиляль»), Тайсир аль-Джассим («Аль-Ахли»), Хуссейн аль-Мафхави, Мохамед Кано, Хаттан Бахебри (все — «Аль-Шабаб»), Салем Аль-Досари («Вильярреал», Испания), Яхья аль-Шери («Леганес», Испания).

Нападающие: Фахад аль-Муваллад («Леванте», Испания), Мохаммад ас-Сахлави («Аль-Наср»), Моханнад Ассери («Аль-Ахли»).



Отбор на ЧМ



В азиатском отборе схема особенно сложная: в нём проводится два групповых этапа. В первом аравийцы без проблем заняли первое место, забив 27 мячей в восьми играх, а вот во втором всё было менее беззаботно.



Это логично, учитывая, что среди соперников были Япония и Австралия. Первых Саудовская Аравия пропустила вперёд, а вот австралийцев оттеснила на третье место и напрямую вышла на ЧМ. Между прочим у аравийцев наряду с японцами самая результативная сборная по итогам отбора к ЧМ.



Последние матчи



В этом году сборная играет много товарищеских матчей и местами выглядит очень достойно. Среди таких результатов разгром Молдавии, победы над Алжиром и Грецией. Правда, последние матчи команда проигрывает. Сначала они поспособствовали удачному старту Манчини в сборной Италии (1:2), а чуть позже вчистую проиграли матч перуанцам (0:3). Сейчас команда явно не в лучшей форме.

Фарфан и компания громят соперника сборной России. Итоги воскресных матчей Неймар вернулся после травмы, Де Хеа ошибся со Швейцарией.

Главные звёзды



«Звёзды Саудовской Аравии» звучит даже более дико, чем в случае с нашей сборной. Тем не менее, даже там с объявлением состава заморочились больше, чем хозяева чемпионата мира. Посмотрите этот милый ролик.

В Саудовской Аравии очень старались подготовить сборную к мундиалю. Стажировка в испанских клубов не помогла взрастить суперпоколение за полгода, но локальные звёзды в сборной, конечно же, есть. Например, Мохаммад ас-Сахлави, который по статистике забивает за сборную чуть ли не в каждом матче. А Салем Аль-Досари даже сыграл один матч в испанской Примере за «Вилльяреал».



Но наиболее известной вам персоной наверняка является главный тренер Пицци. Это тот самый специалист, который был у руля сборной Чили на прошлогоднем Кубке конфедераций. А чуть раньше рулил «Валенсией». После невыхода сборной Чили на ЧМ-2018 он закончил работу с той сборной, и его подхватили в Саудовской Аравии.