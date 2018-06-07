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Вопрос Газзаева Путину вызвал смех в соцсетях

София Михайлова
Фото: 1tv.ru
«МОЛНИЯ: Газзаев назначен министром здравоохранения»
В соцсетях смеются над вопросом футбольного мэтра Владимиру Путину.
Футбол / Прочие турниры

Валерий Газзаев вновь стал главным героем шуток российских болельщиков. Задавая вопрос во время прямой линии с Владимиром Путиным, заслуженный тренер России, а ныне депутат Госдумы рассыпался в комплиментах и пожеланиях главе государства.

Газзаев – Путину: вы — победитель по духу, пусть господь вас охраняет

Но, возможно, и этого было мало.

«Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу», — сказал Валерий Георгиевич. Может быть, теперь стоит подумать о карьере в области здравоохранения?

Или представить другие карьерные перспективы.

Кто-то даже сравнил Газзаева с одним ярким персонажем комедийного фильма 1980-х.

А, может, на фоне не самых ярких выступлений сборной стоит задуматься об экстренной рокировке?

Перуанский журналист, в последнее время часто присутствующий на топовых футбольных событиях, уже успел стать ходячей легендой среди коллег. Именно с ним и сравнили Валерия Георгиевича.

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