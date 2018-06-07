У Черчесова проблемы с поиском схемы. Мы придумали ему новую

Расставить игроков сборной России можно так, что лучше будет всем.

Прежде чем начнёте читать, важное примечание. Не читайте текст, как совет Станиславу Черчесову – кто я такой, чтобы советовать тренеру сборной России другую тактику? Тем более он сам в поиске и рассматривает многие варианты – возможно, и мой. Это моё видение оптимальной тактики сборной России, это попытка сыграть в Football Manager с переносом мыслей в текст.

Считал и считаю, что резкая смена тактики перед крупным турниром может дать результат, даже если она неплохо работала долгий срок до этого. Луи ван Гал со мной согласен – перед ЧМ-2014 из-за травмы Кевина Стротмана он резко перестроился на расстановку 5-3-2, которая дала результат. Черчесов, в отличие от ван Гала, ищет развитие в сторону атаки – ставить такой футбол при цейтноте времени сложнее, адаптировать схему под него тоже. Но, кажется, есть один вариант, способный сделать атаку команды лучше в большинстве аспектов.

Схема и её преимущества

В самом начале работы со сборной России, в августе 2016-го, Станислав Черчесов говорил, что будет опираться на сильные стороны игроков и клубные связки. Изначально на этом и был завязан переход на тройку центральных защитников – свой первый матч, с Турцией, Черчесов играл, перенося роли Кудряшова и Новосельцева с «Ростова» на сборную. Сейчас сильные стороны важнее: у нашей сборной есть комплект качественных центральных полузащитников, полезных при правильном использовании, Дзагоев и Алексей Миранчук, готовые креативить, и игру надо строить вокруг них, используя их по максимуму.

Поэтому мой вариант – 4-4-2 «ромбом» при контроле, которую использовал Зинедин Зидан в «Реале», с перестройкой на 4-4-2 в линию или 4-5-1 без мяча.

Такой гибридный вариант схемы провоцирует сразу несколько идей для улучшения игры в атаке:

1. При начале атаки сборная России сможет выстраиваться по расстановке 2-3, обладая дополнительным игроком, способным создать численное преимущество при билд-апе (Алексей Миранчук). Во-первых, три полузащитника – Головин, Зобнин, Кузяев – будут заполнять центр и полуфланги, в идеале создавая движение. При схеме 4-4-2 сборная теряет одного помощника в билд-апе, приобретая его только за счёт смещений ниже Головина или Дзагоева. При 4-3-1-2 все зоны будут заполнены правильно (в идеале, опять же), а Миранчук – помогать смещениями ниже. Если выход из-под прессинга всё равно не будет удаваться, есть Артём Дзюба и стандартная стратегия в паре нападающих: большой форвард, Дзюба, цепляется за длинную передачу, маленький – Черышев – собирает подбор.

Альтернативная сборная России. Этот состав мог бы порвать команду Черчесова Может, нам заявить пару команд на ЧМ-2018? Игроков-то – на два состава, как у каких-нибудь бразильцев.

2. Если брать за образец игру мадридского «Реала», Алексей Миранчук станет прототипом Иско. Сравнение вполне адекватное: как и Иско, Миранчук очень подвижен, отлично понимает футбол и ищет пространство. Он и Дзагоев – единственные русские игроки, сильно открывающиеся между линиями и пасующие между линий одновременно, но Миранчук менее зависим от физической формы. Дзагоев в оптимальном состоянии, пожалуй, даже чуть сильнее Алексея, но при энергозатратной задаче и поиске пространства по всему полю быстро растеряет форму.

Задачи Иско в Мадриде при 4-3-1-2 – насыщать зону, через которую планируется развивать атаку, открываться между линий, строить треугольники и трапеции, выпиливать передачи под рывки по флангу и вразрез. Всё это может и Миранчук – его возможности до сих пор сильно недооценены.

3. Почему Черышев и Дзюба, а не Смолов? Во-первых, Денис Черышев после Нового года стабильно играл левого нападающего в 4-3-1-2 «Вильярреала» – здесь Черчесову просто нужно перенести на сборную задачи Черышева у Хавьера Кальехи. Во-вторых, тогда можно спокойно перестраиваться без мяча на 4-5-1 (4-1-4-1) и уплотнять центр поля. Черышев небезупречен в оборонительной работе, но справится с ней лучше Смолова, а в центре будет больше плотности.

Плюс важна игра форвардов как связки. Оптимальный вариант для пары нападающих в 4-3-1-2 – быстрый, юркий, способный смещаться на фланг, полезный в контратаках и снимающий воздух центрфорвард, работающий на команду. В первую роль может вписаться Смолов, учитывая его тактическое задание в последнем матче с Турцией, но в паре нападающих такой «юркий» должен создавать пространство для напарника, а не тянуть одеяло на себя. Поэтому пара Смолов-Дзюба при таком варианте схемы выглядит неоптимальным вариантом.

4. При атаке сборная сможет перестроиться на авантюрный вариант 2-3-5, или 2-3-1-4 с Алексеем Миранчуком чуть ниже. Так играет сборная Аргентины, например. Здесь будут использованы сильные стороны и Алексея Миранчука, который возьмёт игру под контроль своим движением, и обоих крайних защитников – Жирков и Фернандес физически сильны и качественно подключаются вперёд.

Мы должны были любить эту команду. Но она только раздражает Худший итог подготовки к чемпионату мира.

Здесь же тоже есть риски?

Конечно. Главный риск – получить проблемы в опорной зоне и при подстраховке защитников. «Реалу» повезло найти Касемиро, ключевого игрока для своего ромба в 4-4-2 – Касемиро очень интенсивен и страхует крайних центральных полузащитников по всей ширине поля. При этом небезгрешен даже он. Для игрока такой роли интенсивность и скорость понимания игры даже важнее, чем цепкость и качественный отбор. Чистый опорник в такой роли необязателен: в «Сампдории» и «Эмполи» Марко Джампаоло, а также в «Эмполи» Маурицио Сарри нижними в ромбе были глубинные плеймейкеры с сильным пониманием игры – Торрейра, Паредес и Вальдифиори. Они отбирали мячи именно на чтении игры.

К Роману Зобнину и Далеру Кузяеву, способным сыграть нижнего в 4-4-2 ромбом, будут вопросы именно по скорости принятия решений: как быстро они будут просчитывать ситуацию и выбрасываться в отбор, как хорошо читать игру? На фоне игроков сборной Австрии, вкалывающих в Бундеслиге, оба выглядели медленными. Хотя тот же Зобнин достаточно интенсивен, выполняет много беговой и рывковой работы. Так что главное опасение крутилось бы вокруг них – справились бы они с постоянным движением в прессинге на протяжении 90 минут?

Второй риск – игра крайних защитников. К Жиркову и Фернандесу нет вопросов по физике, оба готовы вспахивать весь фланг, но при подключениях до штрафной их должны агрессивно страховать. Игнашевич отлично читает игру на опыте, Гранат и Кутепов тоже умеют просчитывать действия соперника на шаг вперёд (и никакого смеха, чтение игры – их лучшее качество), но скорости и разворотливости им может не хватить.

Здесь есть ресурс для усиления и ротации по ходу матча

Плюс схемы 4-3-1-2 – с помощью замен можно легко перестроить тактику, освежить игру или же изменить акценты в игре. Появление Смолова вместо Черышева сделает команду острее в штрафной, появление Черышева – добавит динамики в контригре. Выход Ерохина будет полезен в последние 15 минут при проигрышном счёте, чтобы добавить мощи в штрафной под навесы и сделать опаснее включения вторым темпом. Дзагоев заменит Алексея Миранчука, если он устанет от постоянного движения в коридоры между линиями, и наоборот. А чтобы удержать нужный счёт, одного из нападающих можно заменить на Кудряшова, Самедова или кого-то из центральных защитников – тогда Россия спокойно перейдёт на пятёрку сзади.

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Конечно, главное – не сама схема, а отработка командных взаимодействий в ней. Важно, как именно в такой расстановке отлажен контроль мяча, его продвижение вперёд через билд-ап. Строить 4-3-1-2, чтобы только заряжать на габаритного нападающего, глупо. На отладку контроля требуется много времени – возможно, даже больше, чем у Черчесова есть. Важно, как слаженно и чётко прессингует команда в этой схеме. Пример «Сампдории» здесь должен быть показателен.

Тем не менее, не покидает ощущение, что в 4-3-1-2 возможности игроков сборной России можно было бы раскрыть сильнее. В отсутствие сильных фланговых полузащитников ставку нужно делать на центр поля, тем более России есть, на кого делать ставку.

Такой тактический вариант мне видится оптимальным.